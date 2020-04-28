Экономика

Вести.RuВести.RuКакие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.
News.ruвчера в 17:00

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Что изменится в жизни россиян с 1 мая из-за новых законов

Невские Новости04:28

Какие изменения ждут россиян с первого мая?

Телеканал 360°06:42

Какие изменения ждут жителей России с мая

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Какие изменения ждут россиян с 1 мая

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Что изменится в жизни россиян с 1 мая

URA.Ru10:08

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ru04:25

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ruвчера в 17:00
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин продлил до 11 мая включительно режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля.
Ведомости 10:47
94
Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
3,4K
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Chelny-biz.ru 10:49
935
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
1,3K
Политика

Путин призвал регионы обеспечить готовность к режиму ЧС

Борьба с коронавирусной инфекцией не должна ослаблять внимание властей к другим угрозам для жизни и безопасности людей, передает ОТР заявление Владимира Путина на совещании по ситуации с паводками и пожарами в России.
Общественное телевидение России вчера в 08:14
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Политика

Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи

Президент России Владимир Путин предложил установить на 28 апреля День работника скорой помощи.
Mockva.ru 10:49
Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
1,3K
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, после майских праздников.
Известия вчера в 17:28
2,7K
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
2K
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
3,4K
Общество

Эксперты назвали дату окончания эпидемии коронавируса в России

По мнению сингапурских ученых, к 20 июля вспышка коронавируса в нашей стране будет ликвидирована полностью.
Петрозаводск говорит вчера в 14:15
2K
Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
110
Общество

У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус

Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
70
Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
399
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
79
Общество

Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года

Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
1,1K
Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
159
Общество

Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии

Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
555
Политика

ТНВ проводит прямую трансляцию очередного обращения Путина к населению

Сайт телеканал ТНВ начинает прямую трансляцию обращения президента России Владимира Путина.
Новый Век 08:12
38
Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
141
Общество

Совфед оценит этичность обращения Нарусовой в Верховный суд

Глава подкомитета Совета Федерации по этике, зампред комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов сообщил 27 апреля, что сообщения об обращении сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой в Верховный суд непременно проверят.
Право.ру вчера в 12:00
341
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 26 апреля в 15:38
6,7K
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлён до 13 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до конца майских праздников.
ProstoProSport 10:27
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Футбол

Чемпионат Франции по футболу не будет доигран

Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
2
Общество

Рекордно жаркий год предрекли жителям России в Гидрометцентре

UfacityNews.ru вчера в 04:40
912
Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска с 30 апреля

Особый пропускной порядок вводится в Тульской области с 9 утра 30 апреля 2020 года.
Тульская пресса 10:32
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
201
Политика

СМИ узнали о сокрытии полицией Праги инициатора сноса памятника Коневу

Известия 10:38
246
Политика

Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года, рассказали в пресс-службе политика.
Газета.Ru 08:06
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