В сегодняшнем обращении к народу страны Президент России Владимир Путин озвучил несколько новых мер поддержки для бизнеса.

Политика Путин выступит с обращением к россиянам Президент России Владимир Путин вновь обратится к россиянам в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране. 3K

Игры Бывшие разработчики Apex Legends и Titanfall открыли новую студию — Gravity Well Бывшие сотрудники Respawn Entertainment Дрю Маккой (Drew McCoy) и Джон Ширинг (Jon Shiring) объявили об открытии новой студии под названием Gravity Well в Лос-Анджелесе, в которой займутся созданием AAA-игр.

Экономика Продажи загородных домов под Москвой выросли в три раза Количество сделок по продаже загородных домов на вторичном рынке Подмосковья увеличилось в 3,3 раза по итогам апреля.

Общество Российские семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей На каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно лет установлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. 2

Общество Названы новые требования к проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком. 652

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 158

Общество Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса. 226

Общество После обращения Путина рухнул сайт Госуслуг Сразу же после заявления президента РФ Владимира Путина о предоставляемой россиянам возможности оформить заявление по поводу получения единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на ребенка, возраст которого составляет от 3 лет до 15 включительно, платформа для предоставления федеральных государственных услуг рухнула. 10

Авто Разработан инновационный пластиковый распределительный вал Инженеры из Фраунхоферского института химических технологий соорудили пластиковый модуль распредвала. 31

Общество В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона. 1

Общество Названа причина сбоя в работе портала госуслуг Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала). 188

Политика Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии. 353

Общество В Ухане проведут массовое тестирование на коронавирус Власти китайского города Ухань проведут массовое тестирование жителей города на коронавирус всего за 10 дней.

Общество Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе, введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, продлеваются до 18 мая. 49

Происшествия Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова. 9

Происшествия В Москве наследники квартиры при уборке нашли мумию хозяина 80-летняя жительница Рязани унаследовала в Москве квартиру от своего брата в пятиэтажном доме на улице Екатерины Будановой в Кунцево. 2

Общество Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции. 81

Происшествия Футболиста «Сочи» обвинили в краже автомобиля во Франции Хавбек "Сочи" Ганелли Имбула оказался в центре скандала, связанного с обвинением в краже автомобиля во Франции.

Экономика Путин предложил списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал Президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики списать налоговые платежи за II квартал текущего года. 157