Повышенные выплаты безработным и выплаты семьям, где родители потеряли работу, сохранятся в июле и августе. Дополнительные выплаты социальным работникам (работники детских интернатов, домов престарелых, педагоги, психологи) и медицинским работникам будут продлены до 15 сентября.

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

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