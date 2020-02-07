Экономика
РБККакие сложности могут возникнуть при покупке жилья на маткапитал
Рассказываем о том, что нужно учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием материнского капитала в 2020 году.
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Маткапитал на первого и второго ребенка в 2020 году в вопросах и ответах. Задай свой вопрос
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Культура
Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет
Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Общество
Главный ресурс российского IT-сообщества «Хабрахабр» покинул Россию
Популярный у IT-сообщества ресурс «Хабрахабр» сменил прописку.
Политика
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников
Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
Политика
Трамп уволил нескольких человек за показания против него
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Политика
Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края
Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин 6 февраля.
Происшествия
В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом
Хоккей
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей
Президенты России и Белоруссии были членами одной команды. Владимир Путин выбрал себе номер 11, Александр Лукашенко - 01.
Происшествия
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
Происшествия
Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево
Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Общество
Американец умер от коронавируса в Ухане
Гражданин США скончался в китайском Ухане от вызванной новым видом коронавируса пневмонии, став первым американцем, не сумевшим победить болезнь.
Общество
В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы
Ночь на 6 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы.
Наука
Из графена создали прозрачную однопиксельную камеру светового поля
Ученые из Мичиганского университета (США) под руководством физика Теодора Норриса разработали однопиксельную камеру светового поля.
Технологии
Пользователям Android рекомендовали удалить ряд опасных приложений
Эксперты предупредили пользователей устройств на операционной системе Android об опасных приложениях от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet.
Происшествия
Три человека погибли в аварии с маршруткой в Воронежской области
Три человека погибли и шесть пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки на трассе "Дон" в Воронежской области.
Армия и оружие
Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.
Армия и оружие
В украинской армии впервые создали командование медицинскими силами
Кино
В Сети появилось видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
Жители Сан-Франциско, где проходят съемки четвертой части культовой франшизы «Матрица», заметили актера Киану Ривза, видео с которым тут же выложили в социальные сети.
Происшествия
Установлен заказчик поджога Никулинского суда в Москве
В Москве установлен и объявлен в розыск непосредственный заказчик поджога в здании Никулинского суда.
Общество
Кировские власти проверяют медбрата, который якобы убивал ветеранов
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Хоккей
Овечкин высказался по поводу своей результативности в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что старается не думать о 700-м голе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Космос
Россия запускает программу по поиску разумной жизни в космосе
Ученые в России будут искать следы высокоразвитых цивилизаций с помощью новой астрофизической космической обсерватории «Спектр-М», входящей в проект «Миллиметрон», сообщает РИА Новости.
Общество
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.