Энергетика
КоммерсантъКакие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус
Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях.
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Армия и оружие
Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели военных в Идлибе
Происшествия
У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Здоровье
Капитальный ремонт четырех столичных поликлиник начнется в феврале
В феврале начнется ремонт первых четырех учреждений, всего в текущем году планируется начать ремонт в 50 поликлиниках в соответствии с новым стандартом, — сказала Анастасия Ракова.
Общество
Прием посылок из китайских интернет-магазинов могут запретить
Прием посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в России могут приостановить из-за короновируса.
Армия и оружие
113 убитых и раненых: у ВСУ серьёзные потери на Донбассе — сводка
По официальным данным, публикуемым штабом «ООС», потери оккупантов за месяц составили одиннадцать человек погибшими и тридцать восемь ранеными.
Общество
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью
По словам ответственного секретаря экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, на федеральном уровне "закона о тишине" не существует.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Кино
Военную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA
Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS
Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002-2003 годах.
Общество
Соцвыплаты в России увеличатся на 3% с 1 февраля
Размер пособий и социальных выплат в России будет проиндексирован на 3%. Такое постановление Минтруд направил в Минэкономразвития и Минфин.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова показала стройную фигуру в купальнике
Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры актрисы и одарили её комплиментами. Сергей и Ирина Безруковы прожили в браке 15 лет.
Экономика
Защита без поощрения: из инвесткодекса уберут финансовую господдержку
Согласно принятой версии документа, инвесторы, с которыми заключается соглашение о защите и поощрении капиталовложений, могли рассчитывать на господдержку.
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска
Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
Происшествия
Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени
Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Авто
Опубликована первая информация о новом Mitsubishi Outlander
В Сети представлены первые рендеры нового поколения Mitsubishi Outlander, которое в настоящее время проходит тестирование.
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Здоровье
Врачи объяснили, как распознать образовавшийся в венах тромб
Подсказать появление тромба может много симптомов – от отека конечности до распирающих болей, пишет «Медик Форум».
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Транспорт
Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия на фоне ситуации с распространением коронавируса приостановит с 3 февраля движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем.
Армия и оружие
Военный аналитик назвал Су-57 «шикарной машиной с большим будущим»
Российский истребитель пятого поколения серии Су-57 (ПАК ФА) в ближайшем будущем обзаведется так называемыми двигателями второго этапа, которые имеют заводское название «изделие 30».
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Наука
Химики создали новый катализатор для производства прозрачных полимеров
Происшествия
В Иркутске госпитализированы несколько пассажиров самолета из Пекина
У всех возьмут анализы на коронавирус В Иркутске утром 3 февраля в инфекционную больницу с симптомами респираторной инфекции госпитализировали четырех человек, которые прилетели в город рейсом из Китая.
Общество
В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.