Общество
РБККакие сложности могут возникнуть при покупке жилья на маткапитал
Рассказываем о том, что нужно учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием материнского капитала в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Маткапитал на первого и второго ребенка в 2020 году в вопросах и ответах. Задай свой вопрос
Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:25
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Футбол
Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
Общество
Как Владимир Путин и Александр Лукашенко, играя в хоккей, решали, сколько стоят нефть и газ
Как Владимир Путин и Александр Лукашенко, играя в хоккей, решали, сколько стоят нефть и газ 7 февраля президент России Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сыграл с ним в хоккей и неожиданно уступил в цене на газ.
Политика
Президент Молдавии пообещал Приднестровью широкую автономию
Президента Молдавии Игорь Додон опубликовал в Facebook видообращение, в котором заявил, что власти страны готовы дать широкую автономию Приднестровью.
Общество
Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца
Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы банка «Траст».
Общество
Эксперт рассказала о пользе кофе
Умеренное потребление кофе не приносит никакого вреда организму взрослого здорового человека, сообщила агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.
Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Хоккей
Овечкин высказался по поводу своей результативности в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что старается не думать о 700-м голе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Общество
Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане
Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло
«По данным на 00:00 4 февраля в Национальную комиссию по здравоохранению поступило 24 324 сообщений о подтвержденных случаях (один случай в провинции Хайнань не подтвердился) и о 490 летальных исходах, а 892 пациента излечились и были выписаны из клиник», — цитирует RNS сообщение китайского ведомства.
Происшествия
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Происшествия
В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.
Технологии
Ряд популярных приложений посоветовали удалить со смартфонов
Более двух десятков приложений для Android, общее число скачиваний которых из Google Play превышает 328 миллионов, являются опасными или потенциально опасными.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Политика
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников
Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
Гаджеты
В России вышел супербюджетный Samsung Galaxy A01
В России официально поступил в продажу супербюджетный смартфон Samsung Galaxy A01. Стоимость устройства составляет всего 8 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Происшествия
При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек
Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Гаджеты
AMD удалось занять 18,3% рынка процессоров для настольных ПК
В последний раз AMD удавалось занять такую долю на рынке x86-совместимых серверных процессоров в третьем квартале 2013 года.
Политика
Голосование по Конституции пройдет по сценарию президентских выборов
Ожидается, что мобилизация будет проводиться по тем же технологиям, что и во время президентских выборов 2018 года.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Общество
Путин назначил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны по случаю празднования 75-летия Победы.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Холоп» собрал в прокате 3,044 млрд рублей и стал самым кассовым русским фильмом в кинопрокате.
Футбол
Форвард «Арсенала» Тудорие отдан в аренду в румынский «Волунтари»
Нападающий тульского «Арсенала» Александру Тудорие продолжит карьеру в румынском «Волунтари».
Фигурное катание