Коронавирус

Крым 24Крым 24Какие меры поддержки для россиян предложил Путин

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, поблагодарив россиян за ответственное отношение к своему здоровью, и анонсировал дополнительные меры поддержки. До 15 сентября продлят выплаты медикам и работникам социальной сферы, их учтут при расчете отпускных.
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Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

НГСвчера в 11:30

Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

V1.ruвчера в 11:30

Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

Екатеринбург Онлайнвчера в 11:30

Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

Новости Перми 59.ruвчера в 11:30

Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

63.ruвчера в 11:30

Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

Уфа1.рувчера в 11:30

Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

Нижний Новгород on-lineвчера в 11:30
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Общество

75 лет со дня проведения Парада Победы на Красной площади

RT на русском 03:03
Политика

Лукашенко после парада в Москве: в столицу родины приехали

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, проходя по Красной площади после парада Победы, неожиданно признался, что приехал "в столицу родины", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:23
4
Политика

Путин после парада переговорил с главами Казахстана и Узбекистана

Президент России Владимир Путин после парада Победы переговорил "на ногах" с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана, президент Белоруссии Александр Лукашенко держался позади.
РИА Новости 05:16
Футбол

Десятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве

По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 13:15
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Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
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Политика

В Минздраве оценили ход испытаний российской вакцины от коронавируса

В настоящее время клинические испытания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции в России идут в штатном порядке.
Комсомольская правда 06:00
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Общество

Google потратит миллиарды, чтобы опутать вычислительными сетями мир

Инвестиционный проект на сумму около 2 млрд. долларов по созданию на территории Польши крупного центра облачных вычислений или «облачного региона» планирует реализовать поисковой гигант Google.
ИА Красная Весна 06:19
Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг данные об алкоголизме у актера

РБК вчера в 04:16
660
Наука

В Индийском океане зарождается новый континент

Исследователи из Австралии и Франции обнаружили, что в Индийском океане происходит зарождение абсолютно нового континента.
Discover24 05:55
46
Культура

Стала известна дата выхода пятого сезона сериала «Люцифер» на Netflix

Создатели сериала "Люцифер" на официальной странице заявили о том, что шестой сезон станет последним.
Discover24 06:00
3
Энергетика

Автомобилисты получат 27 тыс. рублей за переход на газ

Владельцы легковых автомобилей смогут рассчитывать на 27 тыс. рублей.
Газета.Ru 22 июня в 14:40
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
REGNUM вчера в 05:42
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Футбол

ЦСКА подписал контракт с 20-летним полузащитником

Московский ЦСКА подписал контракт с полузащитником Гочей Гогричиани, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 04:41
1
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
5,8K
Шоу-бизнес

Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню

Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor вчера в 03:50
22
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
124
Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Evo-rus.com вчера в 06:05
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Армия и оружие

Украинские силовики три раза обстреляли ДНР за прошедшие сутки

ИА Красная Весна вчера в 04:09
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 606,8 тыс. (7176 за сутки).
РБК 01:58
4
Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
1,3K
Общество

Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии

"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 13:42
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Автоспорт

В Ferrari начали тесты в Муджелло

Начиная с сегодняшнего дня, пилоты команды Феррари начали проводить тестирование болидов на трассе "Муджелло".
CT news вчера в 14:17
Политика

Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане

Известия 22 июня в 17:25
604
Общество

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
1,5K
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru 22 июня в 12:49
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Религия

Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении

Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
22
Происшествия

В Болгарии обрушился строящийся тоннель

Строящийся на автомагистрали "Струма" в Болгарии тоннель "Железница" частично обрушился, пострадали три человека.
ТАСС 05:56
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