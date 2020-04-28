Экономика
Пятый каналКакие нововведения ждут россиян с 1 мая
Изменения коснулись финансовой сферы жизни обычных граждан. С первого мая вступает в силу ряд изменений. Так, банкам запретят взимать комиссию за быстрые переводы.
Читать в источнике
Оценить874
с чего всё началось
Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.News.ru27 апреля в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:42, Ашберн
Общество
Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники
График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой войны
В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru вчера в 20:55
Здоровье
Британские ученые выяснили, кто чаще умирает от коронавируса
Специалисты института Institute for Fiscal studies в Великобритании провели исследование, по итогам которого выяснилось, что число летальных случаев из-за COVID-19 в стране может заметно отличаться в зависимости от этнической принадлежности заразившихся.
Московский Комсомолец вчера в 23:46
Общество
Что нас ждет в мае, кроме коронавируса: «пивнушки» у дома закроют, а при покупке ж/д билета спросят номер мобильного
Пока вы сидите в самоизоляции и ждете, когда мир вновь оживет, пачка российских законов обретают силу.
НГС24 вчера в 21:00
Энергетика
Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%).
Интерфакс вчера в 22:09
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
Футбол
Игрок «Луча» Калугин – о штрафе Фролова за критику власти: «В России диктатура, получается? Свободы слова нет для человека?»
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин прокомментировал ситуацию со штрафом вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова за интервью, в котором он критикует российскую власть.
Бомбардир.ру вчера в 16:40
Космос
«Что может быть хорошего в самой возможности дышать?»
Самым сложным в ситуации развертывания катастрофы для философского высказывания оказывается выбрать подходящий модус, этот вопрос уместности, соответствия, попадания суждения, оказывается, может быть более важным, чем достоверность, изобретательность или эвристические и объяснительные возможности.
Индикатор 28 апреля в 03:40
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram.
РБК вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Транспорт
Собянин назвал условие для продления проездных
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для продления срока действия проездных на общественном транспорте.
Lenta.ru вчера в 16:07
Космос
Спутник Юпитера Европу могли населять существа, похожие на осьминогов
Как утверждают ученые, на поверхности спутника Юпитера Европы под многокилометровым слоем льда в жидкой воде вполне могли обитать полноценные живые существа.
Актуальные Новости вчера в 11:48
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Авто
Названы лучшие бюджетные кроссоверы на 2020 год
Эксперт добавляет, что стоит обратить внимание на Skoda Karoq с учетом появления на рынке России полноприводной версии, цена которой стартует от 1,5 млн рублей.
RuNews24.ru вчера в 04:29
Политика
В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина
REGNUM вчера в 19:12
Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Четвертая Власть вчера в 12:58
Авто
Белорусы построили водоплавающий вездеход для рыбалки и охоты
Белорусская военно-промышленная компания «140-й ремонтный завод» представила гражданский вездеход Кайман-ОР.
Тарантас Ньюс 29 апреля в 10:51
Общество
Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
Общество
В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей
Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 вчера в 07:45
Политика
Россия осудила обстрел посольства Кубы в США
Вашингтон, 1 мая 2020, 05:07 — REGNUM Россия решительно осуждает обстрел кубинского посольства в столице США Вашингтоне, сообщает пресс-служба российский дипмиссии в Соединенных Штатах на официальной странице в Twitter.
REGNUM вчера в 22:07
Политика
Навальный согласился на дебаты с Захаровой
Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
Общество
Назван способ перестать много есть
Как перестать думать о еде и чем заменить мучное и сладкое, рассказала в интервью радио Sputnik клинический психолог, специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина.
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru вчера в 04:35
Спорт
Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными
30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.
CyberSport.ru вчера в 03:09
Культура
В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура вчера в 11:26
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Политика
Собянин: Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов
Собянин отметил, что Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов.
Газета.Ru вчера в 13:48
Авто
В России на продажу выставили самый дорогой Lexus
Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe вчера в 09:43