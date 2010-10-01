Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКакие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус

Энергетики настороже Ограничение производства в крупной промышленной провинции Китая Хубэй, где расположен эпицентр распространения коронавируса город Ухань, может повлиять на ситуацию в основных промышленных отраслях России, считают участники рынка.
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с чего всё началось

Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус

Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях.
Коммерсантъвчера в 17:23

Подробнее о событии

Как коронавирус вредит автопрому — производители оценили риски

За рулем08:24

«Коммерсантъ» рассказал, какой бизнес в России пострадает от коронавируса

Мой Брянсквчера в 23:51

Коронавирус негативно сказывается на российской экономике и промышленности

ФедералПрессвчера в 23:48

СМИ рассказали, какой бизнес в России пострадает от коронавируса

Телеканал 360°вчера в 22:08

Аналитики объяснили, как коронавирус скажется на российской экономике

URA.Ruвчера в 19:56

Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус

Коммерсантъвчера в 17:23
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Происшествия

Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца

Военный суд Москвы принял решение арестовать до 1 апреля чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
RT на русском 09:32
Происшествия

В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
РБК 09:33
Политика

В Узбекистане принимают госсекретаря США

В Ташкенте начались переговоры главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова с госсекретарем США Майком Помпео.
REGNUM 00:05
Происшествия

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru 08:10
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости вчера в 03:39
Общество

Смерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили

До в СМИ появились сообщения о том, что четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо.
Газета.Ru 09:50
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые станет мамой

Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.
Аргументы недели 08:13
Происшествия

В Москве во время свидания с бизнесменом умерла актриса-анимешница

Как сообщает РЕН ТВ, умершей является актриса закадрового озвучивания аниме Кристина Д. Бывший коллега девушки рассказал, что она долгое время работала в стриптиз-клубе, встречалась с обеспеченными мужчинами в съемных квартирах или гостиничных номерах.
Вести.Ru 08:20
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Футбол

Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева

Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.
ProstoProSport 03:18
Политика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов

В Госдуму внесен законопроект о восстановлении с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами и получающих за это выплаты, заявил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
Rambler News Service 09:13
Общество

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 19:04
Технологии

В России планируют создать новую систему экстренного реагирования

На территории России планируется создание новой системы экстренного реагирования.
Актуальные Новости 06:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Политика

Песков прокомментировал идею упоминания бога в Конституции

Предложение патриарха Кирилла о включении в Конституцию упоминание о Боге обсуждается в рамках комиссии.
Диалог 06:29
Происшествия

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

«Олег Зубков арестован судом на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка», — сообщило агентство.
REGNUM 09:55
Общество

Китай все еще не передал России штамм нового коронавируса

Пекин до сих пор не передал Москве штамм вируса 2019-nCoV, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Московский Комсомолец 08:28
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Известия 04:01
Общество

Все российские туристы вернулись из Китая

Все российские организованные туристы благополучно вернулись в РФ из Китая. Об этом сообщил Ростуризм 3 февраля.
iReactor 10:09
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка

Милла Йовович родила третьего ребенка.
Super.ru вчера в 17:16
Экономика

Росстат: ВВП России в 2019 году вырос на 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
Вести.Ru 08:50
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Экономика

ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Ведомости 00:48
Армия и оружие

В Сирии убили приближенного Сулеймани

В Сирии убили старшего командира элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Асхара Пашабура.
Lenta.ru 09:57
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