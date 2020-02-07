Рассказываем о том, что нужно учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием материнского капитала в 2020 году.

Какие сложности могут возникнуть при покупке жилья на маткапитал

Общество В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру На аргентинской научно-исследовательской базе Эсперанса 6 февраля зафиксировали рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений.

Экономика РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.

Общество Винник начал выходить из голодовки Экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки и принимать пищу, сообщил российский посол в Париже Алексей Мешков.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Общество Ляшко обвинил власти Украины в газовом обмане людей Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев, заявив, что власти страны вводят людей в заблуждение насчет причин изменения цен на газ.

Политика Трамп уволил нескольких человек за показания против него Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Экономика Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".