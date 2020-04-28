Экономика
REGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось
Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.News.ru27 апреля в 17:00
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Хоккей
Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Николай Цулыгин покинул пост главного тренера "Салавата Юлаева", сообщается на официальном сайте уфимского клуба КХЛ.
РИА Новости 09:35
Экономика
Россиянам разъяснили право на двойные кредитные каникулы
Гражданам России разъяснили право получить кредитные каникулы дважды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Верховный суд (ВС) РФ.
Lenta.ru 07:54
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Пентагон приостановил финансирование объектов для "сдерживания России".
Деловое.ТВ вчера в 08:41
Экономика
Бизнес-объединения попросили запустить новые программы по лизингу
Большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила ввести новые льготные лизинговые программы для различных отраслей.
РИА Новости 09:50
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Теледоктор купила их суммарно за $4,2 млн в 2014 году. Квартиры оформлены на юрлицо, зарегистрированное по адресу особняка в Алпайне.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Общество
После эпидемии критически возрастёт роль высоких технологий — Путин
Потенциал, которым обладают уже многие страны, развивают их.
REGNUM 10:38
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Армия и оружие
У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки
Военное дело 10:15
Происшествия
В Подмосковье ограбили склад с масками и градусниками
Одинцово, Московская область, 30 апреля 2020, 16:28 — REGNUM В Одинцовском районе Подмосковья ограбили склад, где хранились немедицинские маски и градусники.
REGNUM 09:28
Общество
В Кузбассе в тестовом режиме запущен сайт с электронными пропусками
Напомним, власти Кузбасса планируют запустить систему электронных пропусков поэтапно с 5 мая.
ЧС-ИНФО вчера в 23:10
Общество
В Пензенской области продлен режим повышенной готовности
Пенза, 30 апреля 2020, 16:32 — REGNUM В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 11 мая.
REGNUM 09:32
Гаджеты
Пандемия и экономический кризис обострят конкуренцию между Intel и AMD
Представители New Street Research вообще считают, что в первом квартале AMD уже уступила часть рыночных позиций Intel, и дальше будет только хуже, поскольку последняя из компаний нарастила объёмы производства процессоров, а общий спрос в условиях кризиса сократит потребность рынка.
3DNews 08:30
Здоровье
С больными коронавирусом могут происходить уникальные ситуации
Инфицированные коронавирусом могут чувствовать себя вполне нормально, но в это же время их организм может подвергаться уникальным нагрузкам.
MedikForum.ru вчера в 18:39
Политика
В Кремле допустили выплату матпомощи всем россиянам
Россияне могут претендовать на единоразовую материальную помощь со стороны государства.
Национальная служба новостей 05:10
Транспорт
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Политика
Путин поручил подготовить экстренные меры поддержки экономики
Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил кабмину подготовить пакет экстренных мер поддержки экономики, они должны вступить в силу в ближайшее время.
РИА Новости 10:44
Общество
На выезде и въезде в Тульскую область образовались крупные пробки
Цифровые пропуска ввели в Тульской области с сегодняшнего дня.
Эхо Москвы 09:32
Происшествия
Найдена вторая предполагаемая жертва убийцы клиентки BlaBlaCar
Грабил и насиловал женщин: в деле об убийстве клиентки BlaBlaCar могут появиться новые эпизоды Как известно РЕН ТВ, Чикирев, который находится сейчас в СИЗО, мог принимать участие в убийстве девушки в 2010 году.
РЕН ТВ 10:26
Общество
Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе
В Севастополе скончался первый пациент с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
Газета.Ru 10:11
Политика
В Праге началось сооружение памятника власовцам
В районе Ржепорыйе на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам.
РИА Новости 09:44
Политика
В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны
РЕН ТВ вчера в 12:10
Политика
На Украине нашли новую должность для Саакашвили
Арахамия рассказал, что последние несколько дней Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли другой формат работы.
Lenta.ru 09:22
Общество
Уволена руководитель аппарата губернатора Радаева
Saratovnews 09:59
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Наука
Новый тест обнаруживает антитела к SARS-CoV-2 за 10 минут
Ученые из Китая представили новый тест на антитела к SARS-CoV-2, который может оказаться эффективным инструментом для массового тестирования людей.
Хайтек+ 07:06
Здоровье
Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России
Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости 08:46