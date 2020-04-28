Экономика

Вести.RuВести.RuКакие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.
News.ruвчера в 17:00

Подробнее о событии

Что изменится в России с 1 мая

Московский Комсомолец11:00

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

URA.Ru10:08

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ruвчера в 17:00

Какие изменения ждут россиян с 1 мая

Piter.tv05:39

Переводы без комиссии и прибавка к пенсии: что ждет россиян с 1 мая

Ридус05:39

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ru04:25

Какие изменения ждут россиян с первого мая?

Телеканал 360°06:42
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Политика

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая

Ключевые моменты: — 6-8 мая объявлены нерабочими с сохранением зарплаты, а период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно; — Правительству поручено к 5 мая подготовить критерии последовательных шагов выхода из ограничений; — с нуля развернуто массовое производство лекарственных препаратов.
ГТРК Саратов 11:04
Происшествия

В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:14
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Происшествия

В Благовещенске нашли автора фейка о разрушении моста через Зею

В Благовещенске полицейские установили личность гражданина, который распространял недостоверную информацию о разрушении моста через реку Зея.
Российская газета 20:51
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Гаджеты

Вот как Intel ответит на сверхпопулярные процессоры Ryzen 3000. Стали известны все параметры и цены CPU Comet Lake

Согласно последним слухам, настольные процессоры Intel Comet Lake поступят в продажу 30 мая.
iXBT.com 16:15
Политика

В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.
РИА Новости 17:11
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
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Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина похвасталась «школьным весом»

Экспресс газета 14:36
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Математическая модель Сбербанка предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России — первая декада мая.
Lenta.ru 21:57
5
Общество

В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка.
Газета.Ru 15:24
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Наука

Создали стабильно светящиеся в темноте растения

МедиаПоток 02:45
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Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
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Кино

«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве

Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск 04:04
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении Vademecum.
Lenta.ru 18:08
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Политика

Посольство РФ в Чехии осудило антироссийскую провокацию

Напомним, 27 апреля в пражской газете Respekt была опубликована статья, автор которой, со ссылкой на местные спецслужбы, обвинил российское диппредставительство в подготовке покушения с использованием яда рицин на муниципальных чиновников, отдавших распоряжение о сносе памятника маршалу Коневу.
ИА Красная Весна вчера в 11:47
5
Общество

Ростехнадзор принял мост через Амур в Китай

ТАСС 19:19
Общество

МВД захотело получить доступ к банковской тайне

Министерство внутренних дел России захотело получить доступ к банковской тайне для того, чтобы эффективнее противодействовать преступлениям в кредитных организациях.
Lenta.ru 21:07
Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
3,7K
Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
10
Общество

В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

Блокнот.ру 15:43
14
Политика

Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
494
Здоровье

Экономику Сахалина возвращают к работе постепенно

Южно-Сахалинск, 29 апреля 2020, 05:12 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в ходе видеоконференции доложил президенту России Владимиру Путину о том, что восстановление экономики в регионе проходит постепенно, с учётом всех рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе материалов видеоконференции.
REGNUM 22:12
1
Здоровье

Медики кемеровской скорой: «Про президентские выплаты сказали забыть»

По данным Тайги.инфо, положение о президентских доплатах все же готовится, но, по словам медиков, оно не только не подписано, но и главврач скорой помощи о порядке выплат ничего не говорит.
Тайга.инфо вчера в 01:56
3
Общество

Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России

Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 21:21
4
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Киберспорт

Игра Battlefield 6 может появиться уже в 2021 году

Финансовый директор EA Блейк Йоргенсен в январе заявлял, что дата выпуска Battlefield 6 будет известна в течение финансового 2022 года EA, который продлится с апреля 2021 года по март 2022 года.
МИТ 14:56
Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

ТАСС вчера в 23:38
57
Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС вчера в 08:07
214
Политика

Путин пообещал авиационный парад и салюты на 9 мая

Ежегодно торжественное шествие проходит 9 мая. В этом году в памятную дату президент выступит с обращением к россиянам и ветеранам.
Snob.ru 13:00
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Здоровье

Вице-президент США при посещении клиники не счел нужным надеть маску

Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота во вторник проигнорировал рекомендацию закрыть лицо тканевой маской, поскольку не заражен коронавирусом нового типа.
ТАСС 20:01
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