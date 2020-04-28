Экономика

Вести.RuВести.RuКакие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.
News.ruвчера в 17:00

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Что изменится в жизни россиян с 1 мая

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Какие изменения ждут россиян с первого мая?

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Какие перемены ждут россиян в мае

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Какие изменения ждут россиян с 1 мая

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Что изменится в жизни россиян с 1 мая из-за новых законов

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Какие изменения ждут жителей России с мая

Город55.ру06:41

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ruвчера в 17:00
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
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Авто

АвтоВАЗ запустил продажи нового Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 07:31
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Происшествия

В Саратовской области из окна пятиэтажки выпал двухлетний ребенок

REGNUM 09:55
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Ведомости вчера в 15:13
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Политика

Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:24
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Общество

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
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Общество

Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий

План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
88
Политика

Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии

Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
Политика

Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года, рассказали в пресс-службе политика.
Газета.Ru 08:06
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
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Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
485
Общество

Тюменских туристов из Таиланда доставят в Сургут

Сегодня, 28 апреля, специальный рейс авиакомпании «ЮТэйр» доставит в Сургут из Таиланда 192 россиянина.
NG72.ru 03:35
23
Общество

Ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России

Как следует из отчета, опубликованного лабораторией инноваций SUTD, по мнению исследователей, в России ситуация с распространением вируса завершится на 97% к 20 мая.
РИА Новости вчера в 06:33
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Транспорт

В Москве выписан первый штраф за езду без пропуска

Эхо Москвы 06:02
415
Общество

Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу

Глава Административного секретариата Московской патриархии, настоятель Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован, при этом "ситуация под контролем", сообщил во вторник глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:28
2
Авто

Toyota отметила 65-летие модели Crown выпуском спецверсий

В честь 65-летнего юбилея седана Toyota Crown было представлено лёгкое обновление модели, а также несколько её специальных изданий.
Тарантас Ньюс вчера в 05:17
3
Здоровье

Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников

Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник».
Kursk.com 06:34
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Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
1,3K
Армия и оружие

Пентагон опубликовал видео с НЛО

В заявлении Пентагона отмечается, что запечатленные на видео объекты по-прежнему оцениваются как "неопознанные".
Газета.Ru вчера в 15:00
2K
Политика

12 стран попросили Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Просьбы о помощи в борьбе с распространением коронавируса России передали страны Северной Африки и Ближнего Востока.
Рамблер 08:58
2
Наука

Названы сочетания продуктов, провоцирующие деменцию

Специалисты озвучили сочетания продуктов, провоцирующие деменцию, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:47
15
Общество

Vademecum назвал цензурой требование заблокировать статью о платном лечении заразившихся

Журнал о здравоохранении Vademecum назвал проявлением жесткой цензуры под предлогом заботы об общественном благополучии требование Генпрокуратуры заблокировать статью о платном лечении пациентов с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 09:58
Происшествия

В Башкирии задержали семью умирающего парня

Независимая Уральская газета 09:22
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Политика

Путин высказался о мозаике со своим изображением в храме Минобороны

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение увековечить его образ в мозаике в строящемся в Подмосковье главном храме Вооруженных сил России.
Блокнот.ру 26 апреля в 12:30
636
Политика

Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
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Здоровье

ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19

Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
РИА Новости 07:58
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Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Происшествия

В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского

Ранее ТАСС сообщало, что при предъявлении обвинения в участии в ОПС генерал-майору Булатову, экс-следователю Филиппову и бывшему борцу с экстремизмом Тимуру Бетуганову не обошлось без скандала.
Коммерсантъ 07:00
7
Общество

В Петербурге начнут делать тесты на антитела к коронавирусу

Две российские компании начнут делать тесты на наличие антител к коронавирусу.
Телеканал Санкт-Петербург 08:56
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