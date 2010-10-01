Общество

Пятый каналПятый каналКакие нововведения ждут россиян с 1 декабря

С первого дня зимы вводится уголовная ответственность за продажу без рецепта дополнительных видов лекарств. С декабря россиян ждет ряд нововведений. Так, с первого числа все водители будут обязаны установить на автомобили зимние или всесезонные шины.
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Маркированные шины и доверенные «симки»: как изменится жизнь россиян с 1 декабря

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Общество

Производство черной икры в России растет

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Общество

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Сильная гололедица ожидается в столице в ночь с 30 ноября на 1 декабря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на предупреждение Главного управления МЧС по Москве.
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На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные

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Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
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