Экономика
Пятый каналКакие нововведения ждут россиян с 1 мая
Воспользоваться предложением смогут те, кто покупает квартиру в новостройках. Низкая ставка будет действовать на весь срок кредитования. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие отсрочки по ЖКХ и кредитам предусмотрены для россиян из-за коронавируса.
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Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно достигло места укладки
Накануне "Академик Черский" сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.
Радио Sputnik 14:37
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
Гаджеты
Тим Кук: Бюджетный iPhone SE обгоняет самый быстрый Android-смартфон
Новый бюджетный смартфон iPhone SE от компании Apple работает быстрее самого быстрого Android-смартфона.
Деловое.ТВ 14:49
Футбол
Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА
Матч ТВ вчера в 15:07
Общество
В НИИ Склифосовского сказали об инкубационном периоде коронавируса
О сроках инкубационного периода заражения новым типом коронавируса рассказал директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАНСергей Петриков.
МедиаПоток 06:32
Общество
В Ростовской области вводят «масочный» режим
С 1 мая на территории Ростовской области вводится «масочный» режим.
Московский Комсомолец вчера в 19:14
Происшествия
Главу управления МВД по подмосковному Воскресенску задержали за взятку
Начальник управления МВД по Воскресенску Московской области Кирилл Бакулин задержан за взятку.
Известия 15:07
Общество
С 4 мая оформить пропуск по работе смогут только работодатели
С 4 мая 2020 года пропуска по работе смогут оформлять только работодатели.
Первый Тульский 08:57
Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика
Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России
Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
РИА Новости 14:04
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Peterburg2.ru вчера в 15:15
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Здоровье
В НИИ скорой помощи Петербурга у 111 сотрудников нашли коронавирус
Заражение CJVID-19 официально подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Мегаполис онлайн 05:42
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 05:58
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Общество
ВОЗ заявила о продлении действия глобального режима ЧС
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что глобальный режим ЧС, введённый из-за коронавируса, остаётся в силе.
RT на русском 12:14
Финансы
Прибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризису
В марте наблюдательный совет банка предложил акционерам утвердить выплату 50% чистой прибыли, или 422,4 млрд руб.
Ведомости вчера в 08:17
Авто
Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами
Новые автомобили 00:07
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
Общество
Илон Маск призвал США восстать против карантина
Масла в огонь подливает Илон Маск. Генеральный директор Tesla и SpaceX призвал «вернуть людям их чертову свободу».
Новостной фронт вчера в 03:31
Общество
В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет
«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
Общество
Блогер из Китая назвал любимое блюдо воинственного народа России
По сравнению с Китаем, в России меньше любят рис, а вот мясо, алкоголь, хлеб и сладости очень уважают — воинственный русский народ эти продукты ест в огромном количестве, пишет автор.
Народные новости 13:52
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса
Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Коммерсантъ 15:09