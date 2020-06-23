Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.

Экономика МВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира В 2021 г. фонд ожидает роста мирового ВВП на 5,1%, а ВВП России – на 4,1%. Пандемия коронавируса оказала более существенное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, указано в отчете МВФ. 210

Общество Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины. 334

Энергетика Стоимость нефти Brent опустилась ниже $41 Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5% — до $40,48 за баррель. 1

Политика Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня. 4

Общество В ЦИК рассказали о перестраховке от неоднократного голосования Чтобы человек, выбравший дистанционное электронное голосование, был вычеркнут из списка избирателей, голосующих традиционным образом, ЦИК должен направить в участковую комиссию по месту его жительства сообщение. 1

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 165

Экономика Экономист Хазин напомнил Набиуллиной, куда в РФ уходят длинные деньги Москва, 23 июня 2020, 16:16 — REGNUM Политика Центрального банка РФ приводит к тому, что все длинные деньги так или иначе оказываются в руках крупных банков, которые направляют их на валютные спекуляции, считает экономист Михаил Хазин. 9

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Происшествия В Махачкале произошел крупный пожар на рынке Позже пресс-служба главка МЧС по Дагестану сообщила, что возгорание на рынке на проспекте Аметхана Султана удалось локализовать на площади 1500 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. 1

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду. 2,2K

Общество Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин. 1,3K