Экономика

РБКРБККакие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

В июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет. Родителям, получившим подобную выплату в июне, июльская выплата будет начислена автоматически.
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Обращение Путина к нации. Главное

Политика Сегоднявчера в 12:59

Нужно ли подавать заявление в Челябинске для второй путинской выплаты в 10 тысяч на ребенка

Царьградвчера в 11:16

Новые выплаты медикам и самозанятые с 16 лет: о чём говорил Владимир Путин в своём обращении

Нижегородская Правдавчера в 11:44

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

РБКвчера в 11:37

Выплаты 10000 на детей, повышение НДФЛ и пособия 3000 семьям: главное из обращения Путина к нации 23 июня

Сиб.фмвчера в 11:51

Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки российских семей

Гудвилл.онлайнвчера в 11:02
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Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
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Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru 22 июня в 12:58
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Шоу-бизнес

Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем общении с Михаилом Ефремовым и прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП, устроенным артистом в Москве.
Известия вчера в 22:53
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Происшествия

Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости 22 июня в 11:29
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru вчера в 14:49
4,3K
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
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Политика

Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики.
Фонтанка.Ру вчера в 13:25
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Политика

Кедми связал беспорядки в США с падением влияния Вашингтона в мире

США со временем преодолеют проблемы, связанные с недовольством населения страны расовой дискриминацией, но авторитету Вашингтона уже был нанесен серьезный урон.
Политика Сегодня 22 июня в 12:58
Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости вчера в 15:24
4K
Спорт

Губерниев о повышении НДФЛ: «Попали футболисты и хоккеисты»

Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеообращения к гражданам страны сообщил о повышении подоходного налога для физических лиц, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.
News.ru вчера в 16:11
Авто

«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке

Эксперты сервиса avtocod.ru назвали несколько моделей на авторынке России, доставляющих мало проблем своим владельцам по технической части.
Тарантас Ньюс 22 июня в 03:05
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Общество

В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате

Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа вчера в 06:53
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Происшествия

В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест.
RT на русском вчера в 22:44
21
Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM вчера в 17:02
244
Общество

Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Газета.Ru вчера в 16:29
921
Политика

В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве

Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
Известия вчера в 08:20
1,9K
Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 22 июня в 10:58
946
Здоровье

В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса

Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 12:14
1
Общество

Безработным семьям с детьми продлят выплаты на два месяца

Выплаты в размере трех тысяч рублей безработным гражданам с детьми продлят еще на два месяца.
Вечерняя Москва вчера в 11:42
18
Общество

300 деятелей искусства обвинили Голливуд в поддержке культа белой расы

Свыше 300 деятелей искусства, в числе которых актеры Идрис Эльба, Виола Дэвис и Октавия Спенсер, выдвинули обвинения в адрес Голливуда в восхвалении полиции, а также сохранении наследия культуры превосходства белой расы.
РЕН ТВ вчера в 22:20
Космос

Раскрыты преимущества российского космического корабля «Орел»

Профиль 22 июня в 16:19
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Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости вчера в 10:51
310
Политика

Трамп предложил назвать коронавирус «Кунг-флю»

Президент назвал несколько имен, среди которых были «китайский вирус», «Ухань», а также «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).
РБК вчера в 23:21
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Экономика

Владимир Путин выступил с обращением к нации

Президент России в ходе очередного обращения к россиянам озвучил ряд мер, которые будут приняты для борьбы с экономическим кризисом и последствиями эпидемии коронавируса.
Nur24.ru вчера в 10:54
Политика

На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия 22 июня в 21:08
1,2K
Общество

Бывший пастор призвал сносить статуи Христа из-за его белой кожи

Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа.
Lenta.ru вчера в 16:02
14
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело 22 июня в 16:05
1,6K
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