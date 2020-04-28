Экономика
Вести.RuКакие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
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с чего всё началось
Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.News.ruвчера в 17:00
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Политика
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая
Ключевые моменты: — 6-8 мая объявлены нерабочими с сохранением зарплаты, а период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно; — Правительству поручено к 5 мая подготовить критерии последовательных шагов выхода из ограничений; — с нуля развернуто массовое производство лекарственных препаратов.
ГТРК Саратов 11:04
Происшествия
В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:14
Происшествия
В Благовещенске нашли автора фейка о разрушении моста через Зею
В Благовещенске полицейские установили личность гражданина, который распространял недостоверную информацию о разрушении моста через реку Зея.
Российская газета 20:51
Гаджеты
Вот как Intel ответит на сверхпопулярные процессоры Ryzen 3000. Стали известны все параметры и цены CPU Comet Lake
Согласно последним слухам, настольные процессоры Intel Comet Lake поступят в продажу 30 мая.
iXBT.com 16:15
Политика
В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.
РИА Новости 17:11
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась «школьным весом»
Экспресс газета 14:36
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Математическая модель Сбербанка предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России — первая декада мая.
Lenta.ru 21:57
Общество
В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса
Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка.
Газета.Ru 15:24
Наука
Создали стабильно светящиеся в темноте растения
МедиаПоток 02:45
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
Кино
«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве
Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск 04:04
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении Vademecum.
Lenta.ru 18:08
Политика
Посольство РФ в Чехии осудило антироссийскую провокацию
Напомним, 27 апреля в пражской газете Respekt была опубликована статья, автор которой, со ссылкой на местные спецслужбы, обвинил российское диппредставительство в подготовке покушения с использованием яда рицин на муниципальных чиновников, отдавших распоряжение о сносе памятника маршалу Коневу.
ИА Красная Весна вчера в 11:47
Общество
МВД захотело получить доступ к банковской тайне
Министерство внутренних дел России захотело получить доступ к банковской тайне для того, чтобы эффективнее противодействовать преступлениям в кредитных организациях.
Lenta.ru 21:07
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
Блокнот.ру 15:43
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Здоровье
Экономику Сахалина возвращают к работе постепенно
Южно-Сахалинск, 29 апреля 2020, 05:12 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в ходе видеоконференции доложил президенту России Владимиру Путину о том, что восстановление экономики в регионе проходит постепенно, с учётом всех рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе материалов видеоконференции.
REGNUM 22:12
Здоровье
Медики кемеровской скорой: «Про президентские выплаты сказали забыть»
По данным Тайги.инфо, положение о президентских доплатах все же готовится, но, по словам медиков, оно не только не подписано, но и главврач скорой помощи о порядке выплат ничего не говорит.
Тайга.инфо вчера в 01:56
Общество
Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России
Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 21:21
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Киберспорт
Игра Battlefield 6 может появиться уже в 2021 году
Финансовый директор EA Блейк Йоргенсен в январе заявлял, что дата выпуска Battlefield 6 будет известна в течение финансового 2022 года EA, который продлится с апреля 2021 года по март 2022 года.
МИТ 14:56
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС вчера в 08:07
Политика
Путин пообещал авиационный парад и салюты на 9 мая
Ежегодно торжественное шествие проходит 9 мая. В этом году в памятную дату президент выступит с обращением к россиянам и ветеранам.
Snob.ru 13:00
Здоровье
Вице-президент США при посещении клиники не счел нужным надеть маску
Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота во вторник проигнорировал рекомендацию закрыть лицо тканевой маской, поскольку не заражен коронавирусом нового типа.
ТАСС 20:01