Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.

с чего всё началось

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.

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