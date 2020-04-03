Общество

Воронежский городской порталВоронежский городской порталКакие предприятия возобновят работу во время самоизоляции в Воронеже

Режим самоизоляции продлен в Воронежской области до 30 апреля. Параллельно сегодня, 3 апреля, правительство региона внесло дополнения в порядок работы предприятий и организаций на ближайший месяц. Так, со вторника, 7 апреля, возобновляют работу ряд организаций и производств.
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Режим самоизоляции в Воронеже: частные клиники будут оказывать услуги по жизненных показаниям

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Ученые обнаружили коронавирус у кошек в Ухане

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Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
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