Экономика
РБККакие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное
В июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет. Родителям, получившим подобную выплату в июне, июльская выплата будет начислена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи не нужно.
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Новые выплаты медикам и самозанятые с 16 лет: о чём говорил Владимир Путин в своём обращении
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