Экономика

Пятый каналПятый каналКакие нововведения ждут россиян с 1 мая

Изменения коснулись финансовой сферы жизни обычных граждан. С первого мая вступает в силу ряд изменений. Так, банкам запретят взимать комиссию за быстрые переводы.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.
News.ru27 апреля в 17:00

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Какие изменения ждут россиян с 1 мая

Piter.tv28 апреля в 05:39

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

URA.Ru28 апреля в 10:08

Какие изменения ждут россиян с первого мая?

Телеканал 360°28 апреля в 06:42

Что изменится в России с 1 мая

Московский Комсомолец28 апреля в 11:00

Переводы без комиссии и прибавка к пенсии: что ждет россиян с 1 мая

Ридус28 апреля в 05:39

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ru28 апреля в 04:25

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ru27 апреля в 17:00
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Общество

Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники

График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56
Политика

Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой войны

В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru вчера в 20:55
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Здоровье

Британские ученые выяснили, кто чаще умирает от коронавируса

Специалисты института Institute for Fiscal studies в Великобритании провели исследование, по итогам которого выяснилось, что число летальных случаев из-за COVID-19 в стране может заметно отличаться в зависимости от этнической принадлежности заразившихся.
Московский Комсомолец вчера в 23:46
1
Общество

Что нас ждет в мае, кроме коронавируса: «пивнушки» у дома закроют, а при покупке ж/д билета спросят номер мобильного

Пока вы сидите в самоизоляции и ждете, когда мир вновь оживет, пачка российских законов обретают силу.
НГС24 вчера в 21:00
Энергетика

Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%).
Интерфакс вчера в 22:09
5
Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
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Футбол

Игрок «Луча» Калугин – о штрафе Фролова за критику власти: «В России диктатура, получается? Свободы слова нет для человека?»

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин прокомментировал ситуацию со штрафом вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова за интервью, в котором он критикует российскую власть.
Бомбардир.ру вчера в 16:40
Космос

«Что может быть хорошего в самой возможности дышать?»

Самым сложным в ситуации развертывания катастрофы для философского высказывания оказывается выбрать подходящий модус, этот вопрос уместности, соответствия, попадания суждения, оказывается, может быть более важным, чем достоверность, изобретательность или эвристические и объяснительные возможности.
Индикатор 28 апреля в 03:40
1
Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru вчера в 09:29
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram.
РБК вчера в 18:55
8
Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
17
Транспорт

Собянин назвал условие для продления проездных

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для продления срока действия проездных на общественном транспорте.
Lenta.ru вчера в 16:07
1
Космос

Спутник Юпитера Европу могли населять существа, похожие на осьминогов

Как утверждают ученые, на поверхности спутника Юпитера Европы под многокилометровым слоем льда в жидкой воде вполне могли обитать полноценные живые существа.
Актуальные Новости вчера в 11:48
2
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
34
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
371
Авто

Названы лучшие бюджетные кроссоверы на 2020 год

Эксперт добавляет, что стоит обратить внимание на Skoda Karoq с учетом появления на рынке России полноприводной версии, цена которой стартует от 1,5 млн рублей.
RuNews24.ru вчера в 04:29
5
Политика

В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина

REGNUM вчера в 19:12
1,6K
Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Четвертая Власть вчера в 12:58
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Авто

Белорусы построили водоплавающий вездеход для рыбалки и охоты

Белорусская военно-промышленная компания «140-й ремонтный завод» представила гражданский вездеход Кайман-ОР.
Тарантас Ньюс 29 апреля в 10:51
2
Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
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Общество

В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей

Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 вчера в 07:45
1,4K
Политика

Россия осудила обстрел посольства Кубы в США

Вашингтон, 1 мая 2020, 05:07 — REGNUM Россия решительно осуждает обстрел кубинского посольства в столице США Вашингтоне, сообщает пресс-служба российский дипмиссии в Соединенных Штатах на официальной странице в Twitter.
REGNUM вчера в 22:07
Политика

Навальный согласился на дебаты с Захаровой

Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
557
Общество

Назван способ перестать много есть

Как перестать думать о еде и чем заменить мучное и сладкое, рассказала в интервью радио Sputnik клинический психолог, специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина.
РИА Новости вчера в 19:01
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru вчера в 04:35
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Спорт

Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными

30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.
CyberSport.ru вчера в 03:09
Культура

В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура вчера в 11:26
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости вчера в 09:02
708
Политика

Собянин: Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов

Собянин отметил, что Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов.
Газета.Ru вчера в 13:48
967
Авто

В России на продажу выставили самый дорогой Lexus

Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe вчера в 09:43
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