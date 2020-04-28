Экономика

Вести.RuВести.RuКакие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.
News.ruвчера в 17:00

Подробнее о событии

Что изменится в России с 1 мая

Московский Комсомолец11:00

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ru04:25

Какие изменения ждут россиян с первого мая?

Телеканал 360°06:42

Какие изменения ждут россиян с 1 мая

Piter.tv05:39

Что изменится в жизни россиян с 1 мая из-за новых законов

Невские Новости04:28

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

URA.Ru10:08

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ruвчера в 17:00
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Политика

Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 10:47
1,3K
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
2K
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
1,4K
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Политика

Еще 13 стран попросили Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Еще 13 стран попросили Москву о помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил российский МИД, передает РИА Новости.
Lenta.ru 11:23
2
Политика

Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой медпомощи

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.
РИА Новости 10:44
3
Футбол

Месси назван лучшим футболистом XXI века

REGNUM 08:31
1
Общество

График выплаты пенсий в мае изменится

С 13 мая выплата пенсий и других соцвыплат продолжится по обычному графику.
SamRU.ru вчера в 09:22
9
Шоу-бизнес

Дочери Пескова понравилось скандальное интервью Тодоренко

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета высказалась об интервью телеведущей Регины Тодоренко, в котором та резко высказалась о жертвах домашнего насилия.
Культуромания 11:19
Политика

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
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Армия и оружие

Боевая авиация ЗВО пролетит в День Победы над 12 городами

Более 100 самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны пролетят 9 мая над 12 городами дислокации войск Западного военного округа (ЗВО).
NewInform 07:09
44
Здоровье

Лечить коронавирус средством от артрита начали во Франции

Клинические испытания препарата от ревматоидного артрита доказали его эффективность в борьбе с гиперцитокинемией, или цитокиновым штормом, который считают одним из смертельных симптомов коронавируса.
Live24 01:38
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Происшествия

В Саратовской области из окна пятиэтажки выпал двухлетний ребенок

REGNUM 09:55
5
Общество

Роскачество обнаружило кадмий и мышьяк в чипсах

Превышение по содержанию кадмия выявлено в чипсах четырех торговых марок, а в свекольных чипсах «Здороведа» содержание кадмия и мышьяка превышает предельно допустимый уровень в 6 и 17,4 раза соответственно, сообщили в Роскачестве.
Rambler News Service 01:00
223
Политика

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября.
KM.ru 07:21
64
Общество

У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус

Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
93
Политика

В России чиновников решили наказывать за хамство

Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
462
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
80
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
3,5K
Политика

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

Мероприятие прошло из-за пандемии в режиме видеоконференции.
ТАСС 10:20
Футбол

Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

Волга Ньюс 01:39
35
Политика

Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии

Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
Экономика

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
РБК 10:20
37
Путешествия

Отели Турции откажутся от шведского стола после пандемии коронавируса

Дождь вчера в 08:56
344
Наука

Потеря обоняния связана с легкой формой COVID-19

Результаты анализа показали, что пациенты, которые были госпитализированы для лечения COVID-19, значительно реже сообщали о потере обоняния (26,9 процента по сравнению с 66,7 процента для пациентов с COVID-19, лечившихся в амбулаторных условиях).
Машины и Механизмы 08:26
10
Игры

Bohemia Interactive закрыла одну из студий-разработчиков DayZ

CyberSport.ru вчера в 23:18
1
Футбол

Жиго: «Пришел в „Спартак“, чтобы играть в еврокубках»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско и рассказал о важности еврокубков.
Sport24.ru 09:05
Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
126
Здоровье

Минздрав: коронавирус может поражать мозг и нервную систему

Коронавирус может поражать головной мозг и центральную нервную систему, о чем свидетельствует изменения обоняния на ранних стадиях заболевания.
Вести.Ru 08:07
1K
Космос

В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде

Газета.Ru 07:37
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