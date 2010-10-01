Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКакие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус

Энергетики настороже Ограничение производства в крупной промышленной провинции Китая Хубэй, где расположен эпицентр распространения коронавируса город Ухань, может повлиять на ситуацию в основных промышленных отраслях России, считают участники рынка.
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с чего всё началось

Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус

Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях.
Коммерсантъвчера в 17:23

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Как коронавирус вредит автопрому — производители оценили риски

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Телеканал 360°вчера в 22:08

Завод Renault в китайском Ухане планирует возобновить работу 13 февраля

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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
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МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
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В коротком списке Первого канала наиболее вероятных участников «Евровидения-2020», кроме уже упомянутого влиятельным продюсером Игорем Крутым Александра Панайотова, значится еще несколько реальных претендентов.
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На Галапагосах обнаружены родственники вымерших гигантских черепах

Ученые, проводившие исследования в национальном парке Галапагос, обнаружили черепах, с помощью которых можно было бы возродить вымершие виды.
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Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

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Общество

Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов

Авиавласти Испании временно остановили работу международного аэропорта Мадрида "Барахас" из-за появления рядом с ним беспилотников.
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Google создала альтернативу YouTube

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ТАСС 08:12
Общество

Прощание с главой администрации Олонецкого района пройдет в три дня

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Общество

СМИ сообщили о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии

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Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Общество

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Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
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