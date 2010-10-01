Большинство россиян живет надеждой, что в мае завершится режим самоизоляции и все вернутся к нормальной работе. Но жителей нашей страны ждут и другие перемены. Эксперты напоминают, что в Московской области с 1 мая повысят на 1 тысячу рублей пенсию по старости.

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