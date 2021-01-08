Деньги, поступающие в казну за счет налога богатых направлены на лечение детей с редкими заболеваниями. С января вступил в силу еще один закон, принятый осенью прошлого года. Рост акцизов на сигареты теперь существенно выше инфляции и составляет 20 процентов.

Поделиться