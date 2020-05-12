Экономика

ЧС-ИНФОЧС-ИНФОКакие новые меры поддержки бизнеса озвучил Путин

В сегодняшнем обращении к народу страны Президент России Владимир Путин озвучил несколько новых мер поддержки для бизнеса.
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Подробнее о событии

Какую помощь обещали бизнесу. Уже озвученные и новые меры поддержки

Бизнес и территория15:14

Какие новые меры поддержки бизнеса озвучил Путин

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Путин анонсировал меры поддержки для бизнеса

Рамблер10:03

Шесть новых мер для бизнеса и предпринимателей на период карантина после выступления Путина

PRO Город Чебоксары11:45

Списание и возврат налогов, прощение кредитов: Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса

Царьград10:01

Зарплатные кредиты, списание налогов, самозанятые и ИП – президент объявил о новых льготах

Банки Сегодня09:49
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Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
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Авто

Первые Haval H5 появились у дилеров в России

Стало известно, что к российским дилерам Haval начали поступать первые модели Haval H5, только пока их развозят по автосалонам в единственном экземпляре, которые необходимы для показа в шоуруме.
32CARS.ru 11:52
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Общество

В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом

Всего в Москве по данным на 11 мая зарегистрированы 115909 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы 15:21
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Экономика

В сети биткоина состоялся халвинг

В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг.
РБК 15:49
1
Гаджеты

Трехкратный оптический зум появится в новом iPhone 12 Pro

ToDay News Ufa вчера в 09:52
53
Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
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Фигурное катание

ISU изменил стоимость элементов в фигурном катании

Российская газета 15:44
Армия и оружие

Косачев прокомментировал обвинения со стороны Amnesty International

Успехи России в Сирии по мирному урегулированию не дают покоя западным оппонентам, после дискредитации "Белых касок" в САР к атакам на РФ решили подключить Amnesty International, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 07:03
Общество

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми

В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля.
Взгляд.ру 10:06
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
4,5K
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка

Комсомольская правда вчера в 00:05
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
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Общество

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
163
Экономика

Владимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса

Глава государства Владимир Путин на сегодняшнем совещании с губернаторами и министрами заявил о запуске ряда мер поддержки экономики и граждан.
Брянский рабочий 09:49
160
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Lenta.ru вчера в 09:11
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Происшествия

В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя

РБК 15:55
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Армия и оружие

Террористы обстреляли населенные пункты в сирийских Идлибе и Латакии

Известия вчера в 15:56
Экономика

Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.
РБК 09:30
18
Общество

В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках

Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса.
Тульские новости 01:22
53
Общество

ВОЗ: Большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме

Исследования на антитела к COVID-19 показали, что большинство заболевших коронавирусом болеют в тяжелой форме.
Телеканал Санкт-Петербург 13:43
4
Шоу-бизнес

Впервые станет отцом «танцующий миллионер» Джанлука Вакки

В Международный день матери Джанлука Вакки, известный как «Танцующий миллионер», поделился с подписчиками радостной новостью.
Live24 05:32
1
Общество

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц

Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК 10:36
231
Общество

Беглов поручил разработать план по спасению экономики Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил разработать до конца мая план по стабилизации рынка труда, восстановлению занятости и доходов населения, долгосрочному развитию экономики города.
DP.RU 12:45
53
Шоу-бизнес

Влад Соколовский заразился коронавирусом

РИА Новости 14:59
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Футбол

УЕФА не собирается изменять формат квалификации в еврокубках

Ранее газета The Times сообщила, что УЕФА рассматривает планы по сокращению квалификационных соревнований в следующем сезоне еврокубков и может полностью их отменить.
Матч ТВ 15:19
Общество

В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски

За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
2K
Общество

Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге

Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
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Авто

На продажу выставили практически новый Audi V8 1990 года

Компания Bourguignon из Нидерландов выставила на продажу Audi V8 1990 года.
Тарантас Ньюс 00:18
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости 15:30
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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