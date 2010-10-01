Экономика
КоммерсантъКакие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус
Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях.
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Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Общество
Китайские биржи открылись обвалом
Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Общество
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Общество
Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами
Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
Космос
Rocket Lab сообщила о запуске ракеты с секретным аппаратом
Общество
Число зараженных новым коронавирусом в США увеличилось
Количество зараженных новым коронавирусом в США выросло до 11 человек, сообщили в системе здравоохранения Калифорнии.
Общество
Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров
Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
Здоровье
Первоклассники Белогорска досрочно выходят на каникулы
Чтобы не допустить распространения ОРВИ и гриппа, первоклассников Белогорска досрочно отправили на каникулы.
Политика
Президент Эстонии высказалась против пересмотра границ с Россией
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась в пользу отказа от пересмотра границ между её страной и Россией.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".
Шоу-бизнес
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Елена Ханга в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери — студентки, которая получает образование в США и получает стипендию.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Происшествия
Землетрясение произошло в Алтайском крае
Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в 138 к западу от Барнаула (Алтайский край) в воскресенье, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Кино
Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Технологии
Кроссовер Kia Sportage в России получил сервисы «Яндекс»
Происшествия
Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Общество
«Коммерсантъ»: МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров
МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионах на автомобильных номерах.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Авто
Skoda начала продажи кроссовера Karoq в России
Как сообщает производитель, уже объявлена стартовая цена российской Skoda Karoq – 1,5 млн рублей.
Происшествия
Туристка из России утонула в Таиланде
Российская туристка утонула во время купания на пляже Патонг в Таиланде, сообщает Bangkok Post со ссылкой на заместителя начальника следственного отдела местной полиции полковника Сарита Бутнонгсаенга.
Происшествия
Приморцев осудили за организацию незаконного въезда китайцев в Россию
Три жителя Приморья осуждены на условные сроки за организацию незаконного въезда в Россию свыше 1 тысячи граждан КНР в 2015-2018 годы, сообщает прокуратура края.
Футбол
Зимняя трансферная кампания в европейском футболе отличалась сдержанностью
Зимняя трансферная кампания в европейском футболе отличалась сдержанностью Футбольный рынок в рамках закрывшегося в минувший уикенд в ведущих европейских лигах очередного зимнего трансферного окна вел себя довольно спокойно.