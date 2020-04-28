Экономика
Вести.RuКакие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.News.ruвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 10:47
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Политика
Еще 13 стран попросили Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Еще 13 стран попросили Москву о помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил российский МИД, передает РИА Новости.
Lenta.ru 11:23
Политика
Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой медпомощи
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.
РИА Новости 10:44
Футбол
Месси назван лучшим футболистом XXI века
REGNUM 08:31
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
С 13 мая выплата пенсий и других соцвыплат продолжится по обычному графику.
SamRU.ru вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Дочери Пескова понравилось скандальное интервью Тодоренко
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета высказалась об интервью телеведущей Регины Тодоренко, в котором та резко высказалась о жертвах домашнего насилия.
Культуромания 11:19
Политика
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
Армия и оружие
Боевая авиация ЗВО пролетит в День Победы над 12 городами
Более 100 самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны пролетят 9 мая над 12 городами дислокации войск Западного военного округа (ЗВО).
NewInform 07:09
Здоровье
Лечить коронавирус средством от артрита начали во Франции
Клинические испытания препарата от ревматоидного артрита доказали его эффективность в борьбе с гиперцитокинемией, или цитокиновым штормом, который считают одним из смертельных симптомов коронавируса.
Live24 01:38
Общество
Роскачество обнаружило кадмий и мышьяк в чипсах
Превышение по содержанию кадмия выявлено в чипсах четырех торговых марок, а в свекольных чипсах «Здороведа» содержание кадмия и мышьяка превышает предельно допустимый уровень в 6 и 17,4 раза соответственно, сообщили в Роскачестве.
Rambler News Service 01:00
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября.
KM.ru 07:21
Общество
У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус
Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Политика
Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны
Мероприятие прошло из-за пандемии в режиме видеоконференции.
ТАСС 10:20
Политика
Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии
Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
РБК 10:20
Путешествия
Отели Турции откажутся от шведского стола после пандемии коронавируса
Дождь вчера в 08:56
Наука
Потеря обоняния связана с легкой формой COVID-19
Результаты анализа показали, что пациенты, которые были госпитализированы для лечения COVID-19, значительно реже сообщали о потере обоняния (26,9 процента по сравнению с 66,7 процента для пациентов с COVID-19, лечившихся в амбулаторных условиях).
Машины и Механизмы 08:26
Игры
Bohemia Interactive закрыла одну из студий-разработчиков DayZ
CyberSport.ru вчера в 23:18
Футбол
Жиго: «Пришел в „Спартак“, чтобы играть в еврокубках»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско и рассказал о важности еврокубков.
Sport24.ru 09:05
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Здоровье
Минздрав: коронавирус может поражать мозг и нервную систему
Коронавирус может поражать головной мозг и центральную нервную систему, о чем свидетельствует изменения обоняния на ранних стадиях заболевания.
Вести.Ru 08:07