Экономика
Вести.RuКакие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
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с чего всё началось
Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.News.ruвчера в 17:00
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Политика
Путин объявил о новом продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».
РБК 10:47
Общество
В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30
Происшествия
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ 11:39
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Путин ввел режим самоизоляции 30 марта сроком на одну неделю, однако затем продлил его до конца месяца.
Государственные Вести 10:50
Политика
Путин призвал губернаторов наращивать ресурс
Если план по койкам выполнен, это не значит, что нужно завершать работу - наращивайте ресурс, - заявил Путин.
ТИА 10:56
Политика
Путин: авиационный парад 9 мая в Москве состоится
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в День Победы в Москве пройдет парад самолетов и вертолетов.
Ридус 12:37
Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Здоровье
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса
Выводы исследователей, раскрывающие неожиданное последствие от карантинных мер, опубликованы на сайте издания The Conversation.
Lenta.ru 11:27
Шоу-бизнес
Поклонники Павла Деревянко восхитились его избранницей
Судя по данным в Сети, избранница Деревянко родилась в 1976 году, то есть в этом году ей исполнится 44.
Shraibikus News 10:28
Футбол
Это’О: «Благодаря мне карьера Месси изменилась»
Благодаря моему совету карьера Лионеля изменилась.
Евро-футбол.ру 09:50
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Общество
Губернатор Дона заявил о плане поэтапного снятия режима самоизоляции
«При улучшении ситуации начнется поэтапное снятие противоэпидемических ограничений», - об этом губернатор донского региона проинформировал на состоявшемся совещании с главами субъектов Российской Федерации, которое было посвящено вопросам обеспечения устойчивости экономики.
Ugpressa.ru 07:09
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Владимир Путин высказался о продлении режима нерабочих дней.
Новости Брянска 10:30
Гаджеты
WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone
Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.
Ведомости вчера в 08:00
Общество
Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу
Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
Хоккей
СКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Лехтеря и Зубарева
Из команды после истечения контрактов уйдут защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Йори Лехтеря и Александр Барабанов.
Sports.ru 09:03
Общество
Школьникам могут запретить смартфоны для обучения
Минпросвещения России обновило рекомендации по организации дистанционного обучения для школьников.
Русская Планета вчера в 23:03
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Здоровье
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Политика
Владимир Путин назвал предложения об отмене режима изоляции «дикостью и варварством»
Владимир Путин отметил, что люди, ратующие за отмену режима самоизоляции, хотят возвращения древних времен, когда молодые люди истребляли старых, чтобы не тратить на них ресурсы.
ИА СИА-Пресс 12:50
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Общество
Журнал Vademecum счел цензурой требование Генпрокуратуры заблокировать статью о плате за лечение COVID-19
Представители издания, как пишет РБК, назвали требование надзорного ведомства проявлением жесткой цензуры, а также нарушением Конституции РФ и закона о СМИ.
Московская газета 12:08
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Политика
Спикер Госдумы: в США гражданам дают то, что не может им помочь
Москва, 28 апреля 2020, 12:59 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Центробанк разъяснять, почему некоторые страны идут по пути прямой раздачи денег, но это реально не спасает людей в период пандемии, в частности, речь идет о США.
REGNUM 05:59
Авто
Новый Porsche 911 получил дополнительные функции и цвет
SpeedMe вчера в 23:53
Гаджеты
DJI представила складной дрон Mavic Air 2
Компания DJI представила новый складной квадрокоптер Mavic Air 2, который пришел на смену своему «младшему брату» — Mavic Air.
Live24 04:07
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50