Экономика
Вести.RuКакие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. Так, Центробанк ограничивает максимальный размер банковской комиссии за переводы, которые осуществляют физические лица, а подмосковных пенсионеров ждет небольшая прибавка к пенсии, сообщает сайт news.ru.
Читать в источнике
Оценить433
с чего всё началось
Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.News.ru27 апреля в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Общество
Путин объявил о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин 28 апреля в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении режима нерабочих дней до 12 мая.
Известия вчера в 23:09
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Происшествия
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти
В результате пожара в деревянном дачном доме в Ленинградской области погибли двое взрослых и шесть детей.
Известия 00:19
Общество
В Москве приостановили онлайн-уроки с 1 по 11 мая
"РГ" уже писала, как московские учителя и даже педагоги старшего поколения ведут онлайн-уроки.
Российская газета 01:47
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
Экономика
Минфин разрешит госзакупки у единственного поставщика до конца года
Минфин внес в правительство проект постановления, разрешающего проводить госзакупки у единственного поставщика до конца 2020 года.
Российская газета 01:55
Происшествия
В Кабуле при взрыве возле базы спецназа погибли три человека
Еще восемь человек пострадали, раненых доставили в больницу. Телеканал отмечает, что взрыв совершил террорист-смертник.
РБК 02:46
Общество
В Кузбассе зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10408 человек.
Правоохранительный портал Кузбасса 00:40
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Экономика
Alphabet отчиталась о росте выручки на 13% в I квартале
Показатель выручки вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТАСС вчера в 16:59
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU вчера в 12:00
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru вчера в 04:23
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Политика
Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.
ТАСС вчера в 10:20
Политика
Пушилин считает, что Зеленский предал Украину
По мнению главы ДНР, Зеленский предал национальное достояние Украины, а, значит, он не имеет морального права говорить о ее территориальной целостности.
Свободная Пресса вчера в 22:58
Политика
Посольство России в Праге направило ноту в МИД Чехии
Журналист отметил, что по данным его источников, человек, прибывший в Прагу, имел дипломатический паспорт и на машине российского посольства отправился в дипведомство прямо из аэропорта.
Эхо Москвы 27 апреля в 23:21
Здоровье
24 случая коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае
Новые случаи заражения выявлены в 6 городах и районах Алтайского края: в Барнаул (7), Бийске (3), Змеиногорском районе (10), Новичихинском (1), Немецком (1) и Камне на Оби (1). Впервые случай инфицирования выявлен в Кулундинском районе – заболел один человек.
Kursk.com 02:24
Политика
В Европарламенте оценили вероятность отмены антироссийских санкций
Антироссийские санкции ЕС показали свою неэффективность и нанесли серьезный ущерб экономике европейских стран, однако вряд ли можно ожидать их пересмотра в ближайшее время, указал в эксклюзивном интервью РИА Новости заместитель председателя Европарламента, видный деятель правящего в Италии "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо.
РИА Новости 02:26
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости вчера в 12:37
Общество
МВД захотело получить доступ к банковской тайне
Министерство внутренних дел России захотело получить доступ к банковской тайне для того, чтобы эффективнее противодействовать преступлениям в кредитных организациях.
Lenta.ru вчера в 21:07
Здоровье
В Челябинской области выявлены еще 67 заболевших COVID-19
В Челябинской области за сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 02:18
Армия и оружие
Российские военные продезинфицировали еще три пансионата в Италии
Российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами продезинфицировали еще три учреждения для пожилых людей в Ломбардии, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Аргументы и Факты вчера в 23:39
Общество
Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете
За первую половину 2019 года ЦБ обнаружил 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных.
РБК вчера в 23:00
Политика
Немецкий депутат раскрыл успех Германии в борьбе с коронавирусом
Успехи здравоохранения ФРГ в борьбе с коронавирусом связаны с эксплуатацией низкооплачиваемого персонала из числа медсестр и санитаров, меры поддержки, принятые правительством ФРГ для медсектора, направлены прежде всего на рефинансирование больничных концернов, заявил РИА Новости представитель фракции "Левые" в бундестаге по вопросам здравоохранения, депутат Ахим Кесслер.
РИА Новости 02:29
Экономика
Два по цене двух: ставки ипотеки могут вырасти на 1 процентный пункт
Дороже или нет В крупных банках ожидают роста ставок по ипотеке после того, как страховку по жилищным ссудам финансовые организации начнут оформлять самостоятельно.
Известия вчера в 17:01
Энергетика
Новак назвал срок стабилизации цен на нефть
Цены на нефть упали более чем в два раза. В итоге 12 апреля страны-члены ОПЕК договорились о снижении добычи нефти.
РИА Новости 02:48
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% — снижения операционной прибыли.
РБК вчера в 17:00