Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях.

Политика Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.

Авто Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.

Здоровье Трехгодичный запас медицинских масок раскупили за неделю в Чите Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провел руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трехгодичного запаса медицинских масок.

Происшествия В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Общество Китайские биржи открылись обвалом Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.

Происшествия Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.

Общество С 1 февраля увеличатся пособия, компенсации и социальные выплаты По информации, полученной от Пенсионного фонда России (ПФР), с 01 февраля 2020 года пособия, компенсации и иные социальные выплаты вырастут в стране на 3 процента.

Энергетика Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».

Политика Великобритания официально покинула Евросоюз Переговоры по Брекситу между Великобританией и Евросоюзом официально начались в июне 2017 года и продолжались больше года.