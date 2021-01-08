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ГТРК Чувашия
ГТРК Чувашия

Какие новшества ожидают с 2021 года покупателей, продавцов и тех, кто работает на удаленке

Деньги, поступающие в казну за счет налога богатых направлены на лечение детей с редкими заболеваниями. С января вступил в силу еще один закон, принятый осенью прошлого года. Рост акцизов на сигареты теперь существенно выше инфляции и составляет 20 процентов.В источнике
Business Class (Пермь)
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Эхо Москвы в Кирове
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Алтайская правда

Какие законы и новшества будут влиять на жителей Алтайского края в 2021 году

Алтайская правда22:00
Эхо Москвы в Кирове

В 2021 году мы станем больше отдавать государству

Эхо Москвы в Кировевчера в 02:08
Business Class (Пермь)

Было – стало: что в 2021 году изменится в системе налогообложения

Business Class (Пермь)вчера в 21:00
ГТРК Чувашия

Какие новшества ожидают с 2021 года покупателей, продавцов и тех, кто работает на удаленке

ГТРК Чувашия8 января в 07:21
Главная книга

Общая система налогообложения для ИП

Главная книга8 января в 01:52

Какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в 2021 году

Январское пособие на детей от трех до семи лет поступит на счета родителей не позднее 26 января 2021 года, а выплаты на детей до трех лет за январь 2021 года были начислены еще в декабре 2020 года, сообщили в Минтруде.
Российская газетавчера в 01:00