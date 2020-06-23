Экономика

РБКРБККакие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

В июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет. Родителям, получившим подобную выплату в июне, июльская выплата будет начислена автоматически.
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Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки российских семей

Гудвилл.онлайнвчера в 11:02

Выплаты 10000 на детей, повышение НДФЛ и пособия 3000 семьям: главное из обращения Путина к нации 23 июня

Сиб.фмвчера в 11:51

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

РБКвчера в 11:37

Нужно ли подавать заявление в Челябинске для второй путинской выплаты в 10 тысяч на ребенка

Царьградвчера в 11:16

Обращение Путина к нации. Главное

Политика Сегоднявчера в 12:59
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 22 июня в 06:36
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru вчера в 09:13
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Гаджеты

Эксперт рассказал, почему нужно выключать Bluetooth на смартфоне

Включенная на смартфоне сеть Bluetooth может не только преждевременно разрядить устройство, но и привести к незаметной для пользователя атаке злоумышленников, рассказал РИА Новости старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек.
ПРАЙМ вчера в 19:15
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Футбол

Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы

Семин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 10:00
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
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Экономика

Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой

Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.
АБН вчера в 22:46
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 22 июня в 11:50
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 22 июня в 10:58
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Происшествия

На Бали трагически погибла 18-летняя блогер Настя Тропицель

О гибели 18-летней Насти Тропицель, у которой в Instagram насчитывался миллион подписчиков, сообщила в профиле девушки ее мать.
Ридус 21 июня в 11:42
2,3K
Общество

На выплаты на детей до 16 лет направят более 270 млрд рублей

Свыше 270 миллиардов будет выделено на единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет.
Невские Новости вчера в 14:32
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Общество

Путин продлил выплаты для медработников

Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август.
Lenta.ru вчера в 10:20
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Футбол

Федотов жестко ответил критикам «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ситуацию, при которой клуб отказался переносить матч 23 тура с «Ростовом» из-за заболевания шести игроков соперника и обыграл молодежный состав дончан со счетом 10:1. Федотов дал понять, что не приемлет критики в адрес «Сочи» за победу над соперником, уступавшим в возрасте, мастерстве и физических данных.
Спорт день за днем 22 июня в 14:22
Футбол

Кикнадзе: «С Сёминым орали друг на друга два часа»

Закончилось тем, что два часа стояли на улице и орали друг на друга.
Sport.ru вчера в 17:44
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Наука

Изучена впервые работа мозга человека, который не может видеть цифры

ToDay News Ufa вчера в 09:41
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Игры

Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit

Vevby.ru вчера в 13:47
Происшествия

В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест.
RT на русском вчера в 22:44
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Происшествия

Три человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области

Утром 24 июня Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще трех пациентов от COVID-19.
КП - Иркутск вчера в 22:55
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Общество

Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях

Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском вчера в 12:59
5
Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM вчера в 17:02
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Футбол

Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»

CT news вчера в 04:33
Общество

Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»

Мэр американского Сиэтла Дженни Деркан заявила, что протестующим в провозглашенной в центральной части города "автономной зоне" необходимо вернуться домой, после того как в минувшие выходные на этой территории произошла стрельба.
РИА Новости вчера в 02:14
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Экономика

Россияне начали возвращать валюту в банки

В 2020 году россияне начали сокращать валютные сбережения в банках.
РБК 00:00
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Футбол

Вагнер Лав стал игроком «Кайрата»

Свободная Пресса вчера в 12:30
Общество

Президент России предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет

Президент России Владимир Путин предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет.
ГТРК Марий Эл вчера в 11:01
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Здоровье

Врач предупредила о смертельной опасности сливочного масла

Употребление сливочного масла, в составе которого содержатся трансжиры, может привести к онкологическим заболеваниям и иному вреду для организма, сказала в интервью телеканалу "Звезда" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
РИА Новости вчера в 10:10
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Теннис

Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус

CT news вчера в 08:37
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Экономика

Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru вчера в 14:13
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Армия и оружие

Парад Победы начался в Чите на несколько минут раньше плана

Перенесённый из-за эпидемии коронавируса с 9 мая парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в Чите.
Чита.Ру вчера в 20:42
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