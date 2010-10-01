Экономика
КоммерсантъКакие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус
Энергетики настороже Ограничение производства в крупной промышленной провинции Китая Хубэй, где расположен эпицентр распространения коронавируса город Ухань, может повлиять на ситуацию в основных промышленных отраслях России, считают участники рынка.
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Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях.Коммерсантъвчера в 17:23
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Общество
Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса
Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
Кино
Вышел общий тизер трех новых сериалов Marvel
Студия Disney представила общий тизер трех новых сериалов киновселенной Marvel - «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн» и «Локи».
Наука
Риск рака легких снижается после отказа от курения
Происшествия
В Казахстане арестовали пятерых подозреваемых в подготовке терактов
Следствие полагает, что группу сформировали с целью терактов на территории Казахстана, в том числе в местах массового скопления граждан.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Общество
В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации
По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Армия и оружие
ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии
Турецкие войска в ночь с 2 на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Здоровье
Названы новые лекарства, спасающие от инфаркта
Кардиолог рассказал о совершенно новых препаратах, снижающих холестерин гораздо эффективнее, чем статины.
Культура
Начались съёмки нового сезона сериала «Сваты»
В Белоруссии начались съёмки седьмого сезона телесериала «Сваты» с участием Татьяны Кравченко и Фёдора Добронравова.
Происшествия
В Петербурге и Москве из-за сообщений о минировании эвакуировали суды
Районные суды Санкт-Петербурга проводят эвакуацию в связи с поступившей информацией о минировании.
Экономика
Россия усилит ограничения при госзакупках иностранных товаров
Ранее ГЛАС сообщал, что в России увеличат финансирование госпрограммы по развитию села.
Гаджеты
Недостатки и дефекты Motorola Razr с гибким экраном показали на фото
Смартфон Motorola Razr с гибким корпусом уже разочаровал пользователей, хотя доступен он сейчас только по предзаказу.
Политика
Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов
Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
Шоу-бизнес
Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры против распространения коронавируса предусматривает депортацию иностранцев с коронавирусом из РФ.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Экономика
Торги на китайских биржах открылись обвалом котировок
Торги на фондовых биржах Китая в понедельник, 3 февраля, открылись падением котировок более чем на 8%. Площадки возобновили торги после длительных новогодних праздников.
Общество
У семьи главы «Ростеха» нашли недвижимость на 4 млрд рублей
Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеет элитной недвижимостью на 4 млрд рублей, сообщил «Проект».
Технологии
Смартфоны назвали возможными переносчиками коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на китайских специалистов, в настоящее время существует три вероятных пути передачи коронавируса.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix
38-летняя Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix, сообщает The Post. Вести шоу будет ее подруга, дизайнер Джессика Малруни.
Общество
Гости церемонии награждения BAFTA надели наряды с оглядкой на экологию
Организаторы заранее попросили приглашённых следовать в одежде принципу "устойчивого развития" Одной из самых ожидаемых и заметных пар на красной дорожке церемонии награждения британской кинопремией BAFTA стали герцоги Кембриджские.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Происшествия
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Политика
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
Армия и оружие
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Политика
Иранский пилот сообщал диспетчеру о пущенной в украинский Boeing ракете
Один из пилотов самолета иранской авиакомпании "Асеман Эйрлайнз" видел момент авиакатастрофы украинского Boeing в небе над Тегераном, о чем сообщил авиадиспетчеру, запись переговоров публикует ТСН.