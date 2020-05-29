Через несколько дней в России вступят в силу новые законы, действие которых коснется каждого из нас. Мы нашли изменения, которые вступят в силу с первого месяца лета. С 1 июня семьи с детьми, где есть дети в возрасте 3-16 лет, начнут получать единовременную выплату 10000 ₽ на ребенка.

Какие правила и законы вступают в силу в июне

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