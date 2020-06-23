Экономика
РБККакие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное
Повышенные выплаты безработным и выплаты семьям, где родители потеряли работу, сохранятся в июле и августе. Дополнительные выплаты социальным работникам (работники детских интернатов, домов престарелых, педагоги, психологи) и медицинским работникам будут продлены до 15 сентября.
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