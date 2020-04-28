Экономика
Вести.RuКакие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
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с чего всё началось
Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.News.ru27 апреля в 17:00
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Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Здоровье
В Хакасии продлят режим всеобщей самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции в Хакасии будет продлен в третий раз с начала пандемии коронавируса, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 01:05
Авто
Автомобили, от которых стараются избавиться в первый год
Letnews.ru вчера в 04:06
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса
Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видеобеседы, отмечается в сообщении компании.
Газета.Ru вчера в 14:34
Происшествия
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти
В результате пожара в деревянном дачном доме в Ленинградской области погибли двое взрослых и шесть детей.
Известия 00:19
Общество
МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения
МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости вчера в 05:45
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 17:11
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Гаджеты
Первые утечки указывают на разработку процессоров Intel Meteor Lake
В Сети появились данные свежих утечек, которые указывают на 7-нанометровые процессоры Intel.
Игромания.ру 01:24
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Общество
За сутки в Москве скончались еще 67 пациентов с коронавирусом
За сутки в Московском регионе скончались еще 67 человек с коронавирусом. Общее число смертей составляет 546.
Вести.Ru вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой
На протяжении всего дня в сторис модели не был замечен ее супруг – Джиган.
Uznayvse.ru вчера в 03:56
Политика
Посольство РФ в Чехии отрицает прибытие дипломатов в Прагу в апреле
Комментарий, опубликованный в Facebook дипмиссии, последовал в ответ на публикацию журнала Respekt, который написал, что в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и ядом якобы с целью отравить некоторых муниципальных политиков Праги.
Коммерсантъ вчера в 20:32
Общество
Названа дата окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые считают, что эпидемия COVID-19 в РФ закончится к 20 июля. Названа дата окончания пандемии коронавируса в России.
Piter.tv 27 апреля в 10:00
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU вчера в 12:00
Политика
Путин объявил проведение авиапарада 9 мая в Москве
RT на русском вчера в 12:09
Общество
Умер великий магистр Мальтийского ордена
Lenta.ru вчера в 19:35
Политика
Трамп приравнял американские мясокомбинаты к оборонным заводам
Президент США Дональд Трамп подписал указ, приравнивающий заводы по переработке и производству мяса к оборонным предприятиям.
ФАН вчера в 22:28
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 4 километров
БИЗНЕС Online вчера в 08:18
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Общество
Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине
Социально-демографический состав похитителей товаров в продовольственных торговых сетях с введением в России всеобщего режима изоляции в марте 2020 года изменился.
РБК 00:00
Политика
Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.
ТАСС вчера в 10:20
Общество
В НИИ Минздрава назвали причины низкой заболеваемости COVID-19 в РФ
Плотность населения России и меньшее число турпоездок повлияли на низкую заболеваемость коронавирусом по сравнению с другими странами.
Российская газета вчера в 21:19
Общество
Российские школьники рассказали о злоключениях в США
Застрявшие в США российские школьники рассказали о том, что с ними произошло.
Известия вчера в 19:59
Интернет
У блокчейн-платформы Павла Дурова появится своя операционная система
В ближайшее время в магазинах приложений Play Маркет и AppStore появится приложение TON OS — операционная система для блокчейн-платформы TON.
РБК 01:19
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала в России смартфон Redmi Note 9S
Китайская компания Xiaomi анонсировала в России бюджетный смартфон Redmi Note 9S.
UfacityNews.ru вчера в 17:15
Футбол
Мбаппе назвал лучший гол, который он видел
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе считает, что лучшим голом, который он когда-либо видел, является мяч Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса».
Спорт-Экспресс вчера в 20:11