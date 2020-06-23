Экономика

РБКРБККакие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

Повышенные выплаты безработным и выплаты семьям, где родители потеряли работу, сохранятся в июле и августе. Дополнительные выплаты социальным работникам (работники детских интернатов, домов престарелых, педагоги, психологи) и медицинским работникам будут продлены до 15 сентября.
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Обращение Путина к нации. Главное

Политика Сегодня12:59

Выплаты 10000 на детей, повышение НДФЛ и пособия 3000 семьям: главное из обращения Путина к нации 23 июня

Сиб.фм11:51

Новые выплаты медикам и самозанятые с 16 лет: о чём говорил Владимир Путин в своём обращении

Нижегородская Правда11:44

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

РБК11:37
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Кино

Появился тизер сериала «Текст. Реальность» по фильму Клима Шипенко

iReactor 14:40
8
Экономика

Десятки ювелирных магазинов будут закрыты

Согласно сообщению «Комерсантъ», ювелирные сети уже давно испытывали сложности, некоторые торговые точки и так планировали закрыть в 2020 году из-за их низкой рентабельности.
Моллы.Ru вчера в 03:37
10
Кино

На НТВ стартовал сериал «Алекс Лютый»

Основанная на реальных событиях 12-серийная лента выходит на телеканале НТВ. Премьера картины прошла в День памяти и скорби, 22 июня.
Культуромания 11:07
6
Здоровье

В Кузбассе выздоровели 42% заболевших коронавирусом

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от коронавируса в регионах Сибирского федерального округа.
Газета Кемерова 06:50
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
97
Здоровье

В Алтайском крае возобновляют плановое оказание медицинской помощи

Сегодня заявки на возобновление работы от медицинских организаций находятся на рассмотрении в Министерстве здравоохранения, в ближайшее время по ним будут приниматься решения.
Вести Алтай вчера в 11:04
23
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
2,2K
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
476
Происшествия

Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов

Вести.Ru 18:37
13
Экономика

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 05:27
38
Энергетика

США похвалились, когда смогут заместить в Польше российский газ

Напомним, 15 мая представители «Газпрома» заявили, что Польша отказалась продлевать контракт на поставку природного газа из России.
ИА Красная Весна 15:50
3
Происшествия

В Амурской области загорелись пиломатериалы на лесопилке

По данным ведомства, возгорание локалиховано. "В 01:41 (мск) пожар локализован на площади 1 600 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 18:19
Происшествия

В Мексике скончался еще один пострадавший при землетрясении

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая на юге Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, эпицентр которого находился в 12 км к юго-востоку от города Крусесита в штате Оахако.
REGNUM 19:46
10
Культура

24 июня на Мамаевом кургане состоится концерт Победы

ГТРК Волгоград-ТРВ 05:38
1
Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
628
Наука

В ледяном слое Тибета обнаружили 28 новых вирусов

В течение некоторого времени ученые убирали загрязненный слой с полученных образцов. Общее число содержавшихся в керне вирусов достигало 33.
Evo-rus.com вчера в 04:23
88
Происшествия

Правозащитники призвали главу Минздрава РФ усилить контроль за работой «скорой помощи» в условиях пандемии

Правозащитная организация «Зона права» обратилась в Минздрав РФ с призывом усилить контроль за оказанием экстренной медицинской помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекцией.
Росбалт 09:20
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
590
Политика

Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками

На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета 08:40
6
Происшествия

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

Газета.Ru вчера в 12:36
137
Общество

Бывший пастор призвал сносить статуи Христа из-за его белой кожи

Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа.
Lenta.ru 16:02
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Кино

Вышел тизер сериала «Основание», снятого по романам Айзека Азимова

Apple представила первый тизер сериала «Основание», базирующегося на цикле научно-фантастических романов Айзека Азимова.
КиноПоиск вчера в 15:10
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Гаджеты

Ноутбук Acer Predator Helios 700 оснастили чипом Intel Core i9-10980HK

Megaobzor.com 15:42
Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
986
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы в банкоматах

Сбербанк стал брать комиссию за денежные переводы внутри банка при помощи банкомата.
Областная газета вчера в 09:42
4,2K
Здоровье

13 кировских медиков наградили за борьбу с коронавирусом

Московский Комсомолец Киров 03:54
Армия и оружие

Мощь Т-90С и «Корнета» сняли на видео в Алжире

Для поражения наземных целей военные использовали российские противотанковые комплексы «Корнет-Э».
Что происходит 04:04
5
Армия и оружие

Российские ПВО сбили беспилотники террористов у базы Хмеймим

НТВ 16:29
Космос

Прибор из Италии для «Спектра-М» испытают на воздушном шаре на год позже из-за пандемии

Испытания прототипа итальянского прибора для проекта "Миллиметрон" (обсерватория "Спектр-М") на воздушном шаре отложены на 2021 год.
ТАСС 18:46
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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