Экономика

REGNUMREGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
News.ru27 апреля в 17:00

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Какие изменения ждут россиян с 1 мая

Piter.tv28 апреля в 05:39

Что изменится в России с 1 мая

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Что изменится в жизни россиян с 1 мая

URA.Ru28 апреля в 10:08

Провожаем весну дома и готовимся к новому. Какие перемены ждут россиян с 1 мая

Телеканал 360°06:00

Переводы без комиссии и прибавка к пенсии: что ждет россиян с 1 мая

Ридус28 апреля в 05:39

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ru28 апреля в 04:25

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ru27 апреля в 17:00
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Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Николай Цулыгин покинул пост главного тренера "Салавата Юлаева", сообщается на официальном сайте уфимского клуба КХЛ.
РИА Новости 09:35
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Россиянам разъяснили право на двойные кредитные каникулы

Гражданам России разъяснили право получить кредитные каникулы дважды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Верховный суд (ВС) РФ.
Lenta.ru 07:54
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Политика

Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»

Пентагон приостановил финансирование объектов для "сдерживания России".
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Экономика

Бизнес-объединения попросили запустить новые программы по лизингу

Большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила ввести новые льготные лизинговые программы для различных отраслей.
РИА Новости 09:50
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Теледоктор купила их суммарно за $4,2 млн в 2014 году. Квартиры оформлены на юрлицо, зарегистрированное по адресу особняка в Алпайне.
Секрет фирмы вчера в 11:26
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Общество

После эпидемии критически возрастёт роль высоких технологий — Путин

Потенциал, которым обладают уже многие страны, развивают их.
REGNUM 10:38
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
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Шоу-бизнес

Топалов расплакался во время прямого эфира после травли Тодоренко

РИА Новости 08:07
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У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки

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В Подмосковье ограбили склад с масками и градусниками

Одинцово, Московская область, 30 апреля 2020, 16:28 — REGNUM В Одинцовском районе Подмосковья ограбили склад, где хранились немедицинские маски и градусники.
REGNUM 09:28
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Происшествия

Мэр Усть-Кута заявил о «политическом окрасе» ситуации с поджогом леса

Газета.Ru 08:07
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Общество

В Кузбассе в тестовом режиме запущен сайт с электронными пропусками

Напомним, власти Кузбасса планируют запустить систему электронных пропусков поэтапно с 5 мая.
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Общество

В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

Пенза, 30 апреля 2020, 16:32 — REGNUM В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 11 мая.
REGNUM 09:32
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Гаджеты

Пандемия и экономический кризис обострят конкуренцию между Intel и AMD

Представители New Street Research вообще считают, что в первом квартале AMD уже уступила часть рыночных позиций Intel, и дальше будет только хуже, поскольку последняя из компаний нарастила объёмы производства процессоров, а общий спрос в условиях кризиса сократит потребность рынка.
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С больными коронавирусом могут происходить уникальные ситуации

Инфицированные коронавирусом могут чувствовать себя вполне нормально, но в это же время их организм может подвергаться уникальным нагрузкам.
MedikForum.ru вчера в 18:39
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На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
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В Кремле допустили выплату матпомощи всем россиянам

Россияне могут претендовать на единоразовую материальную помощь со стороны государства.
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Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
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Политика

Путин поручил подготовить экстренные меры поддержки экономики

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил кабмину подготовить пакет экстренных мер поддержки экономики, они должны вступить в силу в ближайшее время.
РИА Новости 10:44
Общество

На выезде и въезде в Тульскую область образовались крупные пробки

Цифровые пропуска ввели в Тульской области с сегодняшнего дня.
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Происшествия

Найдена вторая предполагаемая жертва убийцы клиентки BlaBlaCar

Грабил и насиловал женщин: в деле об убийстве клиентки BlaBlaCar могут появиться новые эпизоды Как известно РЕН ТВ, Чикирев, который находится сейчас в СИЗО, мог принимать участие в убийстве девушки в 2010 году.
РЕН ТВ 10:26
Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе

В Севастополе скончался первый пациент с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
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В Праге началось сооружение памятника власовцам

В районе Ржепорыйе на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам.
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Политика

В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны

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Политика

На Украине нашли новую должность для Саакашвили

Арахамия рассказал, что последние несколько дней Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли другой формат работы.
Lenta.ru 09:22
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Общество

Уволена руководитель аппарата губернатора Радаева

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В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Наука

Новый тест обнаруживает антитела к SARS-CoV-2 за 10 минут

Ученые из Китая представили новый тест на антитела к SARS-CoV-2, который может оказаться эффективным инструментом для массового тестирования людей.
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Здоровье

Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России

Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости 08:46
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