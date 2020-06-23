Экономика
РБККакие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное
Повышенные выплаты безработным и выплаты семьям, где родители потеряли работу, сохранятся в июле и августе. Дополнительные выплаты социальным работникам (работники детских интернатов, домов престарелых, педагоги, психологи) и медицинским работникам будут продлены до 15 сентября.
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Новые выплаты медикам и самозанятые с 16 лет: о чём говорил Владимир Путин в своём обращении
Нижегородская Правда11:44
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Экономика
Десятки ювелирных магазинов будут закрыты
Согласно сообщению «Комерсантъ», ювелирные сети уже давно испытывали сложности, некоторые торговые точки и так планировали закрыть в 2020 году из-за их низкой рентабельности.
Моллы.Ru вчера в 03:37
Кино
На НТВ стартовал сериал «Алекс Лютый»
Основанная на реальных событиях 12-серийная лента выходит на телеканале НТВ. Премьера картины прошла в День памяти и скорби, 22 июня.
Культуромания 11:07
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В Кузбассе выздоровели 42% заболевших коронавирусом
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от коронавируса в регионах Сибирского федерального округа.
Газета Кемерова 06:50
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Здоровье
В Алтайском крае возобновляют плановое оказание медицинской помощи
Сегодня заявки на возобновление работы от медицинских организаций находятся на рассмотрении в Министерстве здравоохранения, в ближайшее время по ним будут приниматься решения.
Вести Алтай вчера в 11:04
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
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Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 05:27
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США похвалились, когда смогут заместить в Польше российский газ
Напомним, 15 мая представители «Газпрома» заявили, что Польша отказалась продлевать контракт на поставку природного газа из России.
ИА Красная Весна 15:50
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В Амурской области загорелись пиломатериалы на лесопилке
По данным ведомства, возгорание локалиховано. "В 01:41 (мск) пожар локализован на площади 1 600 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 18:19
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В Мексике скончался еще один пострадавший при землетрясении
Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая на юге Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, эпицентр которого находился в 12 км к юго-востоку от города Крусесита в штате Оахако.
REGNUM 19:46
Культура
24 июня на Мамаевом кургане состоится концерт Победы
ГТРК Волгоград-ТРВ 05:38
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
Наука
В ледяном слое Тибета обнаружили 28 новых вирусов
В течение некоторого времени ученые убирали загрязненный слой с полученных образцов. Общее число содержавшихся в керне вирусов достигало 33.
Evo-rus.com вчера в 04:23
Происшествия
Правозащитники призвали главу Минздрава РФ усилить контроль за работой «скорой помощи» в условиях пандемии
Правозащитная организация «Зона права» обратилась в Минздрав РФ с призывом усилить контроль за оказанием экстренной медицинской помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекцией.
Росбалт 09:20
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Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета 08:40
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На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
Газета.Ru вчера в 12:36
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Бывший пастор призвал сносить статуи Христа из-за его белой кожи
Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа.
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Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
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Вышел тизер сериала «Основание», снятого по романам Айзека Азимова
Apple представила первый тизер сериала «Основание», базирующегося на цикле научно-фантастических романов Айзека Азимова.
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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
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Сбербанк ввел комиссию за переводы в банкоматах
Сбербанк стал брать комиссию за денежные переводы внутри банка при помощи банкомата.
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Мощь Т-90С и «Корнета» сняли на видео в Алжире
Для поражения наземных целей военные использовали российские противотанковые комплексы «Корнет-Э».
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Прибор из Италии для «Спектра-М» испытают на воздушном шаре на год позже из-за пандемии
Испытания прототипа итальянского прибора для проекта "Миллиметрон" (обсерватория "Спектр-М") на воздушном шаре отложены на 2021 год.
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