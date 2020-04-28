Экономика
Вести.RuКакие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
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с чего всё началось
Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.News.ruвчера в 17:00
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Происшествия
На Кубани число заражённых коронавирусом выросло до 888 человек
Краснодар, 28 апреля 2020, 11:24 — REGNUM 51 новый случай заражения коронавирусом подтвердили за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 28 апреля сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:24
Наука
Потеря обоняния при COVID-19 может говорить о легком течении болезни
Потеря обоняния является одним из симптомов коронавируса и говорит о легком течении заболевания.
ToDay News Ufa 07:45
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI продолжили падение
Разница в цене между сортами Brent (от цены на североморскую нефть зависит ценообразование российской Urals – "Газета.Ru") и WTI, так называемый "спред", составила $13,7 за баррель.
Газета.Ru 04:20
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru вчера в 11:32
Общество
Постоянный координатор ООН призвала белорусов оставаться дома
Постоянный координатор ООН в Белоруссии Иоанна Казана-Вишневецкий в связи с "эволюцией вспышки" COVID-19 на территории республики призвала белорусов оставаться дома.
РИА Новости 07:58
Здоровье
В Британии среди детей распространяется новое вирусное заболевание
Накануне вечером в Великобритании было выпущено «срочное предупреждение» о новом вирусном заболевании, которое распространяется среди детей.
SterlitamakTime.ru вчера в 07:54
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Политика
Украинский депутат объяснил работу своего ресторана во время карантина
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Николай Тищенко объяснил, почему принадлежащий ему киевский ресторан «Велюр» продолжает работу во время карантина.
Lenta.ru 08:10
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Наука
Ученые допустили передачу коронавируса через аэрозольные частицы
Китайские ученые предполагают, что вирус SARS-CoV-2 может передаваться через аэрозольные частицы.
РИА Новости вчера в 09:35
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Общество
Прокуратура заинтересовалась происходящим на Чаяндинском месторождении
В Якутии Ленская районная прокуратура начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих в условиях распространения коронавирусной инфекции на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении ОАО «Газпром добыча Ноябрьск».
SakhaNews 03:48
Здоровье
Коронавирус может поражать мозг и центральную нервную систему
Коронавирус нового типа при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях течения заболевания - говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС).
ТАСС 07:58
Общество
В России может появиться кодекс служебного поведения полицейских
Новый кодекс этики для полицейских внесет дополнения в правила поведения сотрудников в интернете, подчеркнул Владимир Воронцов.
Эхо Москвы 04:31
Здоровье
Минздрав объяснил, как госпитализируют пациентов с коронавирусом
Госпитализации, даже при легком течении заболевания подлежат беременные, люди старше 65 лет и пациенты с хроническими болезнями сердца, сахарным диабетом или заболеваниями дыхательной системы.
ФедералПресс 08:36
Энергетика
В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 00:40
Армия и оружие
В России идёт разработка «электрической» версии истребителя Су-57
Москва, 27 апреля 2020, 15:14 — REGNUM В настоящее время конструкторы работают над так называемой «электрической» версией российского истребителя пятого поколения Су-57.
REGNUM вчера в 08:14
Шоу-бизнес
Иван Ургант высказался о скандале с Тодоренко
Скандал, возникший из-за слов Регины Тодоренко о домашнем насилии, не утихает который день.
Суть событий 08:42
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Здоровье
Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников
Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник».
Kursk.com 06:34
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Политика
Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии
Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
Политика
Песков заявил, что отдельного плана спасения среднего класса нет
Кремль старается поддержать все слои населения страны, не выделяя какой-то отдельный привилегированный класс.
ТАСС 06:29
Шоу-бизнес
Располневшая ради роли Кристина Асмус рассказала, чем питается
Кристина Асмус пару месяцев назад с радостью рассказала фанатам о том, что в ее жизни наступил новый, очень приятный этап.
7Дней.ру вчера в 22:00