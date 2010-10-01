Экономика

SakhalinMedia.ruSakhalinMedia.ruКакие перемены ждут россиян с 1 мая

Большинство россиян живет надеждой, что в мае завершится режим самоизоляции и все вернутся к нормальной работе. Но жителей нашей страны ждут и другие перемены. Эксперты напоминают, что в Московской области с 1 мая повысят на 1 тысячу рублей пенсию по старости.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Какие перемены ждут россиян в мае

КМВ Новостивчера в 17:38

Какие перемены ждут жителей России с 1 мая

U74.Ru29 апреля в 00:34

Какие перемены ждут россиян с 1 мая

SakhalinMedia.ru28 апреля в 20:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:10, Ашберн
Общество

Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу

В четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила,ч то Россия в последние недели почти вышла на плато по количеству зараженных новым коронавирусом.
Aobe вчера в 19:59
1,1K
Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 14:05
5,3K
Общество

Правительство выделило еще 500 млн руб. на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило еще 500 млн руб. на дополнительную помощь россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа.
Коммерсантъ 02:18
438
Политика

В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным из храма Вооруженных сил

РБК 02:17
2,4K
Здоровье

На Ставрополье за сутки выявили 89 случаев заражения коронавирусом

Всего выздоровело 116 человек, скончалось - 13. Больше информации о коронавирусе смотрите в нашем разделе «Коронавирус».
АТВмедиа 02:45
Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru вчера в 01:48
973
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,7K
Авто

В России на продажу выставили самый дорогой Lexus

Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe вчера в 09:43
27
Экономика

Богатейшие россияне потеряли 46 миллиардов долларов с начала года

С начала года богатейшие предприниматели России потеряли около 46 миллионов долларов.
Комсомольская правда 02:55
4
Фигурное катание

Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина

Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru вчера в 05:01
8
Общество

В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек

Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек.
Интерфакс 02:31
135
Общество

Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 02:24
1,1K
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
191
Шоу-бизнес

Елена Степаненко рассказала об истериках Петросяна при разводе

Экспресс газета вчера в 05:27
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru вчера в 06:04
669
Армия и оружие

NI: Россия не зря отправила свои танки Т-14 «Армата» в Сирию

Военные корреспонденты американского журнала The National Interest объяснили, для чего русским потребовалось отправлять в Сирию свои новые танки Т-14 "Армата".
Shraibikus News вчера в 03:10
2K
Политика

Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
199
Здоровье

49 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области

На 1 мая в Саратовской области коронавирус официально подтвержден у 487 жителей, из них 73 человека выздоровели, в том числе 21 за минувшие сутки, двое — скончались.
Kursk.com 02:55
271
Политика

Украина ввела спецпошлины на российский уголь

С 1 мая на Украине вступают в силу спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля. Решение принято «для защиты внутреннего рынка».
Известия вчера в 20:18
2
Происшествия

«Ъ»: экс-полковник Захарченко пропал в столичном СИЗО

Газета.Ru 29 апреля в 15:15
179
Гаджеты

ASRock подготовила широкий ассортимент материнских плат на Intel Z490 для Comet Lake-S

Компания ASRock, как и другие крупные производители материнских плат, подготовила к выходу процессоров Comet Lake-S целый ряд новинок на системной логике Intel 400-й серии.
3DNews вчера в 09:46
Транспорт

ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей

«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.
RT на русском 01:51
3
Общество

Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники

График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56
Здоровье

Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19

Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
Известия вчера в 23:15
36
Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
61
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
71
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 29 апреля в 12:16
1,4K
Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
19
Кино

Фото Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара» появились в Сети

Продюсер сиквелов "Аватара" Джон Ландау опубликовал фото со съемок. На кадры попала голливудская актриса Сигурни Уивер.
Экономика сегодня вчера в 11:28
10
Политика

Навальный согласился на дебаты с Захаровой

Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное