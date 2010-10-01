Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКакие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус

Энергетики настороже Ограничение производства в крупной промышленной провинции Китая Хубэй, где расположен эпицентр распространения коронавируса город Ухань, может повлиять на ситуацию в основных промышленных отраслях России, считают участники рынка.
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с чего всё началось

Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус

Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях.
Коммерсантъвчера в 17:23

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«Коммерсантъ» рассказал, какой бизнес в России пострадает от коронавируса

Мой Брянсквчера в 23:51

Коронавирус негативно сказывается на российской экономике и промышленности

ФедералПрессвчера в 23:48

СМИ рассказали, какой бизнес в России пострадает от коронавируса

Телеканал 360°вчера в 22:08

Аналитики объяснили, как коронавирус скажется на российской экономике

URA.Ruвчера в 19:56

Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус

Коммерсантъвчера в 17:23
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Общество

Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса

Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
РБК вчера в 22:15
Кино

Вышел общий тизер трех новых сериалов Marvel

Студия Disney представила общий тизер трех новых сериалов киновселенной Marvel - «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн» и «Локи».
Культуромания 03:20
Наука

Риск рака легких снижается после отказа от курения

Что происходит 31 января в 10:11
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

РИА Новости 01:43
Происшествия

В Казахстане арестовали пятерых подозреваемых в подготовке терактов

Следствие полагает, что группу сформировали с целью терактов на территории Казахстана, в том числе в местах массового скопления граждан.
РБК 03:50
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Происшествия

После ДТП к мужчине вернулось зрение, которое он потерял 20 лет назад

Фонтанка.Ру 02:23
Общество

В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Газета.Ru 03:37
Армия и оружие

ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

Турецкие войска в ночь с 2 на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.
RT на русском 03:30
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Здоровье

Названы новые лекарства, спасающие от инфаркта

Кардиолог рассказал о совершенно новых препаратах, снижающих холестерин гораздо эффективнее, чем статины.
Medical Note вчера в 08:12
Культура

Начались съёмки нового сезона сериала «Сваты»

В Белоруссии начались съёмки седьмого сезона телесериала «Сваты» с участием Татьяны Кравченко и Фёдора Добронравова.
Профиль вчера в 09:35
Происшествия

В Петербурге и Москве из-за сообщений о минировании эвакуировали суды

Районные суды Санкт-Петербурга проводят эвакуацию в связи с поступившей информацией о минировании.
РБК 02:37
Экономика

Россия усилит ограничения при госзакупках иностранных товаров

Ранее ГЛАС сообщал, что в России увеличат финансирование госпрограммы по развитию села.
ГЛАС.RU 01:44
Гаджеты

Недостатки и дефекты Motorola Razr с гибким экраном показали на фото

Смартфон Motorola Razr с гибким корпусом уже разочаровал пользователей, хотя доступен он сейчас только по предзаказу.
Что происходит 01:46
Политика

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
РИА Новости 02:43
Шоу-бизнес

Елена Ханга назвала размер своей пенсии

Вечерняя Москва 01 февраля в 14:40
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры против распространения коронавируса предусматривает депортацию иностранцев с коронавирусом из РФ.
Газета.Ru 02:35
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Экономика

Торги на китайских биржах открылись обвалом котировок

Торги на фондовых биржах Китая в понедельник, 3 февраля, открылись падением котировок более чем на 8%. Площадки возобновили торги после длительных новогодних праздников.
Ведомости 01:30
Общество

У семьи главы «Ростеха» нашли недвижимость на 4 млрд рублей

Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеет элитной недвижимостью на 4 млрд рублей, сообщил «Проект».
Секрет фирмы 02:47
Технологии

Смартфоны назвали возможными переносчиками коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на китайских специалистов, в настоящее время существует три вероятных пути передачи коронавируса.
ToDay News Ufa 03:21
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix

38-летняя Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix, сообщает The Post. Вести шоу будет ее подруга, дизайнер Джессика Малруни.
MOS.news 01 февраля в 20:29
Общество

Гости церемонии награждения BAFTA надели наряды с оглядкой на экологию

Организаторы заранее попросили приглашённых следовать в одежде принципу "устойчивого развития" Одной из самых ожидаемых и заметных пар на красной дорожке церемонии награждения британской кинопремией BAFTA стали герцоги Кембриджские.
Inc-news.ru вчера в 15:24
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РИА Новости 02:33
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Политика

Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
РИА Новости 02:48
Армия и оружие

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Lenta.ru 04:15
Политика

Иранский пилот сообщал диспетчеру о пущенной в украинский Boeing ракете

Один из пилотов самолета иранской авиакомпании "Асеман Эйрлайнз" видел момент авиакатастрофы украинского Boeing в небе над Тегераном, о чем сообщил авиадиспетчеру, запись переговоров публикует ТСН.
Газета.Ru 01:45
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