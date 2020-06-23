Экономика

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В июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет. Родителям, получившим подобную выплату в июне, июльская выплата будет начислена автоматически.
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Обращение Путина к нации. Главное

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Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки российских семей

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В ДВФУ выделили новые противоопухолевые вещества из морской звезды

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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
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Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Энергетика

В России подорожал бензин на АЗС

Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр.
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Ипотечные ставки в России снизились до нового минимума

Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
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Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
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Общество

Опубликована программа торжественных мероприятий в Кузбассе на 24 июня

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Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»

Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
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В России могут увеличить пенсии по старости

Министерство труда определило среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров на ближайшие три года.
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Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

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Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом

Президент России Владимир Путин предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15 процентов налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год.
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Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
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Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав перешел в казахстанский «Кайрат»

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