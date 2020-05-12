В сегодняшнем обращении к народу страны Президент России Владимир Путин озвучил несколько новых мер поддержки для бизнеса.

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 43

Авто Первые Haval H5 появились у дилеров в России Стало известно, что к российским дилерам Haval начали поступать первые модели Haval H5, только пока их развозят по автосалонам в единственном экземпляре, которые необходимы для показа в шоуруме. 15

Экономика Промсвязьбанк продал почти все запасы золота Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий. 435

Армия и оружие Косачев прокомментировал обвинения со стороны Amnesty International Успехи России в Сирии по мирному урегулированию не дают покоя западным оппонентам, после дискредитации "Белых касок" в САР к атакам на РФ решили подключить Amnesty International, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Общество Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля. 9

Общество Названа причина сбоя в работе портала госуслуг Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала). 163

Экономика Владимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса Глава государства Владимир Путин на сегодняшнем совещании с губернаторами и министрами заявил о запуске ряда мер поддержки экономики и граждан. 160

Политика Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости". 164

Экономика Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных. 18

Общество Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. 231

Общество Беглов поручил разработать план по спасению экономики Петербурга Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил разработать до конца мая план по стабилизации рынка труда, восстановлению занятости и доходов населения, долгосрочному развитию экономики города. 53

Футбол УЕФА не собирается изменять формат квалификации в еврокубках Ранее газета The Times сообщила, что УЕФА рассматривает планы по сокращению квалификационных соревнований в следующем сезоне еврокубков и может полностью их отменить.

Общество В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей. 2K

Общество Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. 257

Авто На продажу выставили практически новый Audi V8 1990 года Компания Bourguignon из Нидерландов выставила на продажу Audi V8 1990 года.