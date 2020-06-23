Экономика

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Льготная ипотека по ставке 6,5% будет распространена на новое жилье стоимостью не до 3 млн, как прежде, а до 6 млн руб. А в "Московской и Санкт-Петербургской агломерациях" — до 12 млн руб. Налоговый режим для самозанятых будет распространен с 1 июля на все российские регионы.
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Новые выплаты россиянам, налоги от богатых на лечение тяжелобольных детей: как Путин обратился к нации

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Владимир Путин озвучил новый пакет господдержки

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Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки российских семей

Гудвилл.онлайн11:02

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

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Повышение НДФЛ, лечение больных детей и новые выплаты. Главное из обращения Путина к нации

Om1.ru11:25

Выплаты 10000 на детей, повышение НДФЛ и пособия 3000 семьям: главное из обращения Путина к нации 23 июня

Сиб.фм11:51

Путин запустил целую налоговую реформу. Что и как изменится?

БИЗНЕС Online10:39
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
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В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
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Армия и оружие

Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военном округом Александру Дворникову.
Аргументы и Факты 18:56
Армия и оружие

На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
Lenta.ru 20 июня в 23:22
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
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Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
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Экономика

В России увеличат размер материнского капитала на первенца

Предполагается, что выплату ежегодно будут индексировать на 4%. Вместе с маткапиталом на первенца вырастет и субсидия на второго ребёнка.
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Футбол

«Севилья» объявила об уходе россиянки Карповой

Как сообщается на официальном сайте клуба, нынешний контракт россиянки с «Севильей» истек. Вместе с ней коллектив покинул еще 7 футболисток.
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ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick скоро появится в Европе

О точных сроках появления приставки в продажи пока что не сообщается, равно как и о цене.
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Экономика

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
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Наука

Выявлять коронавирус по голосу учатся в Бразилии

ИнфоСМИ 14:34
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
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Биатлон

Федерация биатлона Петербурга выдвинула Васильева на пост главы СБР

Олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что организация выдвинула его кандидатуру на пост главы Союза биатлонистов России (СБР), однако сам он еще не давал на это согласия.
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Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
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Мультфильм «Губка Боб в бегах» не покажут в кинотеатрах

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Турнир среди обладателей Кубка Гагарина стартует 19 августа в Казани

Предсезонный турнир среди обладателей Кубка Гагарина в истории КХЛ пройдет в Казани с 19 по 23 августа.
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Скончался экс-сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
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В Самаре устроят «Рок на Волге» со «Сплином» и «Би-2»

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В семье Пугачевой ожидается пополнение

Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
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NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций

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Адвокат Бута и Ярошенко сообщил о «подвижках» в переговорах об обмене

Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, сообщил «РИА Новости» их адвокат Алексей Тарасов.
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Ведущие российские легкоатлеты обратились к Путину

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ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса

Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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