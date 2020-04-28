Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.

с чего всё началось

Изменения коснулись финансовой сферы жизни обычных граждан. С первого мая вступает в силу ряд изменений. Так, банкам запретят взимать комиссию за быстрые переводы.

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