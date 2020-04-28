Экономика
Вести.RuКакие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
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с чего всё началось
Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.News.ruвчера в 17:00
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Общество
В Риме умер великий магистр Мальтийского ордена
RT на русском 19:00
Наука
Ученые раскрыли секреты картины «Девушка с жемчужной сережкой»
Ученые из расположенной в Гааге галереи Маурицхёйс в ходе масштабного исследования раскрыли несколько секретов картины «Девушка с жемчужной сережкой» (1665 год) нидерландского художника Яна Вермеера.
Известия 20:58
Здоровье
Кардиолог назвал вероятные последствия пандемии коронавируса
Директор клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета врач-кардиолог Юрий Беленков оценил вероятные последствия пандемии касательно здоровья россиян.
RT на русском 07:13
Общество
Самоизоляцию в Подмосковье продлили до 11 мая
Власти Подмосковья подписали постановление о продлении режима самоизоляции в целях борьбы с распространением коронавируса до 11 мая.
Политика Сегодня 14:15
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
Политика
В Минздраве объяснили, почему в России реже болеют COVID-19
"Россия – самая большая по территории страна в мире, поэтому население достаточно сильно рассредоточено, что объективно снижает контакты людей между собой", - говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦНИИ.
РИА Новости 20:14
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Общество
Российские школьники рассказали о злоключениях в США
Застрявшие в США российские школьники рассказали о том, что с ними произошло.
Известия 19:59
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Общество
Число заразившихся коронавирусом в США превысило 1 млн человек
В США количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило 1 млн человек. Об этом говорится на сайте университета Джонса Хопкинса.
Znak.com 14:25
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ 11:39
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета вчера в 05:52
Хоккей
Live c Николаем Хабибулиным — в 14.00
Гость эфира на YouTube-канале «СЭ» в 14.00 — один из лучших голкиперов в истории российского хоккея, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, а сейчас тренер вратарей олимпийской и молодежной сборных России Николай Хабибулин.
Спорт-Экспресс вчера в 02:00
Шоу-бизнес
Айза Анохина показала результат пластической операции
Известная телеведущая и бывшая жена репера Гуфа 35-летняя Айза Анохина сделала очередную пластическую операцию и показала результат работы хирурга.
Uznayvse.ru 15:06
Футбол
Клубы АПЛ 1 мая обсудят возобновление сезона в начале июня
Клубы премьер-лиги 1 мая обсудят вариант возобновления сезона после паузы из-за пандемии коронавируса, сообщает The Guardian.
Спорт-Экспресс 03:17
Общество
Собянин продлил режим повышенной готовности в Москве до 11 мая
Режим повышенной готовности в Москве продлён до понедельника, 11 мая, включительно.
RT на русском 16:18
Происшествия
В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году
В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости 03:51
Общество
Электронные пропуска введут с мая в Чите и Читинском районе
Электронные пропуска для контроля за соблюдением режима самоизоляции введут в мае на территории Читы и Читинского района власти Забайкальского края, 28 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 10:47
Гаджеты
Xiaomi интересуется у пользователей, какой создать MIUI 13
Китайская корпорация Xiaomi интересуется у своих пользователей, какой лучше создать будущую версию фирменной оболочки MIUI 13.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Спорт
Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил отмены Игр в 2021 году
По словам председателя оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори, не исключено, что Игры не состоятся и в 2021 году, если ситуация с распространением коронавируса не будет взята под контроль.
Sport.ru 03:28
Здоровье
В «тысячекоечной» больнице прекращена госпитализация
В течение этой недели в «тысячекоечной» больнице планово прекращается госпитализация в отделения, пациентов которых можно направить в другие медицинские организации края.
Общественное телевидение Приморья 02:49
Футбол
РПЛ назвала возможные даты возобновления чемпионата
Российская премьер-лига предложила клубам две даты возобновления чемпионата, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс-Спорт вчера в 08:15
Космос
В Сети опубликовали видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана
Видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана, опубликовано в Сети.
Shraibikus News 05:24
Шоу-бизнес
Лепс признал, что находится в непростом положении из-за коронавируса
Певец Григорий Лепс заявил, что находится в непростом положении из-за коронавируса и пожаловался на некоторые личности, которые звонят ему с просьбой перечислить им деньги.
РИА Новости 19:44
Происшествия
Глава Октябрьского района Барнаула Новиков получил крупный штраф и остался без прав
Суд три месяца не может решить судьбу главы Октябрьского района Барнаула Вячеславу Новикову грозит штраф 30 тысяч рублей и запрет управлять автомобилем от 1,5 до 2 лет Правонарушение было зафиксировано еще в конце 2019 года: 29 декабря Вячеслав Новиков на одной из улиц Новоалтайска не справился с управлением Volkswagen Touareg и съехал в кювет.
АМИТЕЛ вчера в 06:35
Здоровье
Врачи нашли причину поражения легких у больных с коронавирусом
О цепочке изменений, которые вызывает в теле больных коронавирусная инфекция, рассказал вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в интервью изданию «Аргументы и факты».
НовостиВолгограда.ру 05:06
Авто
Банки и дилеры продают автомобили дистанционно
Банки и дилеры продают автомобили дистанционно Выдача автокредитов с введением карантинных мер резко сократилась, но не исчезла совсем.
Коммерсантъ 14:41