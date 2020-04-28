Экономика
Вести.RuКакие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
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с чего всё началось
Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.News.ruвчера в 17:00
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Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин продлил до 11 мая включительно режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля.
Ведомости 10:47
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Chelny-biz.ru 10:49
Политика
Путин призвал регионы обеспечить готовность к режиму ЧС
Борьба с коронавирусной инфекцией не должна ослаблять внимание властей к другим угрозам для жизни и безопасности людей, передает ОТР заявление Владимира Путина на совещании по ситуации с паводками и пожарами в России.
Общественное телевидение России вчера в 08:14
Политика
Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи
Президент России Владимир Путин предложил установить на 28 апреля День работника скорой помощи.
Mockva.ru 10:49
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, после майских праздников.
Известия вчера в 17:28
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Эксперты назвали дату окончания эпидемии коронавируса в России
По мнению сингапурских ученых, к 20 июля вспышка коронавируса в нашей стране будет ликвидирована полностью.
Петрозаводск говорит вчера в 14:15
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Общество
У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус
Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Политика
ТНВ проводит прямую трансляцию очередного обращения Путина к населению
Сайт телеканал ТНВ начинает прямую трансляцию обращения президента России Владимира Путина.
Новый Век 08:12
Общество
Совфед оценит этичность обращения Нарусовой в Верховный суд
Глава подкомитета Совета Федерации по этике, зампред комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов сообщил 27 апреля, что сообщения об обращении сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой в Верховный суд непременно проверят.
Право.ру вчера в 12:00
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 26 апреля в 15:38
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлён до 13 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до конца майских праздников.
ProstoProSport 10:27
Футбол
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
Общество
Рекордно жаркий год предрекли жителям России в Гидрометцентре
UfacityNews.ru вчера в 04:40
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска с 30 апреля
Особый пропускной порядок вводится в Тульской области с 9 утра 30 апреля 2020 года.
Тульская пресса 10:32
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Политика
Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года, рассказали в пресс-службе политика.
Газета.Ru 08:06