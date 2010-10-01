Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях.

с чего всё началось

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