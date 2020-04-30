Экономика

Пятый каналПятый каналКакие нововведения ждут россиян с 1 мая

Воспользоваться предложением смогут те, кто покупает квартиру в новостройках. Низкая ставка будет действовать на весь срок кредитования. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие отсрочки по ЖКХ и кредитам предусмотрены для россиян из-за коронавируса.
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Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
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О сроках инкубационного периода заражения новым типом коронавируса рассказал директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАНСергей Петриков.
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С 1 мая на территории Ростовской области вводится «масочный» режим.
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С 4 мая оформить пропуск по работе смогут только работодатели

С 4 мая 2020 года пропуска по работе смогут оформлять только работодатели.
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Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
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Политика

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Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
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Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
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В НИИ скорой помощи Петербурга у 111 сотрудников нашли коронавирус

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Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
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В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок

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Масла в огонь подливает Илон Маск. Генеральный директор Tesla и SpaceX призвал «вернуть людям их чертову свободу».
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3D-модель распространения коронавируса в самолете показали учёные

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«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
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Блогер из Китая назвал любимое блюдо воинственного народа России

По сравнению с Китаем, в России меньше любят рис, а вот мясо, алкоголь, хлеб и сладости очень уважают — воинственный русский народ эти продукты ест в огромном количестве, пишет автор.
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Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса

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