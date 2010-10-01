Экономика
КоммерсантъКакие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус
Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях.
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Наука
Риск рака легких снижается после отказа от курения
Общество
Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным
В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Авто
Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей
Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Общество
Поезд из Китая приехал в Россию без пассажиров
Поезд Пекин — Москва приехал в Россию без пассажиров после приостановки железнодорожного сообщения с Китаем.
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Общество
В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
Гаджеты
IPhone в стиле Tesla продают за $15 000
Российская компания Caviar на днях анонсировала своё новое творение — iPhone 11 Pro в стиле Tesla.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Здоровье
Трехгодичный запас медицинских масок раскупили за неделю в Чите
Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провел руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трехгодичного запаса медицинских масок.
Происшествия
В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе
В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Общество
Китайские биржи открылись обвалом
Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Происшествия
Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Общество
Сотрудники банков назвали способы распознать телефонных мошенников
Банковские служащие рассказали, как вычислить телефонного мошенника и предотвратить кражу средств с карты.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса
Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Общество
С 1 февраля увеличатся пособия, компенсации и социальные выплаты
По информации, полученной от Пенсионного фонда России (ПФР), с 01 февраля 2020 года пособия, компенсации и иные социальные выплаты вырастут в стране на 3 процента.
Энергетика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион»
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
Политика
Великобритания официально покинула Евросоюз
Переговоры по Брекситу между Великобританией и Евросоюзом официально начались в июне 2017 года и продолжались больше года.
Игры
Фанат разработал концепт карты GTA 6 с городами из всех частей серии
Фанат Grand Theft Auto продумал концепт карты для GTA 6. На ней он разместил все города из предыдущих игр серии.
Экономика
Бизнесмен хочет устроить забастовку из-за банкротства «Холидея»
Генеральный директор ТД «Алтан» (ТМ Granmulino и «Алтан») Валерий Покорняк в знак протеста намерен устроить сидячую забастовку из-за банкротства торговой сети «Холидей».
Армия и оружие
Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая
Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.