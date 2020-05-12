Экономика

ЧС-ИНФОЧС-ИНФОКакие новые меры поддержки бизнеса озвучил Путин

В сегодняшнем обращении к народу страны Президент России Владимир Путин озвучил несколько новых мер поддержки для бизнеса.
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Подробнее о событии

В России вводятся кредиты, которые не нужно отдавать

Primpress.ru16:00

Какие новые меры поддержки бизнеса озвучил Путин

ЧС-ИНФО13:06

Списание и возврат налогов, прощение кредитов: Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса

Царьград10:01

Шесть новых мер для бизнеса и предпринимателей на период карантина после выступления Путина

PRO Город Чебоксары11:45

Зарплатные кредиты, списание налогов, самозанятые и ИП – президент объявил о новых льготах

Банки Сегодня09:49
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Политика

Путин выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин вновь обратится к россиянам в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране.
Мой Брянск 06:21
3K
Шоу-бизнес

Тремя подбородками шокировала поклонников Анна Семенович

Live24 04:59
13
Общество

В ВОЗ сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Москва, 10 мая 2020, 20:24 — REGNUM В России темпы прироста числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией позволяют сделать вывод о стабилизации ситуации.
REGNUM вчера в 13:24
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Игры

Бывшие разработчики Apex Legends и Titanfall открыли новую студию — Gravity Well

Бывшие сотрудники Respawn Entertainment Дрю Маккой (Drew McCoy) и Джон Ширинг (Jon Shiring) объявили об открытии новой студии под названием Gravity Well в Лос-Анджелесе, в которой займутся созданием AAA-игр.
3DNews 13:35
Общество

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС 09:52
264
Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
4,6K
Экономика

Продажи загородных домов под Москвой выросли в три раза

Количество сделок по продаже загородных домов на вторичном рынке Подмосковья увеличилось в 3,3 раза по итогам апреля.
Российская газета 02:30
Общество

Российские семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей

На каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно лет установлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
СеверИнфо 12:52
2
Общество

Никитин рассказал о плане снятия COVID-ограничений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о факторах снятия COVID-ограничений в регионе.
Newsroom24 14:04
56
Общество

Названы новые требования к проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.
Ридус вчера в 07:35
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Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
158
Общество

Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
226
Общество

По числу заражений коронавирусом Россия вышла на третье место в мире

По числу больных COVID-19 Россия вышла на третье место в мире, обогнав Италию и Великобританию.
Мой Брянск 04:34
2,6K
Общество

После обращения Путина рухнул сайт Госуслуг

Сразу же после заявления президента РФ Владимира Путина о предоставляемой россиянам возможности оформить заявление по поводу получения единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на ребенка, возраст которого составляет от 3 лет до 15 включительно, платформа для предоставления федеральных государственных услуг рухнула.
Live24 12:20
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Авто

Разработан инновационный пластиковый распределительный вал

Инженеры из Фраунхоферского института химических технологий соорудили пластиковый модуль распредвала.
SpeedMe 09 мая в 03:49
31
Общество

В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям

Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
1
Общество

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
188
Политика

Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
353
Общество

В Ухане проведут массовое тестирование на коронавирус

Власти китайского города Ухань проведут массовое тестирование жителей города на коронавирус всего за 10 дней.
Lenta.ru 14:37
Общество

Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе, введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, продлеваются до 18 мая.
Газета.Ru 14:38
49
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
824
Общество

МВД назвало регионы-лидеры нарушения самоизоляции

Во многих регионах России режим самоизоляции продлили до 31 мая.
62инфо 02:00
2,1K
Происшествия

Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию

Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
9
Происшествия

В Москве наследники квартиры при уборке нашли мумию хозяина

80-летняя жительница Рязани унаследовала в Москве квартиру от своего брата в пятиэтажном доме на улице Екатерины Будановой в Кунцево.
Московский Комсомолец 13:55
2
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости 15:30
81
Происшествия

Футболиста «Сочи» обвинили в краже автомобиля во Франции

Хавбек "Сочи" Ганелли Имбула оказался в центре скандала, связанного с обвинением в краже автомобиля во Франции.
Газета.Ru 14:40
Экономика

Путин предложил списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал

Президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики списать налоговые платежи за II квартал текущего года.
Rambler News Service 10:20
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Космос

NASA приготовилось к приближению астероида Апофис

Астроном NASA Джим Бриденстайн заявил о приближении астероида 99942 Апофис, ширина которого составляет 340 метров.
Суть событий вчера в 10:00
Политика

Голикова: России придется жить с коронавирусной инфекцией

Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 11:20
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Армия и оружие

Российский Як-130 вызывает беспокойство у США

У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
Актуальные Новости 08:41
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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