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Футбол Большинство клубов ФНЛ высказались за досрочное завершение сезона Большинство клубов Футбольной национальной лиги — второго по силам дивизиона российского футбола высказались за досрочное завершение сезона.

Общество В Таджикистане выявили первые случаи заражения коронавирусом Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Таджикистане, где по состоянию на 30 апреля инфекцию обнаружили у 15 человек, сообщает Sputnik Таджикистан. 3

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