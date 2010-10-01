Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКакие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус

Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях.
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Завод Renault в китайском Ухане планирует возобновить работу 13 февраля

Коммерсантъ05:02

«Коммерсантъ» рассказал, какой бизнес в России пострадает от коронавируса

Мой Брянсквчера в 23:51

Коронавирус негативно сказывается на российской экономике и промышленности

ФедералПрессвчера в 23:48

СМИ рассказали, какой бизнес в России пострадает от коронавируса

Телеканал 360°вчера в 22:08

Аналитики объяснили, как коронавирус скажется на российской экономике

URA.Ruвчера в 19:56
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Происшествия

В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины

В Москве следователи возбудили дело в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка.
РБК 02:34
Политика

Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
РИА Новости 02:48
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Общество

В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом

В Ухане завершилось строительство больницы для зараженных новым типом коронавируса, сообщило издание South China Morning Post.
Коммерсантъ вчера в 04:24
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
РИА Новости 03:18
Политика

Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей

Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
RT на русском 04:00
Происшествия

Замначальника управления угрозыска МВД арестовали по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал Евгения Кузина — заместителя начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс ГУ УР МВД, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 31 января в 14:25
Происшествия

Задержан подозреваемый в резонансном убийстве под Евпаторией

Правоохранители задержали подозреваемого в резонансном убийстве женщины в ноябре 2019 года в окрестностях Евпатории, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
РИА Новости 05:17
Экономика

Россия усилит ограничения при госзакупках иностранных товаров

Ранее ГЛАС сообщал, что в России увеличат финансирование госпрограммы по развитию села.
ГЛАС.RU 01:44
Армия и оружие

ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

«Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — заявили в ЦПВС.
RT на русском 03:30
Политика

В Кремле отношения Белоруссии и США считают их суверенным правом

В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, но считают маловероятным "сверхблизкое сближение" этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Общество

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Интерфакс 04:14
Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM 00:21
Политика

Рабочая группа попросит продлить срок приёма поправок к Конституции

В конце января сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в основном законе.
RT на русском 05:29
Кино

Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии

В белорусской деревне в деревне Дуличи на днях начались съемки седьмого сезона комедии «Сваты», сообщает КП Беларусь.
Интермонитор.ру вчера в 00:29
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Политика

Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
RT на русском 01 февраля в 15:54
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru 01 февраля в 16:54
Общество

Гости церемонии награждения BAFTA надели наряды с оглядкой на экологию

Организаторы заранее попросили приглашённых следовать в одежде принципу "устойчивого развития" Одной из самых ожидаемых и заметных пар на красной дорожке церемонии награждения британской кинопремией BAFTA стали герцоги Кембриджские.
Inc-news.ru вчера в 15:24
Футбол

Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака»

RT на русском 05:31
Футбол

Беланда отказался от перехода в «Спартак»

Полузащитник Юнес Беланда, правами на которого владеет стамбульский «Галатасарай», имел вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге.
Евро-футбол.ру 03:30
Экономика

Дедолларизация экспорта из России в Китай приостановилась

Евро действительно остается основной валютой для российского экспорта в эту страну: его доля в третьем квартале 2019 года составила 45,1% (для сравнения, в Европу — 33,3%).
Коммерсантъ 00:44
Футбол

Зинченко извинился за удаление в матче с «Тоттенхэмом»

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко после матча 25-го тура премьер-лиги с Тоттенхэмом (0:2) на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум опубликовал пост в инстаграме, в котором принес извинения за свое удаление.
Советский спорт 02:39
Происшествия

Завершено расследование убийства в Петербурге активистки Григорьевой

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 05:37
Политика

Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.
Газета.Ru 05:33
Общество

В России могут запретить прием посылок из Китая

Прием посылок с товарами со всевозможных китайских интернет-площадок в России из-за вспышки нового коронавируса могут приостановить.
Live24 вчера в 23:40
Общество

Михаил Ноздряков назначен и. о. министра финансов Чувашии

Занимавший пост главы Минфина Чувашии в 2011-2014 годах Михаил Ноздряков вновь назначен на этот пост в качестве исполняющего обязанности.
Политическая Экспертиза 02:31
Происшествия

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:40
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