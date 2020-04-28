Экономика
Вести.RuКакие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
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Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.News.ru27 апреля в 17:00
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Газета.Ru вчера в 15:21
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В медицинские организации региона с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 2795 человек, в том числе 387 детей.
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Напомним, 28 апреля заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что замглавного врача городской больницы № 33 Алексей Аристов умер от коронавируса.
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В Калининградской области продлили режим самоизоляции до 12 мая
Interfax-Russia.ru - В Калининградской области решено продлить действующий режим самоизоляции, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс - Россия 02:52
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Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Вести.Ru 27 апреля в 15:58
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МВД предложило Центральному Банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
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Число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне
От причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, в США скончались уже более 58,3 тысячи человек, это больше, чем совокупные потери американской стороны во Вьетнамской войне.
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