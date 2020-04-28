Экономика

Вести.RuВести.RuКакие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.
News.ruвчера в 17:00

Подробнее о событии

Какие перемены произойдут в жизни россиян с 1 мая?

Восток-Медиа07:10

Какие изменения ждут россиян с первого мая?

Телеканал 360°06:42

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ruвчера в 17:00

Какие изменения ждут россиян с 1 мая

Piter.tv05:39

Что изменится в жизни россиян с 1 мая из-за новых законов

Невские Новости04:28

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ru04:25

Какие изменения ждут жителей России с мая

Город55.ру06:41
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Политика

Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
3K
Политика

Красноярский губернатор перечислит зарплату на поддержку медиков

Губернатор Красноярского края Александр Усс перечислит заработную плату на поддержку медиков, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.
РИА Новости 09:03
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Общество

Академики выразили протест против планов реформы МГУ

24 апреля о планах крупнейшей в истории МГУ реформы сообщила Инициативная группа МГУ (общественное объединение студентов, аспирантов и преподавателей университета, находящаяся в оппозиции к руководству вуза) в своем сообществе во «ВКонтакте».
РБК 09:48
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Общество

В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк

Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Общество

Во Франции после 11 мая откроются все ТЦ, кроме кафе и ресторанов

Решение по поводу открытия кафе и ресторанов после введенного из-за коронавируса карантина во Франции будет приниматься в конце мая, заявил во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента).
РИА Новости 09:56
1
Армия и оружие

Норвежские истребители сопроводили российские Ту-22М3

Газета.Ru 09:29
Игры

В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2

На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.
Cyber.sports.ru вчера в 02:01
Общество

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
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Шоу-бизнес

Муцениеце после жалоб на побои обратилась к Прилучному в стихах

Актриса Агата Муцениеце обратилась к своему экс-супругу Павлу Прилучному в Instagram. Свое обращение она оформила в виде стихов.
Газета.Ru 07:31
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Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
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Политика

Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России

Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
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Экономика

ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК вчера в 08:29
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Общество

В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии

В Белоруссии наблюдается эволюция вспышки коронавируса, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей.
Lenta.ru 07:43
5
Общество

Россияне поддержали введение жестких мер в условиях вируса

Большинство россиян считают, что жесткие ограничительные меры негативно сказываются на экономике, но позволяют не допустить большой смертности от коронавируса.
РБК 06:14
251
Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
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Автоспорт

Формула 1 объявила о планах по проведению сезона-2020

Autosport.com.ru вчера в 05:10
Общество

Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19

Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
107
Происшествия

Завершено следствие по делу экс-заместителя мэра Якутска

Завершено следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя мэра Якутска Василия Гоголева, генерального директора группы компаний "Утум+" Георгия Карамзина и директора одной из коммерческих фирм Татьяны Самсоновой.
Российская газета 06:28
3
Здоровье

Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом

В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
REGNUM 08:33
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Шоу-бизнес

Влад Топалов прокомментировал заявление своей жены Тодоренко

Заявление своей жены Регины Тодоренко о домашнем насилии прокомментировал Влад Топалов 26 апреля, на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна 26 апреля в 08:48
11
Здоровье

Мэру Екатеринбурга вынесено предупреждение из-за очагов коронавируса

Генеральная прокуратура России вынесла предупреждение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения COVID-19 в горбольнице №1.
RT на русском 08:20
19
Общество

Рекордно жаркий год предрекли жителям России в Гидрометцентре

UfacityNews.ru вчера в 04:40
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Политика

Лавров: Россия не одобряет единоличное правление Хафтара в Ливии

Заявление о переходе власти в Ливии к Ливийской национальной армией (ЛНА), сделанное фельдмаршалом Халифом Хафтаром, не находит одобрение в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 28 апреля по итогам заседания Совета министров иностранных дел БРИКС.
ИА Красная Весна 09:31
Здоровье

Третий пациент с коронавирусом скончался в Ивановской области

По состоянию на 28 апреля на территории Ивановской области официально зарегистрированы 296 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз поставлен 14-ти пациентам.
Частник.Ru 06:02
4
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

Lenta.ru 06:34
1K
Космос

Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида

РИА Новости 07:38
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Экономика

Китайцы бросились скупать недвижимость в Греции

Спрос китайских инвесторов на недвижимость в Греции остается высоким и достиг пика в период распространения коронавируса.
Lenta.ru 07:59
Авто

В сети появились официальные фото обновлённой BMW 5-Series

На форуме «BMW Blog» опубликовали официальные фото обновлённого седана 5-Series G30.
Тарантас Ньюс 09:58
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