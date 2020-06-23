Экономика

РБКРБККакие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

Повышенные выплаты безработным и выплаты семьям, где родители потеряли работу, сохранятся в июле и августе. Дополнительные выплаты социальным работникам (работники детских интернатов, домов престарелых, педагоги, психологи) и медицинским работникам будут продлены до 15 сентября.
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Новые выплаты медикам и самозанятые с 16 лет: о чём говорил Владимир Путин в своём обращении

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Политика

Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
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В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

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Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

С 1 июля 2020 года в России появятся нововведения для автомобилистов. Среди них есть три основных, о которых стоит знать заранее.
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Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
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Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах

В cookies могут содержаться платежные данные, пароли и логины, поэтому не стоит сохранять данные, например, своей банковской карты, даже если браузер предлагает их запомнить.
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Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

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Стала известна дата премьеры финального сезона «Люцифера» на Netflix

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Финансы

Россияне начали возвращать валюту в банки

Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
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Общество

Путин предложил повысить налоги для богатых

С 1 января 2021 года президент Владимир Путин предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15% налог для тех, кто зарабатывает больше пяти млн рублей в год.
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Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
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Армия и оружие

Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками

На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
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Экономика

Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru вчера в 14:13
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Общество

Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
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Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
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Общество

В Кемерово у президентского кадетского училища установят танк Т-34

Танк Т-34, который пройдет в торжественном марше в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по городу Кемерово, встанет у президентского кадетского училища, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем выступлении во время торжеств в Новокузнецке.
РИА Новости 00:45
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
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Футбол

Кикнадзе: «С Сёминым орали друг на друга два часа»

Закончилось тем, что два часа стояли на улице и орали друг на друга.
Sport.ru вчера в 17:44
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС 22 июня в 14:22
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Футбол

Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой несостоявшийся переход в московский ЦСКА, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:50
Политика

NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для жителей России и США

Власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.
RT на русском вчера в 17:11
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Общество

Механизированную колонну на параде в Чите возглавил Т-34

Механизированную колонну на параде в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Чите возглавил танк Т-34.
RT на русском 01:36
Общество

Безработные родители продолжат получать повышенное пособие до сентября

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам сегодня, 23 июня, заявил, что семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать повышенное пособие.
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Общество

Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма

Эксперты указали, что наказанные видеосервисы «отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодых жителей страны и портят атмосферу в обществе».
Комсомольская правда 00:58
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
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В России могут увеличить пенсии по старости

Газета.Ru вчера в 14:49
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Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

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Технологии

Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть

В августе 2019-го гонконгские IT-специалисты сообщили о наличии уязвимости в Telegram, позволяющей деанонимизировать любого пользователя.
Lenta.ru 00:17
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Армия и оружие

Египетские F-16 начали наносить удары по турецким военным в Ливии

Avia.pro 22 июня в 05:51
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Как работают Яндекс.Новости?
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