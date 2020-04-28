Экономика
REGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось
Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.News.ru27 апреля в 17:00
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Политика
Трамп обвинил Китай в попытках помешать ему избраться на второй срок
Вашингтон, 30 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай устроил пандемию коронавируса нового типа, чтобы помешать ему избраться на второй срок, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 22:49
Общество
Пассажиров московского метро могут обязать носить маски
Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
ТАСС 05:28
Общество
«Газпром» не намерен вывозить вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Работающая на Чаяндинском месторождении компания «Газпром добыча Ноябрьск» в Якутии не планирует внепланово вывозить рабочих с объекта после недовольств вахтовиков и их стихийного митинга по поводу их защиты от коронавируса.
EastRussia вчера в 02:41
Общество
Пивоварам России разрешат производить антисептики
Пивоваренные заводы России могут получить разрешение на выпуск антисептиков.
Peterburg2.ru 05:54
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Общество
Разрешения на работу приостанавливаются на период майских праздников
Согласно изменениям, которые губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Указ №27 «О введении режима повышенной готовности», действие полученных индивидуальными предпринимателями и юрлицами подтверждений на работу приостанавливается.
АПН - Нижний Новгород 05:04
Общество
Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом
Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Российская газета 05:04
Здоровье
Работники РКБ в Уфе записали видеообращение к Владимиру Путину
Сотрудники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.
ToDay News Ufa 05:49
Общество
Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России
Динамика по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 говорит, что пока не время расслабляться и «выходить на улицы».
RT на русском 05:48
Политика
Песков предупредил о риске второй волны коронавируса в России
В России сохраняется очень большой риск второй волны заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:13
Фигурное катание
Японцы призвали Медведеву покинуть их страну из-за нарушения карантина
Японцы раскритиковали действия Медведевой, а некоторые поклонники призвали фигуристку покинуть их страну, отметив, что она нужна Медведевой только для шоу и зарабатывания денег.
Матч ТВ 05:18
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform 28 апреля в 08:22
Происшествия
Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в Москве
Полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нарушителя режима самоизоляции из ближнего зарубежья, который пытался скрыться на машине по шоссе Энтузиастов в Москве.
ТАСС 05:57
Происшествия
Зампрокурора района в Кемерове задержали за взятку в 1 млн рублей
В Кемерове задержан заместитель руководителя прокуратуры Заводского района, его подозревают в получении взятки на сумму около 1 млн рублей.
РЕН ТВ 01:28
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 28 апреля в 03:48
Политика
Кремль констатировал невыполнение Киевом минских договоренностей
«Пока сохраняется тенденция на невыполнение (Киевом) тех договорённостей, которые сначала были достигнуты в Минске, потом в Берлине, потом в Париже», — сказал Песков.
REGNUM 06:02
Технологии
«Мегафон» запустил тарифы для удаленной работы
«Мегафон» запустил специальную линейку тарифов передачи данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно и не может пользоваться домашним интернетом Тарифы без ограничения скорости позволяют обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, и предназначены для использования SIM-карт в ноутбуках, модемах и роутерах.
TechFusion вчера в 12:09
Общество
У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке
У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
Происшествия
Начальник нижегородского УГИБДД Ржевский найден мертвым
Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Павел Ржевский был обнаружен мертвым 29 апреля 2020 года.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 12:03
Общество
На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства
Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
Армия и оружие
Строители Минобороны сдали в эксплуатацию шесть медицинских центров
РИА Новости 05:13
Здоровье
Названа причина повторного заболевания коронавирусом
Исследователи полагают, что это может объяснять случаи «повторного» выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.
Взгляд.ру 05:51
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра 28 апреля в 07:41
Экономика
Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании
Рейтинговое агентство Moody's подготовило новый отчет о состоянии нефинансовых компаний в России (есть в распоряжении РБК).
РБК 05:00