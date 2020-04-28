Экономика

REGNUMREGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
News.ru27 апреля в 17:00

Подробнее о событии

Какие изменения ждут россиян с 1 мая

Piter.tv28 апреля в 05:39

Что изменится в России с 1 мая

Московский Комсомолец28 апреля в 11:00

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

URA.Ru28 апреля в 10:08

Провожаем весну дома и готовимся к новому. Какие перемены ждут россиян с 1 мая

Телеканал 360°06:00

Переводы без комиссии и прибавка к пенсии: что ждет россиян с 1 мая

Ридус28 апреля в 05:39

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ru28 апреля в 04:25

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ru27 апреля в 17:00
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Политика

Трамп обвинил Китай в попытках помешать ему избраться на второй срок

Вашингтон, 30 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай устроил пандемию коронавируса нового типа, чтобы помешать ему избраться на второй срок, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 22:49
14
Общество

Пассажиров московского метро могут обязать носить маски

Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
ТАСС 05:28
2
Общество

«Газпром» не намерен вывозить вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Работающая на Чаяндинском месторождении компания «Газпром добыча Ноябрьск» в Якутии не планирует внепланово вывозить рабочих с объекта после недовольств вахтовиков и их стихийного митинга по поводу их защиты от коронавируса.
EastRussia вчера в 02:41
111
Армия и оружие

Российский РД-180 запустит американское «оружие массового уничтожения»

Lenta.ru 06:00
Общество

Пивоварам России разрешат производить антисептики

Пивоваренные заводы России могут получить разрешение на выпуск антисептиков.
Peterburg2.ru 05:54
12
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
1K
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
12
Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
22
Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
1K
Общество

Разрешения на работу приостанавливаются на период майских праздников

Согласно изменениям, которые губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Указ №27 «О введении режима повышенной готовности», действие полученных индивидуальными предпринимателями и юрлицами подтверждений на работу приостанавливается.
АПН - Нижний Новгород 05:04
Общество

Открытие главного храма Минобороны отложили из-за коронавируса

Lenta.ru 05:36
1
Общество

Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом

Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Российская газета 05:04
34
Здоровье

Работники РКБ в Уфе записали видеообращение к Владимиру Путину

Сотрудники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.
ToDay News Ufa 05:49
53
Общество

Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России

Динамика по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 говорит, что пока не время расслабляться и «выходить на улицы».
RT на русском 05:48
6
Политика

Песков предупредил о риске второй волны коронавируса в России

В России сохраняется очень большой риск второй волны заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:13
1,1K
Фигурное катание

Японцы призвали Медведеву покинуть их страну из-за нарушения карантина

Японцы раскритиковали действия Медведевой, а некоторые поклонники призвали фигуристку покинуть их страну, отметив, что она нужна Медведевой только для шоу и зарабатывания денег.
Матч ТВ 05:18
Игры

Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC

Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform 28 апреля в 08:22
3
Происшествия

Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в Москве

Полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нарушителя режима самоизоляции из ближнего зарубежья, который пытался скрыться на машине по шоссе Энтузиастов в Москве.
ТАСС 05:57
19
Происшествия

Зампрокурора района в Кемерове задержали за взятку в 1 млн рублей

В Кемерове задержан заместитель руководителя прокуратуры Заводского района, его подозревают в получении взятки на сумму около 1 млн рублей.
РЕН ТВ 01:28
10
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 28 апреля в 03:48
1,5K
Политика

Кремль констатировал невыполнение Киевом минских договоренностей

«Пока сохраняется тенденция на невыполнение (Киевом) тех договорённостей, которые сначала были достигнуты в Минске, потом в Берлине, потом в Париже», — сказал Песков.
REGNUM 06:02
Технологии

«Мегафон» запустил тарифы для удаленной работы

«Мегафон» запустил специальную линейку тарифов передачи данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно и не может пользоваться домашним интернетом Тарифы без ограничения скорости позволяют обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, и предназначены для использования SIM-карт в ноутбуках, модемах и роутерах.
TechFusion вчера в 12:09
8
Общество

У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке

У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
1K
Происшествия

Начальник нижегородского УГИБДД Ржевский найден мертвым

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Павел Ржевский был обнаружен мертвым 29 апреля 2020 года.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 12:03
1,3K
Общество

На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
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Армия и оружие

Строители Минобороны сдали в эксплуатацию шесть медицинских центров

РИА Новости 05:13
3
Здоровье

Названа причина повторного заболевания коронавирусом

Исследователи полагают, что это может объяснять случаи «повторного» выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.
Взгляд.ру 05:51
20
Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
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Космос

В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра 28 апреля в 07:41
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Экономика

Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

Рейтинговое агентство Moody's подготовило новый отчет о состоянии нефинансовых компаний в России (есть в распоряжении РБК).
РБК 05:00
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