Экономика
РБККакие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное
В июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет. Родителям, получившим подобную выплату в июне, июльская выплата будет начислена автоматически.
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 00:28, Ашберн
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия 22 июня в 06:36
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru вчера в 09:13
Гаджеты
Эксперт рассказал, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне
Включенная на смартфоне сеть Bluetooth может не только преждевременно разрядить устройство, но и привести к незаметной для пользователя атаке злоумышленников, рассказал РИА Новости старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек.
ПРАЙМ вчера в 19:15
Футбол
Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы
Семин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 10:00
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Экономика
Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой
Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.
АБН вчера в 22:46
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 22 июня в 11:50
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 22 июня в 10:58
Происшествия
На Бали трагически погибла 18-летняя блогер Настя Тропицель
О гибели 18-летней Насти Тропицель, у которой в Instagram насчитывался миллион подписчиков, сообщила в профиле девушки ее мать.
Ридус 21 июня в 11:42
Общество
На выплаты на детей до 16 лет направят более 270 млрд рублей
Свыше 270 миллиардов будет выделено на единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет.
Невские Новости вчера в 14:32
Общество
Путин продлил выплаты для медработников
Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август.
Lenta.ru вчера в 10:20
Футбол
Федотов жестко ответил критикам «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ситуацию, при которой клуб отказался переносить матч 23 тура с «Ростовом» из-за заболевания шести игроков соперника и обыграл молодежный состав дончан со счетом 10:1. Федотов дал понять, что не приемлет критики в адрес «Сочи» за победу над соперником, уступавшим в возрасте, мастерстве и физических данных.
Спорт день за днем 22 июня в 14:22
Футбол
Кикнадзе: «С Сёминым орали друг на друга два часа»
Закончилось тем, что два часа стояли на улице и орали друг на друга.
Sport.ru вчера в 17:44
Наука
Изучена впервые работа мозга человека, который не может видеть цифры
ToDay News Ufa вчера в 09:41
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
Игры
Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit
Vevby.ru вчера в 13:47
Происшествия
В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов
Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест.
RT на русском вчера в 22:44
Происшествия
Три человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области
Утром 24 июня Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще трех пациентов от COVID-19.
КП - Иркутск вчера в 22:55
Общество
Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях
Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском вчера в 12:59
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM вчера в 17:02
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Футбол
Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»
CT news вчера в 04:33
Общество
Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»
Мэр американского Сиэтла Дженни Деркан заявила, что протестующим в провозглашенной в центральной части города "автономной зоне" необходимо вернуться домой, после того как в минувшие выходные на этой территории произошла стрельба.
РИА Новости вчера в 02:14
Экономика
Россияне начали возвращать валюту в банки
В 2020 году россияне начали сокращать валютные сбережения в банках.
РБК 00:00
Футбол
Вагнер Лав стал игроком «Кайрата»
Свободная Пресса вчера в 12:30
Общество
Президент России предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет
Президент России Владимир Путин предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет.
ГТРК Марий Эл вчера в 11:01
Здоровье
Врач предупредила о смертельной опасности сливочного масла
Употребление сливочного масла, в составе которого содержатся трансжиры, может привести к онкологическим заболеваниям и иному вреду для организма, сказала в интервью телеканалу "Звезда" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
РИА Новости вчера в 10:10
Теннис
Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус
CT news вчера в 08:37
Экономика
Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru вчера в 14:13
Армия и оружие
Парад Победы начался в Чите на несколько минут раньше плана
Перенесённый из-за эпидемии коронавируса с 9 мая парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в Чите.
Чита.Ру вчера в 20:42