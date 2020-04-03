Общество
Воронежский городской порталКакие предприятия возобновят работу во время самоизоляции в Воронеже
Режим самоизоляции продлен в Воронежской области до 30 апреля. Параллельно сегодня, 3 апреля, правительство региона внесло дополнения в порядок работы предприятий и организаций на ближайший месяц. Так, со вторника, 7 апреля, возобновляют работу ряд организаций и производств.
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Воронежские частные клиники попросили губернатора разрешить им работать
Агентство Бизнес Информации11:57
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Армия и оружие
Сирийская армия обстреляла боевиков на юге Идлиба в ответ на их огонь
По данным источника, САА обстреляла позиции террористических группировок в районах поселков Сфухин и Кафр-Увейд на юге провинции Идлиб в ответ на обстрел террористами города Саракиб.
Здоровье
Врач перечислил проблемы после окончания карантина
Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Здоровье
Медики края попросили губернатора продлить карантин
Губернатор отметил, что сейчас, как никогда, колоссальная нагрузка ложится на медиков.
Шоу-бизнес
В клипе Ольги Бузовой снялась ее сестра
Ольгу Бузову поддержали коллеги по звездному цеху и родные, которые снялись в ее клипе на актуальную тему.
Здоровье
В Приморье умер первый пациент с коронавирусом
Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.
Футбол
Александр Мостовой: «Убери Роналду из сборной Португалии, и Украина будет посильнее выглядеть»
Убери Криштиану Роналду из сборной Португалии, и Украина будет посильнее выглядеть, — заявил Мостовой в эфире «Все на футбол!»
Хоккей
Овечкин и Василевский назвали звезд, в которых были влюблены
Общество
Как вести себя после введения штрафов в Москве. Инструкция
2 апреля вместе с продлением ограничений до 1 мая мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Энергетика
Путин предупредил о риске дефицита нефти
Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
Армия и оружие
Секретное оборудование с разбившегося Су-27 так и не нашли - самолёт просто пропал
Потерпевший, 10 дней назад, крушение в водах Чёрного моря российский истребитель Су-27 до сих пор не удалось отыскать, равно как не удалось отыскать и пилота, и, что не менее важно, некое секретное оборудование, находившееся на борту боевого самолёта.
Общество
Сотрудники администрации Санкт-Петербурга перешли на удаленную работу
Сотрудники администрации Санкт-Петербурга в связи с ограничениями в городе из-за коронавируса частично перешли на работу в удаленном режиме.
Наука
Ученые обнаружили коронавирус у кошек в Ухане
Китайские ветеринары обнаружили у 15% бездомных и приютских кошек из Уханя заражение коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Киеве неизвестные напали на съемочные группы двух телеканалов
Неизвестные напали на съемочные группы двух телеканалов в Киеве, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Политика
Американские военные расширяют участие в борьбе с коронавирусом
Расширить участие в борьбе с коронавирусом в США готовятся американские военные.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
Экономика
Возведение новостроек может затянуться на 9 месяцев
Застройщиков освободят от уплаты неустойки за срыв сроков сдачи жилых домов, а перевод затянувшихся строек в разряд проблемных притормозится.
Общество
В России выявили 601 новый случай коронавируса
За сутки новые случаи зафиксировали в 32 регионах. 34 – в Подмосковье, еще 17 в Краснодарском крае.
Биатлон
Драчев отказался покидать СБР после письма с призывом об отставке
Драчев же в одном из последних интервью по поводу возникшей ситуации заявил, что практически половина подписантов не просто не ставили своих подписей, но и вовсе письма с призывом оставить полномочия в руководстве СБР не видели.
Экономика
ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
Общество
В ФМБА предсказали завершение вспышки коронавируса в России к лету
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров назвал предположительный срок окончания вспышки коронавируса в России.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Космос
Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытания
Третий прототип (SN3) космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался 3 апреля в ходе испытаний на полигоне недалеко от деревни Бока-Чика в США.
Культура
Сбербанк и Okko откроют доступ к бесплатной медиатеке «Когда все дома»
Отмечается, что в новой медиатеке будет открыт бесплатный доступ к спектаклям и виртуальным экскурсиям от ведущих театров и музеев «Искусство Онлайн».
Экономика
Приватбанк подал иск в суд Кипра против экс-владельцев на возмещение $5,5 млрд убытков
Украинский Приватбанк подал иск в суд Кипра против бывших владельцев, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, на возмещение 5,5 миллиарда долларов убытков, нанесенных якобы путем реализации мошеннических схем, сообщила в пятницу пресс-служба финучреждения.
Общество
У умершей журналистки Анастасии Петровой подтвержден коронавирус
Анастасия Петрова, редактор издания «Деловой интерес», умерла от коронавируса, сообщил пермский минздрав.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.