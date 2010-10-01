Общество
Пятый каналКакие нововведения ждут россиян с 1 декабря
С первого дня зимы вводится уголовная ответственность за продажу без рецепта дополнительных видов лекарств. С декабря россиян ждет ряд нововведений. Так, с первого числа все водители будут обязаны установить на автомобили зимние или всесезонные шины.
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«Евро-6», налоги и сим-карты. Что изменится в жизни россиян в декабре
Телеканал 360°28 ноября в 19:00
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Общество
Производство черной икры в России растет
Шоу-бизнес
Киркоров показал личный вагон, в котором гастролирует по стране
Певец Филипп Киркоров показал комфортабельный вагон, в котором ездит на гастроли по стране.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Общество
МЧС предупреждает москвичей о сильной гололедице ночью
Сильная гололедица ожидается в столице в ночь с 30 ноября на 1 декабря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на предупреждение Главного управления МЧС по Москве.
Гаджеты
В Huawei рассказали, в чем Harmony OS лучше Android
Старший вице-президент Huawei по связям с общественностью Джой Тан во время общения с журналистами рассказал, чем операционная система Harmony лучше Android.
Происшествия
В Белгороде решили не увольнять подравшегося с учеником педагога
Белгородского учителя, подравшегося на уроке со школьником, решили не увольнять из учебного заведения.
Общество
Японский магазин призвал сотрудниц предупреждать о «критических днях»
Один из крупных магазинов в Осаке недавно попытался провести в секции товаров для женщин эксперимент - руководство раздало сотрудницам бэйджи, которые они должны были носить в течение "критических дней".
Футбол
Сарри: «Сейчас Роналду не такой резкий, как это было раньше»
В последний раз Роналду забивал в чемпионате Италии 30 октября в матче с «Дженоа» (2:1). Всего в этой Серии А Криштиану провел десять матчей, забил пять мячей и отдал один результативный пас.
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Франции после заявления Эрдогана о Макроне
Посол Турции во Франции будет вызван во французский МИД после высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
Экономика
Минэкономики прогнозирует максимальную за 12 лет долю инвестиций в ВВП
Доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам года будет максимальной с 2007 года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Технологии
Появилась фотография консоли PS5 для разработчиков
Пользователь под ником Alcoholikaust опубликовал в Твиттере фотографию с двумя PlayStation 5 для разработчиков.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Происшествия
В Балашихе потушили пожар в старинном храме
Авто
«Москвич-400»: как создавали первый народный автомобиль в СССР
Поручение власти было передано руководству завода КИМ, где в 1940 году вышла модель КИМ-10, в основе которой лежала американский автомобиль Ford Prefect.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
Наука
Созданы очки, которые определят уровень сахара в крови по слезам
Недавно ученые создали новое устройство, которое определит уровень сахара по слезам.
Происшествия
Девочку на Кубани изнасиловали и сбросили в выгребную яму
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Армия и оружие
Столтенберг: Россия не представляет неминуемой угрозы для стран НАТО
НАТО не видит непосредственной угрозы от РФ в отношении каких-либо стран Североатлантического альянса.
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020
В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков
О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Политика
Эрдоган озвучил дату запуска «Турецкого потока»
Кино
Сегодня в прокат выходит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Сегодня в России при информационной поддержке Авторадио стартует байопик о легендарном вратаре московского «Динамо» и сборной России, которого до сих пор считают лучшим голкипером в истории футбола.