Экономика
СОВАВладимир Путин озвучил новые меры поддержки населения
Еще больше мер поддержки для граждан и предпринимателей анонсировал в своем обращении Президент Владимир Путин. Так, стимулирующие выплаты для медицинских и социальных работников сохранятся в июле и августе. Они будут учитываться при расчете отпускных.
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23 июня Владимир Путин озвучил новые социальные и экономические меры поддержки
Магнитогорский рабочийвчера в 13:49
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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Известия 11:02
Общество
Мэрия Вены разослала жителям ваучеры на €25 и €50 для похода в кафе
Городская администрация разослала почти 1 млн ваучеров на каждую семью города.
ТАСС 12:17
Экономика
МВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира
В 2021 г. фонд ожидает роста мирового ВВП на 5,1%, а ВВП России – на 4,1%. Пандемия коронавируса оказала более существенное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, указано в отчете МВФ.
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Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
Политика
Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм
RT на русском 10:53
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $41
Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5% — до $40,48 за баррель.
Mockva.ru 12:09
Космос
Crew Dragon с астронавтами НАСА вернется на Землю в августе
РИА Новости 15:32
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника
Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru 14:28
Общество
В ЦИК рассказали о перестраховке от неоднократного голосования
Чтобы человек, выбравший дистанционное электронное голосование, был вычеркнут из списка избирателей, голосующих традиционным образом, ЦИК должен направить в участковую комиссию по месту его жительства сообщение.
ТАСС 13:47
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
Парад Победы в Москве сняли из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
Экономика
Экономист Хазин напомнил Набиуллиной, куда в РФ уходят длинные деньги
Москва, 23 июня 2020, 16:16 — REGNUM Политика Центрального банка РФ приводит к тому, что все длинные деньги так или иначе оказываются в руках крупных банков, которые направляют их на валютные спекуляции, считает экономист Михаил Хазин.
REGNUM вчера в 09:16
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
Армия и оружие
Трамп задействовал закон военного времени
Президент США Дональд Трамп задействовал закон об оборонном производстве военного времени или чрезвычайной ситуации, чтобы срочно реализовать программы по гиперзвуковому оружию и космическим технологиям, пишет Белый дом.
Газета.Ru 15:28
Футбол
«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти
Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings 15:14
Происшествия
В Махачкале произошел крупный пожар на рынке
Позже пресс-служба главка МЧС по Дагестану сообщила, что возгорание на рынке на проспекте Аметхана Султана удалось локализовать на площади 1500 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
РБК 14:33
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову
Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:21
Единоборства
Брат Нурмагомедова высмеял Макгрегора, упомянув коронавирус
RT на русском 05:08
Кино
Появился трейлер триллера «Агент Ева» с Джессикой Честейн
Игромания.ру 08:50
Происшествия
Силовики избили россиянина на глазах жены из-за просьбы о помощи
Московский Комсомолец 05:17
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал военную технику, представленную на Параде: что удивило иностранцев
Финская государственная телерадиокомпания Yle, вспомнив о «супероружии Путина», анонсировала новинк, подготовленную для Парада Победы в Москве 24 июня.
Московский Комсомолец 04:46
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38