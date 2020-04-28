Экономика

Вести.RuВести.RuКакие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.
News.ruвчера в 17:00

Подробнее о событии

Что изменится в России с 1 мая

Московский Комсомолец11:00

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ru04:25

Какие изменения ждут россиян с первого мая?

Телеканал 360°06:42

Какие изменения ждут жителей России с мая

Город55.ру06:41

Переводы без комиссии и прибавка к пенсии: что ждет россиян с 1 мая

Ридус05:39

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

URA.Ru10:08

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ruвчера в 17:00
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Политика

Путин объявил о новом продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».
РБК 10:47
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Общество

В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30
2,7K
Происшествия

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ 11:39
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Путин ввел режим самоизоляции 30 марта сроком на одну неделю, однако затем продлил его до конца месяца.
Государственные Вести 10:50
Политика

Путин призвал губернаторов наращивать ресурс

Если план по койкам выполнен, это не значит, что нужно завершать работу - наращивайте ресурс, - заявил Путин.
ТИА 10:56
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Политика

Путин: авиационный парад 9 мая в Москве состоится

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в День Победы в Москве пройдет парад самолетов и вертолетов.
Ридус 12:37
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Происшествия

Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой

Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
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Здоровье

Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Выводы исследователей, раскрывающие неожиданное последствие от карантинных мер, опубликованы на сайте издания The Conversation.
Lenta.ru 11:27
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Общество

Шалва Чигиринский дал показания против Елены Батуриной в суде Австрии

Компания 11:16
Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
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Шоу-бизнес

Поклонники Павла Деревянко восхитились его избранницей

Судя по данным в Сети, избранница Деревянко родилась в 1976 году, то есть в этом году ей исполнится 44.
Shraibikus News 10:28
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Футбол

Это’О: «Благодаря мне карьера Месси изменилась»

Благодаря моему совету карьера Лионеля изменилась.
Евро-футбол.ру 09:50
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
1,6K
Общество

Губернатор Дона заявил о плане поэтапного снятия режима самоизоляции

«При улучшении ситуации начнется поэтапное снятие противоэпидемических ограничений», - об этом губернатор донского региона проинформировал на состоявшемся совещании с главами субъектов Российской Федерации, которое было посвящено вопросам обеспечения устойчивости экономики.
Ugpressa.ru 07:09
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Владимир Путин высказался о продлении режима нерабочих дней.
Новости Брянска 10:30
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Гаджеты

WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone

Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.
Ведомости вчера в 08:00
11
Общество

Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу

Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
10
Хоккей

СКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Лехтеря и Зубарева

Из команды после истечения контрактов уйдут защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Йори Лехтеря и Александр Барабанов.
Sports.ru 09:03
Общество

Школьникам могут запретить смартфоны для обучения

Минпросвещения России обновило рекомендации по организации дистанционного обучения для школьников.
Русская Планета вчера в 23:03
1
Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Здоровье

Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга

На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
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Политика

Владимир Путин назвал предложения об отмене режима изоляции «дикостью и варварством»

Владимир Путин отметил, что люди, ратующие за отмену режима самоизоляции, хотят возвращения древних времен, когда молодые люди истребляли старых, чтобы не тратить на них ресурсы.
ИА СИА-Пресс 12:50
Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
152
Общество

Журнал Vademecum счел цензурой требование Генпрокуратуры заблокировать статью о плате за лечение COVID-19

Представители издания, как пишет РБК, назвали требование надзорного ведомства проявлением жесткой цензуры, а также нарушением Конституции РФ и закона о СМИ.
Московская газета 12:08
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
2K
Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
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Политика

Спикер Госдумы: в США гражданам дают то, что не может им помочь

Москва, 28 апреля 2020, 12:59 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Центробанк разъяснять, почему некоторые страны идут по пути прямой раздачи денег, но это реально не спасает людей в период пандемии, в частности, речь идет о США.
REGNUM 05:59
28
Авто

Новый Porsche 911 получил дополнительные функции и цвет

SpeedMe вчера в 23:53
Гаджеты

DJI представила складной дрон Mavic Air 2

Компания DJI представила новый складной квадрокоптер Mavic Air 2, который пришел на смену своему «младшему брату» — Mavic Air.
Live24 04:07
3
Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
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