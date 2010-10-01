Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКакие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус

Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях.
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Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус

Коммерсантъ17:23

Аналитики объяснили, как коронавирус скажется на российской экономике

URA.Ru19:56

СМИ рассказали, какой бизнес в России пострадает от коронавируса

Телеканал 360°22:08
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Происшествия

Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Томска

РБК 21:55
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Lenta.ru вчера в 09:08
Армия и оружие

The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
РИА Новости 10:58
Общество

Китайские биржи открылись обвалом

Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Вести.Ru 21:11
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru 18:51
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус 18:58
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru 21:25
Общество

Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами

Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
Вести.Ru 19:42
Космос

Rocket Lab сообщила о запуске ракеты с секретным аппаратом

ТАСС 31 января в 00:38
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 09:44
Общество

Число зараженных новым коронавирусом в США увеличилось

Количество зараженных новым коронавирусом в США выросло до 11 человек, сообщили в системе здравоохранения Калифорнии.
Взгляд.ру 18:47
Общество

Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров

Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
RT на русском 21:39
Здоровье

Первоклассники Белогорска досрочно выходят на каникулы

Чтобы не допустить распространения ОРВИ и гриппа, первоклассников Белогорска досрочно отправили на каникулы.
АСН24 21:58
Политика

Президент Эстонии высказалась против пересмотра границ с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась в пользу отказа от пересмотра границ между её страной и Россией.
RT на русском 12:41
Шоу-бизнес

Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 17:55
Шоу-бизнес

Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Елена Ханга в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери — студентки, которая получает образование в США и получает стипендию.
Рамблер 06:42
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru 06:29
Происшествия

Землетрясение произошло в Алтайском крае

Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в 138 к западу от Барнаула (Алтайский край) в воскресенье, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Интерфакс 05:18
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Кино

Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

RT на русском 16:37
Технологии

Кроссовер Kia Sportage в России получил сервисы «Яндекс»

Автоновости дня 31 января в 06:50
Происшествия

Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Газета.Ru 18:57
Общество

«Коммерсантъ»: МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров

МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионах на автомобильных номерах.
Ведомости 19:04
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Авто

Skoda начала продажи кроссовера Karoq в России

Как сообщает производитель, уже объявлена стартовая цена российской Skoda Karoq – 1,5 млн рублей.
RuNews24.ru вчера в 03:37
Происшествия

Туристка из России утонула в Таиланде

Российская туристка утонула во время купания на пляже Патонг в Таиланде, сообщает Bangkok Post со ссылкой на заместителя начальника следственного отдела местной полиции полковника Сарита Бутнонгсаенга.
Газета.Ru 02:07
Происшествия

Приморцев осудили за организацию незаконного въезда китайцев в Россию

Три жителя Приморья осуждены на условные сроки за организацию незаконного въезда в Россию свыше 1 тысячи граждан КНР в 2015-2018 годы, сообщает прокуратура края.
РИА Новости 20:24
Футбол

Зимняя трансферная кампания в европейском футболе отличалась сдержанностью

Зимняя трансферная кампания в европейском футболе отличалась сдержанностью Футбольный рынок в рамках закрывшегося в минувший уикенд в ведущих европейских лигах очередного зимнего трансферного окна вел себя довольно спокойно.
Коммерсантъ 17:23
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