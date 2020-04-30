Экономика

Пятый каналПятый каналКакие нововведения ждут россиян с 1 мая

Воспользоваться предложением смогут те, кто покупает квартиру в новостройках. Низкая ставка будет действовать на весь срок кредитования. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие отсрочки по ЖКХ и кредитам предусмотрены для россиян из-за коронавируса.
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В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

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Что ждет россиян в мае 2020 года

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Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
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Общество

Ученые сдвинули сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 00:10
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Армия и оружие

Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 19:45
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Общество

Саратовский министр уволилась после скандала с закупкой масок

Министр Саратовской области – руководитель аппарата губернатора региона Олеся Горячева уволилась по собственному желанию после скандала с закупкой медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Rambler News Service 30 апреля в 13:31
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Политика

Россия выставила США счет почти в 660 тысяч долларов за средства защиты и медицинское оборудование

Россия выставила США счет почти в 660 тысяч долларов за средства защиты и медицинское оборудование.
Эхо Москвы 02:30
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Общество

В Подмосковье решили ввести масочный режим

Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском вчера в 11:22
1,7K
Общество

Собянин назвал реальный процент зараженных коронавирусом в Москве

В Москве коронавирусом заражены около 2% от общего количества жителей города, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в субботу, 2 мая.
Известия 02:09
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Здоровье

Главврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом

Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом.
Газета.Ru 01:27
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Киберспорт

DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2

Чемпионат 29 апреля в 03:53
Общество

Скворцова заявила о выходе России на плато по коронавирусу

Россия вышла на плато по числу новых заболевших коронавирусом.
Клопс вчера в 07:38
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 30 апреля в 05:35
4,7K
Общество

Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК

Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
РИА Новости вчера в 22:13
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Происшествия

При взрыве баллона на плавзаводе «Всеволод Сибирцев» погиб человек

Коммерсантъ вчера в 22:33
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Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости 30 апреля в 14:27
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Армия и оружие

Минобороны сдало в эксплуатацию шесть медицинских центров

Военное дело 30 апреля в 06:10
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Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 29 апреля в 16:03
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Игры

GTA 2 – самая странная часть серии. Там был киберпанк и вид сверху, по игре сняли фильм

В Нью-Йорке же сняли 8-минутную короткометражку, одновременно использовавшуюся в качестве рекламы игры и ее вступления: (карта Центрального района Anywhere-Сити) Помимо неопределенной локации, GTA 2 стала единственной частью серии, действие которой разворачивается в будущем.
Cyber.sports.ru вчера в 11:34
Общество

В ВОЗ объяснили быстрое развитие пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ объяснил причину быстрого развития пандемии коронавируса в Белоруссии.
Ореанда-Новости вчера в 06:27
104
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Экономика

RT: Еврокомиссия выделит до €1 млн на развитие Нацбанка Белоруссии

Европейская комиссия планирует предоставить до €1 млн на финансирование проекта "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка".ОБ этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
Газета.Ru 01:57
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Наука

Биологи рассказали, как правильно приготовить курицу

Микробиолог Сольвейг Лангсруд совместно со своими коллегами опросила около четырёх тысяч женщин из Норвегии, Франции, Португалии, Румынии и Великобритании об их личном способе приготовления курицы.
UfaTime.ru 30 апреля в 12:27
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Происшествия

На певца Чельдиева завели новое уголовное дело

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева.
News.ru вчера в 12:57
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Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
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Происшествия

Двое мужчин с коронавирусом умерли в Новосибирске

В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом - 32-летний и 73-летний мужчины.
АиФ Новосибирск 02:06
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 30 апреля в 09:02
1K
Армия и оружие

Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы

Власти Германии и Франции подписали два соглашения, направленных на разработку новой основной наземной боевой системы — "европейского танка будущего" — которая заменит нынешние танки: немецкий основной танк Leopard 2 и французский основной танк Leclerc AMX-56.
Популярная механика вчера в 01:50
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