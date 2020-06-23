Экономика

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В июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет. Родителям, получившим подобную выплату в июне, июльская выплата будет начислена автоматически.
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