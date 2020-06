В рамках The Vault, начавшейся 14 мая, в Epic Games Store проходили бесплатные раздачи крупных игр, включая Grand Theft Auto 5, Borderlands: The Handsome Collection и Civilization 6. По словам генерального менеджера Epic Games Store Стива Аллисона, результаты превзошли ожидания компании, а в этом году сервис демонстрирует «исторические темпы роста».

Экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что писал свои мемуары The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") по памяти и уничтожил все документы после отставки.