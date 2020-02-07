Общество
РБККакие сложности могут возникнуть при покупке жилья на маткапитал
Рассказываем о том, что нужно учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием материнского капитала в 2020 году.
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Маткапитал на первого и второго ребенка в 2020 году в вопросах и ответах. Задай свой вопрос
Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:25
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Шоу-бизнес
Жена звезды «Сумерек» потеряла первенца на шестом месяце беременности
Напомним, Бриттани и Келлан начали встречаться в 2016-м, спустя год поженились, а недавно объявили, что ждут первенца.
Общество
В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру
На аргентинской научно-исследовательской базе Эсперанса 6 февраля зафиксировали рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений.
Армия и оружие
Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.
Футбол
Бербатов: пришёл в ужас от слов Месси в адрес Абидаля
Пришёл в ужас, когда Месси так открыто критиковал его на протяжении этой недели. Он сделал работу за журналистов.
Технологии
Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7
Незапланированное обновление Microsoft для устаревшей Windows 7 призвано устранить «темную тему» на ПК пользователей.
Экономика
РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
Общество
Винник начал выходить из голодовки
Экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки и принимать пищу, сообщил российский посол в Париже Алексей Мешков.
Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Общество
Экс-боец UFC обвинил Александра Емельяненко в насилии
Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков жестко раскритиковал Александра Емельяненко, передает Sport24.
Политика
Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Айрата Хайруллина
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграет «Вест Хэм» в 26 туре АПЛ
Матч 26 тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» состоится девятого февраля на арене «Этихад» в Манчестере и начнется в 19:30 по московскому времени.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Общество
Ляшко обвинил власти Украины в газовом обмане людей
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев, заявив, что власти страны вводят людей в заблуждение насчет причин изменения цен на газ.
Политика
Трамп уволил нескольких человек за показания против него
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Авто
Renault Duster получил двигатель и интерьер от Arkana
Салон и общий интерьер южноамериканского Renault Duster тоже повторяет своего румынского тезку.
Экономика
Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки
Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
Гаджеты
Представлен бюджетный конкурент Redmi 9A – смартфон Realme C3
Отгремела презентация смартфона Realme C3. Бюджетная новинка позиционируется как основной конкурент пока не вышедшему Redmi 9A.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Политика
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
Кино
Netflix случайно опубликовал синопсис сериала Resident Evil
На сайте Netflix ненадолго появилось упоминание сериала Resident Evil – его вскоре удалили.
Общество
В Японии еще 41 человек заразился коронавирусом на круизном лайнере
На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Японии, увеличилось число зараженных коронавирусом.
Происшествия
Семеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Футбол
Журналист Егоров: Дмитрий Тарасов подписал контракт с «Рубином»
Журналист Сергей Егоров сообщил, что хавбек Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским клубом.
Хоккей
Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Баффало»
Шоу-бизнес
Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью
Отец известной российской певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь, находясь в коме, плакала за несколько дней до смерти.
Общество
Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей
Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).