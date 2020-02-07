Экономика

РБКРБККакие сложности могут возникнуть при покупке жилья на маткапитал

Рассказываем о том, что нужно учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием материнского капитала в 2020 году.
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Маткапитал на первого и второго ребенка в 2020 году в вопросах и ответах. Задай свой вопрос

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Какие сложности могут возникнуть при покупке жилья на маткапитал

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С какими проблемами можно столкнуться при покупке жилья на маткапитал

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NASA выявило фундаментальные проблемы в программном обеспечении Boeing

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В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Популярный у IT-сообщества ресурс «Хабрахабр» сменил прописку.
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Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
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В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

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Президенты России и Белоруссии были членами одной команды. Владимир Путин выбрал себе номер 11, Александр Лукашенко - 01.
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Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

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РЕН ТВ вчера в 20:07
Происшествия

Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево

Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
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Общество

Американец умер от коронавируса в Ухане

Гражданин США скончался в китайском Ухане от вызванной новым видом коронавируса пневмонии, став первым американцем, не сумевшим победить болезнь.
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Общество

В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы

Ночь на 6 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы.
Известия 06 февраля в 01:25
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Из графена создали прозрачную однопиксельную камеру светового поля

Ученые из Мичиганского университета (США) под руководством физика Теодора Норриса разработали однопиксельную камеру светового поля.
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Смолов рассказал об отличиях между чемпионатами Испании и России

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Пользователям Android рекомендовали удалить ряд опасных приложений

Эксперты предупредили пользователей устройств на операционной системе Android об опасных приложениях от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet.
МедиаПоток вчера в 05:29
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Три человека погибли в аварии с маршруткой в Воронежской области

Три человека погибли и шесть пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки на трассе "Дон" в Воронежской области.
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Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.
Интерфакс 02:48
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В украинской армии впервые создали командование медицинскими силами

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В Сети появилось видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

Жители Сан-Франциско, где проходят съемки четвертой части культовой франшизы «Матрица», заметили актера Киану Ривза, видео с которым тут же выложили в социальные сети.
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Установлен заказчик поджога Никулинского суда в Москве

В Москве установлен и объявлен в розыск непосредственный заказчик поджога в здании Никулинского суда.
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
News.ru вчера в 11:29
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В феврале рядом с Землей пролетит астероид

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что старается не думать о 700-м голе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Ученые в России будут искать следы высокоразвитых цивилизаций с помощью новой астрофизической космической обсерватории «Спектр-М», входящей в проект «Миллиметрон», сообщает РИА Новости.
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Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
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В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
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