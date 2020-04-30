Экономика
Пятый каналКакие нововведения ждут россиян с 1 мая
Воспользоваться предложением смогут те, кто покупает квартиру в новостройках. Низкая ставка будет действовать на весь срок кредитования. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие отсрочки по ЖКХ и кредитам предусмотрены для россиян из-за коронавируса.
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Общество
В Госдуме назвали позором решение властей Петербурга экономить на медиках
Москва, 1 мая 2020, 20:38 — REGNUM В Госдуме осудили и назвали позором намерение властей Санкт-Петербурга экономить на компенсациях для медиков, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 13:38
Космос
Крупный астероид сегодня сблизится с Землей
Мимо Земли сегодня пролетит крупный астероид №52768 (1998 OR2).
Петрозаводск говорит 29 апреля в 00:46
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 11:59
Политика
У Мишустина диагностирован коронавирус
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом Covid-19.
Страницы Воронежской культуры вчера в 13:09
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Шоу-бизнес
66-летний Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз
66-летний Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз Напомним, что один из наследников Макаревича, сын Иван, пошел по его стопам и выбрал творческую профессию.
Вокруг ТВ 10:48
Общество
Перебежчик из КНДР сообщил о смерти Ким Чен Ына
Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на перебежчика Чи Сон Хо, сбежавшего из КНДР еще в 2006 году, вероятность этого составляет 99%.
Профиль 12:19
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Кино
Братья Руссо займутся ремейком «Геркулеса» для Disney
Газета.Ru 04:31
Происшествия
Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости вчера в 06:42
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 29 апреля в 00:55
Армия и оружие
Минобороны рассекретило уникальные документы к 75-летию взятия Берлина
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина советскими войсками.
РЕН ТВ 17:00
Происшествия
В Сочи оштрафован местный житель, устроивший скандал полицейским
Сочи, Краснодарский край, 1 мая 2020, 18:26 — REGNUM Мужчина, устроивший на улице скандал и накричавший на сотрудников полиции, оштрафован за нарушение режима самоизоляции в городе Сочи Краснодарского края.
REGNUM 11:26
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
В Москве скончались ещё 37 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 37 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:25
Энергетика
Спросу на нефть спрогнозировали достижение дна
Мировой спрос на нефть достигнет дна в апреле-мае.
Lenta.ru 11:52
Гаджеты
Графика от AMD в процессорах от Samsung обгоняет 865-й Snapdragon
В самом производительном на текущий момент мобильном процессоре – 865-м Snapdragon – используется 650-я модель ядра Adreno, которую в бенчмарке GFXBench новое решение от команды AMD/Samsung обогнало на 13% (Manhattan 3.1), а в других тестах превосходство и вовсе доходило до 300%.
Faktom вчера в 14:58
Общество
Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, по числу заражений на первом месте стоит Одинцовский район, где зарегистрированы 764 больных.
Российская газета 17:13
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Авто
На продажу выставили самый дорогой Lexus в России
Появившийся в продаже Lexus LM 300h может похвастаться максимальной комплектацией, которая предусматривает четырёхместную компоновку салона, перегородку между водителем и пассажирами, кожаные сиденья второго ряда с вентиляцией, обогревом массажем и выдвижными подставками для ног.
Тарантас Ньюс вчера в 06:23
Футбол
«Любой российский клуб будет готов пригласить Карреру». Интервью Марко Трабукки
Гостем прямого эфира на канале «СЭ» в YouTube стал известный агент Марко Трабукки, который в свое время активно помогал бывшему итальянскому главному тренеру «Спартака».
Спорт-Экспресс 09:45
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Хоккей
Томи Лямся назначен на пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Финский тренер Томи Лямся руководством уфимского «Салавата Юлаева» был назначен на пост главного тренера клуба.
LiveResult.Ru вчера в 12:39
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Кино
Лили Рейнхарт и Коул Спроус рассказали, что будет с героями «Ривердейла» после 4 сезона
Popcornnews.ru 29 апреля в 17:30
Происшествия
Замглавы УМВД Воскресенска задержали по делу о взятке
Замглавы УМВД предъявлено обвинение по п. п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ — его обвиняют в получении взятки с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством.
Коммерсантъ 17:03
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
Здоровье
В каких больницах Башкирии разместили больных коронавирусом
Общественная электронная газета 04:35
Наука
Ученые научились перемешивать жидкости при помощи света
Rusargument 28 апреля в 17:21