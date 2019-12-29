Экономика

Пятый каналПятый каналКакие нововведения ждут россиян с 1 января 2020 года

Изменения коснутся льготного автокредитования, индексации социальных выплат, а также медицины. Важные изменения ждут всех нас уже с 1 января 2020 года.
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Озвучено пять нововведений для пенсионеров с 1 января

Primpress.ruвчера в 12:00

Повышение МРОТ и пенсионного возраста: что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

KrasnodarMediaвчера в 05:00

Какие нововведения ждут россиян в 2020 году

Пятый каналвчера в 00:39
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Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
Политика

Военные США применили слезоточивый газ против протестующих в Багдаде

Piter.tv 04:59
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости 01:12
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
Происшествия

Массовая драка с участием Дедов Морозов в Волжском попала на видео

ТК Звезда 05:30
Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия 03:38
Политика

Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ

По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Коммерсантъ 03:55
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Футбол

«Крылья Советов» поздравили болельщиков с Новым годом

Пресс-служба "Крыльев Советов" опубликовала ролик, в котором футболисты клуба поздравляют болельщиков с предстоящими новогодними праздниками.
Soccer.ru вчера в 01:29
Происшествия

Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым

В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Вести.Ru 04:33
Кино

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
ТАСС вчера в 16:20
Шоу-бизнес

Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Lenta.ru вчера в 19:27
Спорт

Устюгов возглавил общий зачёт «Тур де Ски»

Чемпионат вчера в 08:44
Общество

В новогодних гуляниях по всей России приняли участие 6,5 млн человек

RT на русском 05:27
Киберспорт

Sekiro: Shadows Die Twice признана видеоигрой года

Лучшей игрой 2019 года признана Sekiro: Shadows Die Twice от японской студии FromSoftware.
REGNUM вчера в 17:12
Здоровье

Названы полезные свойства красной икры

Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Наша версия 29.12.19 в 09:38
Политика

Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко

Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.
РИА Новости 05:40
Экономика

В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 23:19
Единоборства

Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Lenta.ru 03:16
Спорт

WADA обновило список запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело в действие обновленный список запрещенных веществ с 1 января 2020 года.
РЕН ТВ 04:15
Общество

В новогоднюю ночь на Кубани родилось 129 малышей

Как сообщили сотрудники минздрава края, в новогоднюю ночь на Кубани родилось 69 мальчиков, 60 девочек.
Регион online 05:43
Политика

Allseas не станет возобновлять строительство «Северного потока-2»

Вывод судов Allseas из строительства "Северного потока-2" произошел на фоне санкций США в отношении компаний, участвующих в прокладке российских газопроводов.
Радио Sputnik 30.12.19 в 05:57
Здоровье

У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Новый День 30.12.19 в 10:25
Общество

Россиянам разъяснили новые правила регистрации автомобилей

Измененные правила государственной регистрации автомобилей начали действовать в России 1 января.
Lenta.ru 05:04
Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел

iXBT.com вчера в 01:00
Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Известия вчера в 21:39
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета 03:11
Происшествия

Четверо пострадавших: машина врезалась в столб в Петербурге

По предварительным данным, около шести часов утра водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
Вести.Ru 04:44
Общество

Уильям и Кэтрин попытались помириться с Гарри и Меган перед Новым годом

Уходящий 2019 год окончательно рассорил некогда дружных братьев-принцев Уильяма и Гарри.
Sunmag.me вчера в 08:55
Экономика

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

Россиянам с 1 января 2020 года ограничат предельный долг по потребительским кредитам и займам.
Lenta.ru вчера в 02:10
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