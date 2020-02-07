Общество

РБКРБККакие сложности могут возникнуть при покупке жилья на маткапитал

Рассказываем о том, что нужно учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием материнского капитала в 2020 году.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Маткапитал на первого ребенка и пособия до 7 лет: кому положено, когда выплатят в России, Бердске и Новосибирске

Сиб.фм00:37

Выплаты пособий на детей по-новому: когда ждать?

Новая жизнь (Яна тормыш)06 февраля в 10:54

Какие сложности могут возникнуть при покупке жилья на маткапитал

РБКвчера в 03:20

Маткапитал на первого и второго ребенка в 2020 году в вопросах и ответах. Задай свой вопрос

Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:25

С какими проблемами можно столкнуться при покупке жилья на маткапитал

Гудвилл.онлайнвчера в 09:32

Марина Никифорова: Время рожать?

Боровичские Ведомости04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Происшествия

Причиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт

News.ru 03:16
Шоу-бизнес

Жена звезды «Сумерек» потеряла первенца на шестом месяце беременности

Напомним, Бриттани и Келлан начали встречаться в 2016-м, спустя год поженились, а недавно объявили, что ждут первенца.
Super.ru вчера в 06:21
Общество

В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру

На аргентинской научно-исследовательской базе Эсперанса 6 февраля зафиксировали рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений.
Телеканал RTVI вчера в 13:39
Армия и оружие

Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.
Интерфакс 02:48
Футбол

Бербатов: пришёл в ужас от слов Месси в адрес Абидаля

Пришёл в ужас, когда Месси так открыто критиковал его на протяжении этой недели. Он сделал работу за журналистов.
Чемпионат 02:41
Технологии

Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7

Незапланированное обновление Microsoft для устаревшей Windows 7 призвано устранить «темную тему» на ПК пользователей.
Goroday.ru 02:18
Экономика

РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
REGNUM вчера в 22:03
Общество

Винник начал выходить из голодовки

Экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки и принимать пищу, сообщил российский посол в Париже Алексей Мешков.
RT на русском 04:12
Общество

Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня вчера в 09:07
Общество

Экс-боец UFC обвинил Александра Емельяненко в насилии

Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков жестко раскритиковал Александра Емельяненко, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 20:35
Политика

Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Айрата Хайруллина

Парламентская газета вчера в 12:12
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru вчера в 05:40
Футбол

«Манчестер Сити» обыграет «Вест Хэм» в 26 туре АПЛ

Матч 26 тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» состоится девятого февраля на арене «Этихад» в Манчестере и начнется в 19:30 по московскому времени.
ODDS.ru 03:46
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Общество

Ляшко обвинил власти Украины в газовом обмане людей

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев, заявив, что власти страны вводят людей в заблуждение насчет причин изменения цен на газ.
Lenta.ru 01:30
Политика

Трамп уволил нескольких человек за показания против него

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Интерфакс 02:03
Авто

Renault Duster получил двигатель и интерьер от Arkana

Салон и общий интерьер южноамериканского Renault Duster тоже повторяет своего румынского тезку.
ToDay News Ufa 06 февраля в 09:29
Экономика

Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
ТАСС вчера в 10:01
Гаджеты

Представлен бюджетный конкурент Redmi 9A – смартфон Realme C3

Отгремела презентация смартфона Realme C3. Бюджетная новинка позиционируется как основной конкурент пока не вышедшему Redmi 9A.
Anonsens 06 февраля в 15:27
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета вчера в 04:24
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
РБК вчера в 23:24
Кино

Netflix случайно опубликовал синопсис сериала Resident Evil

На сайте Netflix ненадолго появилось упоминание сериала Resident Evil – его вскоре удалили.
Cyber.sports.ru 03:15
Общество

В Японии еще 41 человек заразился коронавирусом на круизном лайнере

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Японии, увеличилось число зараженных коронавирусом.
Новый День вчера в 00:04
Происшествия

Семеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе

Известия вчера в 15:22
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости 06 февраля в 22:59
Футбол

Журналист Егоров: Дмитрий Тарасов подписал контракт с «Рубином»

Журналист Сергей Егоров сообщил, что хавбек Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским клубом.
Bookmaker-ratings.ru 03:13
Хоккей

Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Баффало»

Газета.Ru вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью

Отец известной российской певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь, находясь в коме, плакала за несколько дней до смерти.
Народные новости вчера в 18:10
Общество

Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей

Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
РИА Новости вчера в 21:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное