Экономика
Вести.RuКакие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
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с чего всё началось
Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.News.ruвчера в 17:00
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Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
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Авто
АвтоВАЗ запустил продажи нового Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
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Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
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Общество
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Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий
План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
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Политика
Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года, рассказали в пресс-службе политика.
Газета.Ru 08:06
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
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RT на русском вчера в 07:42
Общество
Тюменских туристов из Таиланда доставят в Сургут
Сегодня, 28 апреля, специальный рейс авиакомпании «ЮТэйр» доставит в Сургут из Таиланда 192 россиянина.
NG72.ru 03:35
Общество
Ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России
Как следует из отчета, опубликованного лабораторией инноваций SUTD, по мнению исследователей, в России ситуация с распространением вируса завершится на 97% к 20 мая.
РИА Новости вчера в 06:33
Транспорт
В Москве выписан первый штраф за езду без пропуска
Эхо Москвы 06:02
Общество
Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу
Глава Административного секретариата Московской патриархии, настоятель Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован, при этом "ситуация под контролем", сообщил во вторник глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:28
Авто
Toyota отметила 65-летие модели Crown выпуском спецверсий
В честь 65-летнего юбилея седана Toyota Crown было представлено лёгкое обновление модели, а также несколько её специальных изданий.
Тарантас Ньюс вчера в 05:17
Здоровье
Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников
Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник».
Kursk.com 06:34
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Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео с НЛО
В заявлении Пентагона отмечается, что запечатленные на видео объекты по-прежнему оцениваются как "неопознанные".
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика
12 стран попросили Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Просьбы о помощи в борьбе с распространением коронавируса России передали страны Северной Африки и Ближнего Востока.
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Названы сочетания продуктов, провоцирующие деменцию
Специалисты озвучили сочетания продуктов, провоцирующие деменцию, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:47
Общество
Vademecum назвал цензурой требование заблокировать статью о платном лечении заразившихся
Журнал о здравоохранении Vademecum назвал проявлением жесткой цензуры под предлогом заботы об общественном благополучии требование Генпрокуратуры заблокировать статью о платном лечении пациентов с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 09:58
Происшествия
В Башкирии задержали семью умирающего парня
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Путин высказался о мозаике со своим изображением в храме Минобороны
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение увековечить его образ в мозаике в строящемся в Подмосковье главном храме Вооруженных сил России.
Блокнот.ру 26 апреля в 12:30
Политика
Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
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ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19
Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
РИА Новости 07:58
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Ранее ТАСС сообщало, что при предъявлении обвинения в участии в ОПС генерал-майору Булатову, экс-следователю Филиппову и бывшему борцу с экстремизмом Тимуру Бетуганову не обошлось без скандала.
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В Петербурге начнут делать тесты на антитела к коронавирусу
Две российские компании начнут делать тесты на наличие антител к коронавирусу.
Телеканал Санкт-Петербург 08:56