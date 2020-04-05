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RT на русскомКакие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
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Какие профессии станут менее востребованы и в каких областях вырастет конкуренция — в материале RT. Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.RT на русском01:25
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Названы профессии, которые станут невостребованными после окончания пандемии
Комсомольская правда07:47
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Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
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Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине
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Футбол
Защитник «Манчестер Сити» Уокер вызвал домой проституток
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер вызвал домой проституток.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Общество
В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв
Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
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Перед смертью Инны Макаровой сиделка отказалась находиться с ней рядом
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В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.
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В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер
В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Футбол
«Крылья Советов» не могут договориться о снижении зарплаты
В некоторых командах РПЛ игроки согласились пойти на понижение зарплат на период пандемии COVID-19.
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Экономика
Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко
Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Хоккей
Сокрушительный удар Каспарайтиса, после которого великий Линдрос не мог выползти со льда
Литовец, выступавший за Объединённую сборную и сборную России, никогда не славился ударами исподтишка или подлыми приёмами.
Здоровье
Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
Здоровье
Главный нарколог страны предложил ограничить продажу крепкого алкоголя
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить продажи алкогольной продукции во время пандемии коронавируса, сообщает РБК.По словам Брюна, сухой закон вводить не стоит, однако ограничить продажи алкоголя было полезно для всей России.
Игры
Вышла игра Resident Evil 3 Remake
Общество
4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса
В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.
Общество
Третий пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге умер третий пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Общество
Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи
Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
Политика
Путин снова обратится к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Экономика
Два нижнекамских предприятия вошли в список системообразующих
Правительство России составило список из 646 системообразующих компаний страны.