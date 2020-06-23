Экономика
РБККакие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное
Льготная ипотека по ставке 6,5% будет распространена на новое жилье стоимостью не до 3 млн, как прежде, а до 6 млн руб. А в "Московской и Санкт-Петербургской агломерациях" — до 12 млн руб. Налоговый режим для самозанятых будет распространен с 1 июля на все российские регионы.
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Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 10:40
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военном округом Александру Дворникову.
Аргументы и Факты 18:56
Армия и оружие
На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
Lenta.ru 20 июня в 23:22
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
Экономика
В России увеличат размер материнского капитала на первенца
Предполагается, что выплату ежегодно будут индексировать на 4%. Вместе с маткапиталом на первенца вырастет и субсидия на второго ребёнка.
Говорит Москва 06:56
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
Футбол
«Севилья» объявила об уходе россиянки Карповой
Как сообщается на официальном сайте клуба, нынешний контракт россиянки с «Севильей» истек. Вместе с ней коллектив покинул еще 7 футболисток.
Матч ТВ 12:05
Гаджеты
ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick скоро появится в Европе
О точных сроках появления приставки в продажи пока что не сообщается, равно как и о цене.
Evo-rus.com вчера в 01:24
Экономика
Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
Наука
Выявлять коронавирус по голосу учатся в Бразилии
ИнфоСМИ 14:34
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Биатлон
Федерация биатлона Петербурга выдвинула Васильева на пост главы СБР
Олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что организация выдвинула его кандидатуру на пост главы Союза биатлонистов России (СБР), однако сам он еще не давал на это согласия.
Газета.Ru вчера в 08:34
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
Кино
Мультфильм «Губка Боб в бегах» не покажут в кинотеатрах
Культуромания 05:44
Хоккей
Турнир среди обладателей Кубка Гагарина стартует 19 августа в Казани
Предсезонный турнир среди обладателей Кубка Гагарина в истории КХЛ пройдет в Казани с 19 по 23 августа.
Новый Век 05:51
Общество
Скончался экс-сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр вчера в 05:50
Космос
NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций
МедиаПоток 11:54
Общество
Адвокат Бута и Ярошенко сообщил о «подвижках» в переговорах об обмене
Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, сообщил «РИА Новости» их адвокат Алексей Тарасов.
Коммерсантъ 20:36
Армия и оружие
КНДР демонтировала громкоговорители на границе с Южной Кореей
КНДР взорвала пункт межкорейской связи неподалеку от границы и пригрозила перебросить войска к демилитаризованной зоне.
Эхо Москвы 22:10
Спорт
Ведущие российские легкоатлеты обратились к Путину
Lenta.ru 10:54
Экономика
ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса
Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
РБК 06:48