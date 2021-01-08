Какие новшества ожидают с 2021 года покупателей, продавцов и тех, кто работает на удаленке
Деньги, поступающие в казну за счет налога богатых направлены на лечение детей с редкими заболеваниями. С января вступил в силу еще один закон, принятый осенью прошлого года. Рост акцизов на сигареты теперь существенно выше инфляции и составляет 20 процентов.В источнике
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Было – стало: что в 2021 году изменится в системе налогообложения
Business Class (Пермь)вчера в 21:00
Какие новшества ожидают с 2021 года покупателей, продавцов и тех, кто работает на удаленке
ГТРК Чувашия8 января в 07:21