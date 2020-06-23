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Крым 24Крым 24Какие меры поддержки для россиян предложил Путин

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, поблагодарив россиян за ответственное отношение к своему здоровью, и анонсировал дополнительные меры поддержки. До 15 сентября продлят выплаты медикам и работникам социальной сферы, их учтут при расчете отпускных.
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Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Экономика

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

Правительству поручено выплатить регионам дополнительно 100 млрд руб. для компенсации расходов, связанных с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией.
РБК вчера в 11:37
Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

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Политика

Лукашенко назвал Москву столицей Родины

Москва, 24 июня 2020, 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву столицей Родины.
REGNUM 10:41
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
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Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Политика

Путин поднял тост за будущие победы

Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы на приеме для иностранных лидеров, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Китай выступает решительно против планов США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
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100-километровый суперколлайдер планирует построить ЦЕРН

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«Яндекс» заинтересован в консолидации бизнеса «Яндекс.Такси» и находится с Uber в постоянном диалоге, заявил финансовый директор интернет-компании Грег Абовский в ходе конференц-звонка.
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Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

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