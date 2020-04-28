Экономика
Вести.RuКакие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
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с чего всё началось
Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.News.ruвчера в 17:00
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Авто
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Автоновости дня 14:10
Футбол
УЕФА ждет от национальных лиг планов по завершению сезона до 25 мая
В руководстве, изданном президентом УЕФА Александером Чеферином и генеральным секретарем Теодором Теодоридисом, говорится, что ассоциации — члены союза должны до 25 мая сообщить о планах по возобновлению своих внутренних соревнований, включая дату возобновления и формат турнира.
Фонтанка.Ру 07:48
Политика
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 12:31
Общество
В Минтруде рассказали о числе безработных в России
Число безработных в России достигло 950 тыс. человек, в последний месяц наблюдается динамика к сдержанному росту этого показателя в пределах прогнозов Минтруда.
RT на русском 14:50
Общество
В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир 04:37
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Общество
В Подмосковье продлили режим самоизоляции из-за коронавируса до 11 мая
Дмитрий Коротаев / "Известия" Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое продлевает срок введенных из-за коронавируса ограничений до 11 мая.
РЕН ТВ 14:10
Футбол
Роналдиньо дал первое интервью после ареста
ГЛАС.RU вчера в 08:42
Гаджеты
Redmi Note 9S оценен в России в 17 990 рублей
Redmi Note 9S поступит в продажу в России 30 апреля по цене 17990 рублей.
Ридус 11:49
Общество
В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК вчера в 10:17
Политика
Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии
РБК вчера в 17:18
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Шалва Чигиринский дал показания против Елены Батуриной
В австрийском суде в течение последних трех лет рассматривается дело о защите Виктором Батуриным чести, достоинства и деловой репутации, которые, по версии бизнесмена, пострадали от действий его сестры Елены Батуриной.
РБК 08:51
Культура
Песня «День Победы» прозвучала на башкирском языке
Высокогорские вести 10:00
Общество
Губернатор Дона заявил о плане поэтапного снятия режима самоизоляции
«При улучшении ситуации начнется поэтапное снятие противоэпидемических ограничений», - об этом губернатор донского региона проинформировал на состоявшемся совещании с главами субъектов Российской Федерации, которое было посвящено вопросам обеспечения устойчивости экономики.
Ugpressa.ru 07:09
Общество
Ученые назвали сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Сингапурские исследователи опубликовали отчет о проделанной работе, из которого следует, что к 20 мая распространение коронавируса в России будет остановлено на 97%, через семь-восемь дней этот показатель составит 99%.
Территория новостей вчера в 09:20
Политика
Глава Башкирии сравнил пандемию коронавируса с фашизмом
Радий Хабиров провел аналогии, выступая на международном онлайн-форуме "Мир после коронавируса".
Эхо Москвы 14:30
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней
В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.
RT на русском 10:51
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 11:46
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции
Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру 11:43
Общество
Мостовой – об обращении Путина: уверен, наши власти спасут экономику
Уверен, что экономику наши власти спасут.
ODDS.ru 13:42
Футбол
Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей
Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов будет подвергнут штрафным санкциям со стороны клуба за несогласованное интервью, в котором он раскритиковал действия российского правительства и президента в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Коммерсантъ Самара вчера в 16:23
Здоровье
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
Общество
Тюменских туристов из Таиланда доставят в Сургут
Сегодня, 28 апреля, специальный рейс авиакомпании «ЮТэйр» доставит в Сургут из Таиланда 192 россиянина.
NG72.ru 03:35
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса
Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видео- беседы, отмечается в сообщении компании.
Газета.Ru 14:34
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон встречается с бывшим продавцом марихуаны
Еще в октябре 2019 года звезду "Гарри Поттера" заметили папарацци на свидании с загадочным мужчиной в Лондоне, а спустя полгода Daily Mail сообщил, что бойфренда актрисы зовут Лео Робинтон.
ИА InterMedia вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного
Не секрет, что в Сети еще не утихли страсти после того, как Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в том, что он ведет себя весьма агрессивно и неадекватно.
ГлобалМСК.ру 14:05