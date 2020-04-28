Экономика

Вести.RuВести.RuКакие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.
News.ruвчера в 17:00

Подробнее о событии

Что изменится в России с 1 мая

Московский Комсомолец11:00

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

URA.Ru10:08

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ruвчера в 17:00

Какие изменения ждут россиян с 1 мая

Piter.tv05:39

Переводы без комиссии и прибавка к пенсии: что ждет россиян с 1 мая

Ридус05:39

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ru04:25

Какие изменения ждут россиян с первого мая?

Телеканал 360°06:42
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
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Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
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Армия и оружие

Китай осудил заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море

ТАСС 11:50
Происшествия

Житель Алтая обманул предпринимателя под видом взятки мэру Ярового

Житель Алтайского края обманул предпринимателя, получив от него более 1 млн рублей.
Алтайская правда вчера в 23:25
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Общество

Умер великий магистр Мальтийского ордена

Lenta.ru 19:35
Общество

Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники

Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
News.ru 12:06
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Космос

Солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры

МонаВиста вчера в 13:43
11
Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Спорт

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.
Эхо Москвы вчера в 14:31
Политика

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября.
KM.ru 07:21
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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
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Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

РИА Новости 12:37
1,4K
Общество

В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в России

Сбербанк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России: по всей стране он придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 20:21
3
Политика

Госдума может запретить приравнивание СССР к нацистской Германии

Москва, 28 апреля 2020, 17:56 — REGNUM В Госдуме разработан законопроект, запрещающий приравнивание действий советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии.
REGNUM 10:56
3
Политика

Путин пообещал авиационный парад и салюты на 9 мая

Ежегодно торжественное шествие проходит 9 мая. В этом году в памятную дату президент выступит с обращением к россиянам и ветеранам.
Snob.ru 13:00
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Общество

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
81
Общество

В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

Блокнот.ру 15:43
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Технологии

Гендиректор Huawei Рен Чжэнфей: «HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS»

Гендиректор компании Рен Чжэнфей недавно заявил, что "HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS".
Дни24 02:30
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Авто

Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class

Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили 26 апреля в 23:08
6
Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:33
Политика

Путин поручил подготовить масштабный план по восстановлению экономики

Путин отметил, что надо не откладывать работу по подготовке к нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и доходов.
FlashNord 11:30
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости вчера в 14:18
2,1K
Политика

Путин объявил первую декаду мая всероссийскими выходными

Президент предложил гражданам потерпеть еще и объявил нерабочими три дня между майскими праздниками — 5, 6 и 7 мая — тем самым растянув выходные с 1 по 11 мая.
Взгляд.Инфо 11:21
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Здоровье

От смертельного симптома коронавируса помогло средство от артрита

Французские врачи обнаружили эффективность лекарства от ревматоидного артрита для борьбы с потенциально смертельным симптомом коронавирусной инфекции.
UfacityNews.ru 05:11
42
Экономика

Минфин хочет разрешить госзакупки у единственного поставщика до конца года

Минфин предлагает продлить разрешение на экстренные госзакупки у единственного поставщика до конца года.
Ведомости 11:06
Общество

Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину

Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами.
Atas.info 11:34
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Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
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Кино

«Психо» и «Чужой» возглавили рейтинг лучших хорроров всех времен

Фильм Альфреда Хичкока "Психо" (1960) возглавил абсолютный рейтинг лучших хорроров всех времен, составленный "Настоящим страшным телевидением".
Газета.Ru вчера в 11:45
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Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
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